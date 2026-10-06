Искусственный интеллект в судах РФ: как постановление №59-П изменит правосудие к 2030 году

Верховный суд Российской Федерации официально закрепил стратегию внедрения искусственного интеллекта в судебную систему. Опубликованный приказ №59-П «Об утверждении Концепции внедрения технологий ИИ в судопроизводство» определяет, как нейросети будут помогать судьям и ускорять рассмотрение дел в ближайшие шесть лет.



В этой статье мы разберем ключевые положения документа, целевые показатели цифровизации и основные риски, которые выделяют эксперты.



Главная цель: автоматизация без потери контроля



Основная идея концепции — превратить ИИ в высокоэффективного «цифрового ассистента». При этом документ четко устанавливает: ключевая роль в принятии решений остается за человеком. ИИ не заменяет судью, а освобождает его от рутинной нагрузки.



Ключевые показатели эффективности к 2030 году:

- Охват системы: более 95% судей должны активно применять технологии ИИ.

- Ускорение процессов: сроки рассмотрения простых категорий дел планируется сократить на 20–30%.

- Качество анализа: точность выявления противоречий и анализа доказательств нейросетями должна достичь 90%.



Что именно будет делать ИИ в судах?



Внедрение технологий затронет все этапы процесса — от подачи заявления до вынесения вердикта. Основные функции включают:

1. Первичная обработка: автоматическая регистрация и классификация поступающих документов.

2. Интеллектуальный поиск: мгновенный анализ судебной практики по аналогичным спорам.

3. Помощь в подготовке решений: формирование проектов протоколов и анализ материалов дела на предмет ошибок.

4. Прогнозирование: помощь в определении соразмерной меры наказания на основе накопленной статистики.



Для реализации этих задач создается Центр судебных компетенций в сфере ИИ, в который войдут эксперты ВС РФ и ведущие ученые-правоведы.



Безопасность данных и «закрытый контур»



Одним из важнейших пунктов Концепции является защита персональных данных. Использование публичных облачных нейросетей (таких как ChatGPT) в судебной системе строго запрещено.



- Отечественное ПО: приоритет отдается российским разработкам.

- Технологический суверенитет: вся работа будет вестись в закрытом контуре судебной инфраструктуры.

- Прозрачность: алгоритмы должны быть понятными и проверяемыми, а каждое действие системы — зафиксированным в логах.



Мнения экспертов: риски и перспективы



Юридическое сообщество в целом поддерживает цифровизацию, но указывает на важные нюансы.



- Проблема «галлюцинаций»: Эксперты (в частности, юрист Мария Аветисян) предупреждают о риске выдачи нейросетью несуществующих норм или ссылок. Концепция предусматривает обязательную верификацию всех результатов человеком.

- Единообразие практики: Управляющий партнер АБ «Юг» Юрий Пустовит отмечает, что ИИ поможет избежать «избирательного правосудия» и обеспечит предсказуемость решений.

- Человеческий фактор: Руководитель практики ООО «ССП-Консалт» Дарья Титкова подчеркивает: освободившееся время судьи должны тратить на более глубокое погружение в сложные споры, а не на формальное «штампование» решений.



Заключение



Масштабная цифровизация судов по приказу №59-П — это ответ на колоссальную нагрузку судебной системы. Если заявленные цели будут достигнуты, к 2030 году российское правосудие станет быстрее и прозрачнее. Однако успех реформы будет зависеть от качества обучения алгоритмов и жесткого соблюдения этических норм.