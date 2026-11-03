ИИ-ассистенты и 152-ФЗ: как автоматизировать бизнес и не получить штраф

Бум генеративного искусственного интеллекта породил иллюзию: кажется, достаточно взять любого чат-бота, прикрутить к нему популярную зарубежную нейросеть через API — и отдел продаж или служба заботы оптимизированы за пару дней. Рынок наводнили так называемые «вайб-кодеры» и агентства-однодневки, обещающие развернуть ИИ-сотрудника «под ключ» за символический бюджет.

Однако за скоростью и дешевизной часто скрывается фундаментальная юридическая брешь. Когда умный ассистент запрашивает у клиента номер телефона, имя или адрес доставки и пересылает их на серверы за пределами РФ, бизнес автоматически совершает правонарушение.

Разбираемся, в какой момент внедрение инноваций подпадает под прицел Роскомнадзора и как выстроить безопасную архитектуру без риска для бюджета и деловой репутации.