Для запуска работы подразделения необходимо пройти процедурные этапы:
подготовить и легализовать пакет корпоративных документов в стране регистрации;
сделать нотариальный перевод документов на русский язык;
получить в Торгово-промышленной палате Российской Федерации удостоверение о численности иностранных работников;
подать заявление на аккредитацию в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы № 47 по городу Москве;
встать на учёт во внебюджетных фондах и получить коды статистики;
открыть расчётный счёт в банке.
Подготовка документов и их легализация
Процесс начинается в стране регистрации материнской компании. От головного офиса требуется комплект документов: устав организации со всеми актуальными изменениями, выписка из торгового реестра о регистрации и текущем статусе компании, решение уполномоченного органа об открытии филиала в России и назначении его руководителя, положение о филиале с указанием полномочий, а также доверенность на главу филиала с правом представления интересов в государственных органах.
После сбора пакета документов проводится процедура легализации для подтверждения подлинности иностранных подписей и печатей.
В зависимости от юрисдикции применяется один из трёх сценариев:
проставление штампа апостиль для стран — участниц Гаагской конвенции 1961 года в упрощённом порядке;
консульская легализация для государств, не входящих в Гаагскую конвенцию, включающая последовательную проверку в министерстве иностранных дел страны происхождения и в консульском отделе посольства Российской Федерации;
освобождение от легализации на основании двусторонних договоров о правовой помощи, при котором предоставляется оригинал с нотариально заверенным переводом.
Завершающим шагом является нотариальный перевод всех документов, включая штампы апостиля и консульские отметки, на русский язык. Перевод выполняется на территории России, так как переводы, оформленные за рубежом, систематически отклоняются налоговыми органами из-за несоответствия правилам нотариального забора и терминам.
Согласование численности сотрудников филиала в ТПП РФ
Прежде чем подавать документы в налоговую инспекцию, иностранная компания обязана согласовать количество иностранных граждан, которые будут работать в филиале. Без данного этапа аккредитация в налоговом органе невозможна.
Процедура сводится к получению специального удостоверения через подачу в Торгово-промышленную палату Российской Федерации заявления и сведений о штатном расписании. Заявка включает общее планируемое количество позиций для иностранных специалистов.
Торгово-промышленная палата проверяет обоснованность привлечения кадров и выдаёт документ, подтверждающий согласование заявленной численности персонала. Процесс занимает от трёх до пяти рабочих дней. За заверение численности взимается отдельный тариф палаты, не входящий в сумму государственной пошлины за аккредитацию.
Аккредитация филиала иностранной компании в ФНС
За регистрацию иностранных подразделений в России отвечает уполномоченный орган — Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы № 47 по городу Москве, независимо от региона фактического нахождения офиса.
Центральным документом является заявление по форме № 15АФП.
Для принятия положительного решения требуется соблюдение условий:
направление документов в течение двенадцати месяцев с даты принятия решения об открытии подразделения;
оплата государственной пошлины в размере 120 000 рублей с приложением оригинала платежного документа;
подтверждение права на офисное помещение гарантийным письмом от собственника или договором аренды;
приложение полученного в Торгово-промышленной палате удостоверения.
На рассмотрение заявления отводится пятнадцать рабочих дней. После внесения записи в государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств ведомство выдаёт свидетельство об аккредитации и информационный лист. При отказе в регистрации уплаченная государственная пошлина возврату не подлежит.
Постановка филиала на учёт во внебюджетных фондах и Росстате
После завершения аккредитации налоговая служба передаёт сведения о новом филиале в Социальный фонд России и Федеральную службу государственной статистики в режиме межведомственного взаимодействия.
Основная задача на данном этапе заключается в получении уведомлений о регистрации в качестве страхователя и письма с кодами статистики. Эти идентификаторы необходимы для формирования отчётности и проведения банковских платежей. Если уведомления не поступают автоматически, их запрашивают путем предоставления выписки из государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств.
Открытие корпоративного банковского счёта
Для активации финансовой деятельности филиал открывает расчётный счёт в российском банке. Кредитные организации проводят глубокую проверку структуры собственности и легальности бизнеса материнской компании.
Банки запрашивают пакет документов, включая данные о конечных бенефициарных владельцах зарубежной организации. Проверке подлежат личность руководителя филиала и источники происхождения средств, направляемых на финансирование деятельности подразделения. Если материнская компания зарегистрирована в недружественной юрисдикции, процедура включает дополнительные согласования со службой безопасности банка.
После успешного прохождения проверки заключается договор банковского счёта, и филиал получает доступ к расчётно-кассовому обслуживанию для проведения платежей, связанных с арендой, выплатой заработной платы и уплатой налогов.
Фактическое открытие филиала считается завершённым при наличии записи в реестре аккредитованных филиалов и представительств, оформленного в Торгово-промышленной палате штатного расписания, а также открытых банковских счетов и регистрационных номеров во внебюджетных фондах.
При наличии сложностей, связанных с легализацией документов, прохождением согласований в ТПП РФ или задержками при банковском комплаенсе, сопровождение процедуры разумно доверить профильным юристам.