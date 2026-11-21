встать на учёт во внебюджетных фондах и получить коды статистики;

подать заявление на аккредитацию в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы № 47 по городу Москве;

Подготовка документов и их легализация

Процесс начинается в стране регистрации материнской компании. От головного офиса требуется комплект документов: устав организации со всеми актуальными изменениями, выписка из торгового реестра о регистрации и текущем статусе компании, решение уполномоченного органа об открытии филиала в России и назначении его руководителя, положение о филиале с указанием полномочий, а также доверенность на главу филиала с правом представления интересов в государственных органах.

После сбора пакета документов проводится процедура легализации для подтверждения подлинности иностранных подписей и печатей.

В зависимости от юрисдикции применяется один из трёх сценариев:

проставление штампа апостиль для стран — участниц Гаагской конвенции 1961 года в упрощённом порядке; консульская легализация для государств, не входящих в Гаагскую конвенцию, включающая последовательную проверку в министерстве иностранных дел страны происхождения и в консульском отделе посольства Российской Федерации; освобождение от легализации на основании двусторонних договоров о правовой помощи, при котором предоставляется оригинал с нотариально заверенным переводом.

Завершающим шагом является нотариальный перевод всех документов, включая штампы апостиля и консульские отметки, на русский язык. Перевод выполняется на территории России, так как переводы, оформленные за рубежом, систематически отклоняются налоговыми органами из-за несоответствия правилам нотариального забора и терминам.