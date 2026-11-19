Иностранное юридическое лицо может закрепиться в стране через создание дочерней организации или через открытие обособленного подразделения в виде филиала или представительства. Основная сложность процесса сместилась с простого оформления документов на прохождение предварительных проверок регуляторов и банковского комплаенса.
Для открытия подразделения иностранной компании в России предстоит пройти последовательные этапы:
выбрать форму присутствия в виде филиала или представительства;
проверить статус юрисдикции и необходимость получения разрешений Правительственной комиссии;
подготовить пакет документов головной организации и легализовать их;
оформить юридический адрес для будущего подразделения;
пройти процедуру аккредитации в налоговом органе;
согласовать численность иностранных сотрудников в Торгово-промышленной палате;
поставить подразделение на учёт в Социальном фонде и органах статистики;
пройти проверку службы безопасности банка для открытия расчётного счёта.
Филиал или представительство
Выбор между филиалом и представительством зависит от целей, которые ставит перед собой головной офис. Ключевое различие заключается в праве на ведение коммерческой деятельности. Представительство создаётся исключительно для защиты интересов компании, проведения маркетинговых исследований и налаживания деловых связей, но не может напрямую продавать товары или оказывать платные услуги.
Филиал наделён более широким спектром полномочий и имеет право осуществлять все функции материнской компании, включая ведение полноценного бизнеса на территории России. При этом обе формы не являются самостоятельными юридическими лицами: их имущество принадлежит головной организации, а руководители действуют на основании выданной доверенности.
Выбор в пользу филиала чаще делают компании, планирующие активную операционную деятельность, в то время как представительство подходит для мониторинга рынка и рекламных кампаний.
Проверка юрисдикции и получение разрешений
Порядок открытия подразделения зависит от страны регистрации головного офиса. Статус государства определяет, потребуется ли компании одобрение регуляторов и насколько глубоким будет банковский аудит.
При работе с компаниями из дружественных юрисдикций применяется стандартный уведомительный порядок. Если же материнская компания зарегистрирована в государстве из перечня недружественных, создание филиала может потребовать разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Это правило распространяется и на те случаи, когда бизнес заходит через нейтральную юрисдикцию, но фактически контролируется резидентом недружественной страны.
Налоговая служба и банки анализируют структуру владения до конечных физических лиц. Если иностранная организация находится под контролем российского гражданина или компании, и об этом своевременно уведомлена федеральная налоговая служба, процедура упрощается. В ином случае скрытая структура собственности станет причиной отказа в аккредитации или блокировки открытия счёта на этапе проверки службой безопасности.
До подготовки документов необходимо сопоставить сферу деятельности компании с актуальными ограничительными указами. Ограничения могут касаться не только владения долями, но и самой возможности работы филиалов в отдельных секторах экономики.
Подготовка и легализация документов
Документы, изданные в иностранном государстве, не имеют юридической силы на территории России без подтверждения их подлинности. Способ легализации зависит от того, какие международные соглашения действуют между Россией и страной регистрации головного офиса:
апостилирование применяется, если страна входит в Гаагскую конвенцию, при этом на оригиналах или нотариальных копиях документов проставляется штамп апостиль уполномоченными ведомствами в стране выпуска документа;
консульская легализация используется для стран, не подписавших конвенцию, когда документ сначала заверяют в местном министерстве иностранных дел, а затем в российском консульстве в этой стране;
без дополнительного заверения обходятся компании из государств, с которыми заключён договор о правовой помощи, где достаточно предоставить оригинал с нотариально заверенным переводом.
Для подачи в налоговую службу и Торгово-промышленную палату требуются выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации, устав компании или заменяющий его учредительный документ, документ, подтверждающий налоговый номер компании в стране регистрации, решение головного офиса об открытии подразделения в России и назначении его руководителя, а также доверенность на главу филиала или представительства с перечнем полномочий. Все иностранные тексты должны быть переведены на русский язык, а подпись переводчика обязан заверить исключительно российский нотариус с соблюдением единообразия написания названий и фамилий.
Оформление юридического адреса
Подразделение иностранной компании обязано иметь официально зарегистрированное местонахождение на территории России. Контролирующие органы проводят фактические проверки адресов, поэтому использование формальных точек регистрации без реального присутствия приводит к отказу в аккредитации или последующему исключению из реестра.
Юридическим адресом может служить только нежилое офисное помещение, обладающее необходимыми условиями для размещения рабочих мест и хранения документации компании. При регистрации налоговая служба проверяет отсутствие адреса в списках массовой регистрации. Если здание находится в стадии строительства или не введено в эксплуатацию, использовать его для аккредитации невозможно.
Для подтверждения права на использование офиса в пакет документов включаются гарантийное письмо от собственника здания или управляющей компании и копия свидетельства о праве собственности либо выписка из ЕГРН. Если помещение сдаётся в субаренду, необходимо предоставить основной договор аренды с явно прописанным правом арендатора передавать площади третьим лицам. Сотрудники территориальной налоговой инспекции могут осуществить выездной осмотр помещения или связаться с собственником для подтверждения намерений.
Порядок аккредитации
Процесс регистрации подразделения отличается от открытия обычной российской компании и требует последовательного прохождения через несколько инстанций. Основной контроль за деятельностью иностранных филиалов и представительств осуществляет Межрегиональная инспекция ФНС № 47 по городу Москве, независимо от того, в каком регионе фактически будет находиться офис.
Первым шагом перед подачей документов в налоговую является обращение в Торгово-промышленную палату Российской Федерации для заверения количества иностранных граждан, которые будут работать в подразделении. После получения одобрения от ТПП пакет документов направляется в аккредитующий орган с заявлением по форме № АФП-14, к которому прикладываются легализованные документы материнской компании, положение о филиале или представительстве, решение о создании и квитанция об уплате государственной пошлины. Размер пошлины за аккредитацию составляет 120 000 рублей за каждое подразделение.
Срок рассмотрения документов составляет пятнадцать рабочих дней. При успешном прохождении проверки налоговая служба вносит запись в государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств и выдаёт информационный лист и свидетельство о постановке на налоговый учёт с присвоением индивидуального номера налогоплательщика и кода причины постановки на учёт. Процедура может быть приостановлена на срок до тридцати дней при возникновении сомнений в достоверности данных.
Согласование численности иностранных граждан
Количество иностранных специалистов, которые будут работать в филиале или представительстве, фиксируется при аккредитации. Для этого в Торгово-промышленную палату направляется заявление с обоснованием штатного расписания. После одобрения сведения о количестве сотрудников вносятся в государственный реестр, и превысить этот лимит без повторного обращения в ведомство невозможно.
Сотрудники подразделения оформляются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Зарплата выплачивается в рублях на счета в российских банках, а подразделение обязано ежемесячно подавать отчётность по сотрудникам в Социальный фонд и налоговую службу. Для руководителей и ключевых менеджеров часто используется статус высококвалифицированного специалиста, позволяющий приглашать кадров без учёта квот и с пониженной ставкой налога на доходы физических лиц при условии соблюдения минимального порога заработной платы и регулярного уведомления миграционных органов.
После получения свидетельства об аккредитации сведения о подразделении передаются в государственные внебюджетные фонды и органы статистики. Налоговая служба самостоятельно направляет данные об аккредитованном филиале или представительстве в Социальный фонд, который в течение трех рабочих дней присваивает подразделению регистрационный номер для подачи ежемесячной отчётности и уплаты страховых взносов.
Росстат также получает сведения от налоговых органов в автоматическом режиме. Для работы подразделению требуются коды общероссийских классификаторов, определяющие отраслевую принадлежность бизнеса. Получить актуальное уведомление с расшифровкой всех кодов можно на официальном портале статистического ведомства, введя индивидуальный номер налогоплательщика подразделения. Отсутствие своевременной регистрации в фондах может привести к невозможности сдачи отчётности и штрафным санкциям.
Открытие банковского счёта
Процедура постановки иностранной организации на налоговый учёт при открытии счёта предусматривает самостоятельное направление сведений банком в федеральную налоговую службу, которая в течение пяти дней ставит компанию на учёт и передаёт выписку через кредитную организацию.
Служба безопасности банка проводит глубокий аудит структуры владения. Подразделение обязано раскрыть цепочку собственников до конечных физических лиц, владеющих более чем двадцатью пятью процентами капитала, и подтвердить легальность происхождения капитала материнской компании через финансовую отчётность или аудиторские заключения. Для нерезидентов действуют специальные правила валютного регулирования:
наличную валюту юридическим лицам-нерезидентам банкоматы и кассы не выдают, а расчеты внутри страны проводятся исключительно в рублях;
внешнеторговые контракты подлежат обязательному учёту в банке, если сумма по импорту превышает три миллиона рублей;
банк внимательно отслеживает платежи в пользу недружественных юрисдикций, блокируя сомнительные транзакции до предоставления поясняющих документов.
Помимо свидетельства об аккредитации, банку требуются копия положения о филиале, легализованные документы материнской компании, документы, подтверждающие полномочия руководителя, паспорта руководства, сведения о бенефициарах и документы на юридический адрес.
Налоги и отчётность
Иностранное подразделение самостоятельно исчисляет и уплачивает налоги, связанные с его деятельностью на территории России. При ведении регулярной коммерческой деятельности филиал или представительство признаются постоянным представительством для целей налогообложения прибыли.
Налог на прибыль рассчитывается по ставке двадцать пять процентов на основе доходов, полученных через подразделение, за вычетом документально подтвержденных расходов с подачей ежеквартальной декларации. Налог на добавленную стоимость уплачивается по базовой ставке двадцать два процента с выставлением счетов-фактур и ведением книг покупок и продаж в электронном виде. По фонду оплаты труда подразделение выступает налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц с прогрессивной шкалой ставок от тринадцати до двадцати двух процентов и уплачивает страховые взносы в Социальный фонд по единому тарифу тридцать процентов.
Помимо стандартных налоговых деклараций, иностранные подразделения обязаны ежегодно представлять в налоговую инспекцию годовой отчёт о деятельности в России по обновленной форме для синхронизации с современными цифровыми стандартами проверки. При наличии действующего соглашения об избежании двойного налогообложения подразделение может претендовать на льготные ставки по отдельным видам доходов, однако приостановка многих соглашений с недружественными странами требует уплаты налогов в полном объеме. Взаимодействие с налоговой службой происходит в электронном виде через личный кабинет иностранной организации с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной в удостоверяющем центре налоговой службы.
При наличии сложностей, связанных с оспариванием документов, уклонением от контактов сопровождение дела разумно доверить профильным юристам.