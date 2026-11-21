Создание акционерного общества включает обязательные этапы: определить подходящий тип общества; заключить договор на ведение реестра с лицензированным регистратором; подготовить пакет учредительных документов; подать заявление на государственную регистрацию в налоговую инспекцию; зарегистрировать первичный выпуск акций; открыть корпоративный расчётный счёт в банке.

Различия между публичным и непубличным обществом

Первым шагом при создании бизнеса в данной форме является выбор типа общества. Законодательство разделяет их по степени прозрачности, требованиям к капиталу и порядку управления. Непубличное общество предполагает размещение акций только среди заранее определённого круга лиц, минимальный уставный капитал составляет 10 000 рублей, сведения об акционерах содержатся в закрытом реестре, а продажа акций может ограничиваться преимущественным правом покупки другими участниками при возможности применения упрощённой структуры управления без обязательного совета директоров. Публичное общество осуществляет публичное размещение акций путем открытой подписки, требует уставного капитала от 100 000 рублей, открытого состава акционеров с обязательным раскрытием отчётности, свободного обращения ценных бумаг и обязательного формирования совета директоров.

Требования к созданию акционерного общества

Перед началом регистрации необходимо убедиться, что параметры будущего общества соответствуют базовым законодательным требованиям: наличие одного или нескольких учредителей;

полное и сокращенное наименование на русском языке с указанием типа общества;

минимальный уставный капитал в соответствии с выбранным типом компании;

наличие документально подтвержденного юридического адреса;

обязательное назначение единоличного исполнительного органа.

Заключение договора на ведение реестра

Специфика регистрации акционерного общества заключается в том, что взаимодействие с регистратором должно начаться еще до подачи документов в налоговую. Акционерное общество не имеет права вести реестр акционеров самостоятельно, так как это является исключительной компетенцией лицензированной организации. На этом этапе необходимо выбрать регистратора из списка лицензированных участников рынка ценных бумаг, заключить договор на ведение и хранение реестра акционеров, а также получить от регистратора подтверждение в виде уведомления или справки. Данные о регистраторе вносятся в ЕГРЮЛ одновременно с регистрацией самого общества, а отсутствие предварительного выбора реестродержателя служит основанием для отказа налоговой инспекции в государственной регистрации.

Подготовка документов для регистрации

После выбора регистратора необходимо сформировать пакет документов, который станет правовой основой деятельности общества. Для регистрации потребуются устав акционерного общества, определяющий порядок управления и права акционеров, решение об учреждении или протокол учредительного собрания, договор о создании при наличии двух и более участников, а также заявление по форме номер Р11001 и квитанция об оплате государственной пошлины при бумажной подаче.

Подача документов в налоговую инспекцию

Государственная регистрация осуществляется в инспекции федеральной налоговой службы по месту нахождения юридического адреса компании. Документы можно направить дистанционно с помощью квалифицированной электронной подписи, что освобождает от уплаты госпошлины и нотариального заверения. При бумажной подаче подпись заявителя на заявлении подлежит обязательному нотариальному удостоверению, а размер пошлины составляет 4 000 рублей. Срок государственной регистрации составляет три рабочих дня. После завершения процедуры регистрирующий орган направляет на адрес электронной почты лист записи ЕГРЮЛ и устав с отметкой инспекции.

Регистрация выпуска ценных бумаг

В акционерном обществе владение капиталом подтверждается наличием акций. После государственной регистрации юридического лица необходимо зарегистрировать их первичный выпуск. Документы на регистрацию выпуска должны быть поданы не позднее тридцати дней с момента внесения записи об обществе в ЕГРЮЛ. Процедура проходит через Банк России или через регистратора, наделенного соответствующими полномочиями. Регулятор проверяет соответствие условий выпуска акций законодательству, после чего присваивает выпуску государственный регистрационный номер. Только после этого акции могут быть зачислены на лицевые счета учредителей в реестре.

Открытие корпоративного счёта