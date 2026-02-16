Что делать, если импорт пришёл раньше, чем получены разрешающие документы: пошаговый чек‑лист
Шаг 1. Приёмка товара по фактическому наличию
Проверьте целостность упаковки и количество мест (сверьте с CMR/товаротранспортной накладной).
Составьте акт приёма‑передачи с указанием:
даты поступления;
номера CMR;
количества единиц товара;
замечаний по состоянию.
Зафиксируйте товар на складе как «временно нераспакованный» (до получения РД).
Шаг 2. Учёт в бухгалтерской системе
Оприходуйте товар по CMR (не по ГТД!) как:
«товары в пути» или «товары на ответственном хранении»;
с пометкой «ожидает РД».
Не вносите товар в оборот до получения РД и ГТД.
Шаг 3. Документооборот с поставщиком
Направьте уведомление о поступлении товара (с копией CMR).
Уточните сроки предоставления РД (сертификаты, декларации соответствия и т. п.).
Запросите гарантийное письмо о готовности предоставить РД в установленный срок.
Шаг 4. Взаимодействие с таможней
Убедитесь, что груз помещён на таможенный склад временного хранения (СВХ).
Отслеживайте статус оформления ГТД через таможенного представителя или личный кабинет на сайте ФТС.
Подготовьте пакет документов для декларирования (инвойсы, контракты, технические описания).
Шаг 5. Налоговый учёт
Расходы по импорту учитывайте на дату фактического поступления товара (по CMR).
НДС по импорту принимайте к вычету только после:
получения ГТД с отметкой «Выпуск разрешён»;
уплаты таможенных платежей;
внесения данных в бухгалтерскую отчётность.
Сохраняйте все первичные документы (CMR, акты, платёжки) до завершения таможенного оформления.
Шаг 6. Получение РД и финальное оформление
После получения РД:
проверьте соответствие кодов ТН ВЭД, наименований и характеристик товара;
убедитесь в актуальности сроков действия документов.
Внесите данные РД в учётную систему.
Переведите товар в статус «готов к реализации».
Сформируйте проводки по таможенным платежам и НДС.
Шаг 7. Контроль рисков
Если РД не получены в срок:
запросите у поставщика штрафные санкции (если предусмотрено контрактом);
рассмотрите возможность возврата товара;
уведомите таможню о задержке оформления.
При возникновении споров:
обратитесь к таможенному брокеру или юристу по ВЭД;
сохраняйте переписку с поставщиком и таможенными органами.
Важные примечания
Нельзя реализовывать товар до получения РД и ГТД — это нарушение таможенного законодательства.
Срок хранения на СВХ ограничен (обычно 4 месяца) — следите за сроками!
НДС к вычету без ГТД не принимается — налоговая может отказать в возмещении.
Все документы храните минимум 5 лет для возможных проверок.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию