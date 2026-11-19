Филиал или представительство

Выбор между филиалом и представительством зависит от целей, которые ставит перед собой головной офис. Ключевое различие заключается в праве на ведение коммерческой деятельности. Представительство создаётся исключительно для защиты интересов компании, проведения маркетинговых исследований и налаживания деловых связей, но не может напрямую продавать товары или оказывать платные услуги.

Филиал наделён более широким спектром полномочий и имеет право осуществлять все функции материнской компании, включая ведение полноценного бизнеса на территории России. При этом обе формы не являются самостоятельными юридическими лицами: их имущество принадлежит головной организации, а руководители действуют на основании выданной доверенности.

Выбор в пользу филиала чаще делают компании, планирующие активную операционную деятельность, в то время как представительство подходит для мониторинга рынка и рекламных кампаний.