Что делать, если импорт пришёл раньше, чем получены разрешающие документы: пошаговый чек‑лист

Алгоритм действий для бизнеса при поступлении импортного товара до получения разрешительных документов (РД) и таможенной декларации. Разбираем учёт товара, оформление документов и налоговые последствия.

Шаг 1. Приёмка товара по фактическому наличию

  • Проверьте целостность упаковки и количество мест (сверьте с CMR/товаротранспортной накладной).

  • Составьте акт приёма‑передачи с указанием:

    • даты поступления;

    • номера CMR;

    • количества единиц товара;

    • замечаний по состоянию.

  • Зафиксируйте товар на складе как «временно нераспакованный» (до получения РД).

Шаг 2. Учёт в бухгалтерской системе

  • Оприходуйте товар по CMR (не по ГТД!) как:

    • «товары в пути» или «товары на ответственном хранении»;

    • с пометкой «ожидает РД».

  • Не вносите товар в оборот до получения РД и ГТД.

Шаг 3. Документооборот с поставщиком

  • Направьте уведомление о поступлении товара (с копией CMR).

  • Уточните сроки предоставления РД (сертификаты, декларации соответствия и т. п.).

  • Запросите гарантийное письмо о готовности предоставить РД в установленный срок.

Шаг 4. Взаимодействие с таможней

  • Убедитесь, что груз помещён на таможенный склад временного хранения (СВХ).

  • Отслеживайте статус оформления ГТД через таможенного представителя или личный кабинет на сайте ФТС.

  • Подготовьте пакет документов для декларирования (инвойсы, контракты, технические описания).

Шаг 5. Налоговый учёт

  • Расходы по импорту учитывайте на дату фактического поступления товара (по CMR).

  • НДС по импорту принимайте к вычету только после:

    • получения ГТД с отметкой «Выпуск разрешён»;

    • уплаты таможенных платежей;

    • внесения данных в бухгалтерскую отчётность.

  • Сохраняйте все первичные документы (CMR, акты, платёжки) до завершения таможенного оформления.

Шаг 6. Получение РД и финальное оформление

  • После получения РД:

    • проверьте соответствие кодов ТН ВЭД, наименований и характеристик товара;

    • убедитесь в актуальности сроков действия документов.

  • Внесите данные РД в учётную систему.

  • Переведите товар в статус «готов к реализации».

  • Сформируйте проводки по таможенным платежам и НДС.

Шаг 7. Контроль рисков

  • Если РД не получены в срок:

    • запросите у поставщика штрафные санкции (если предусмотрено контрактом);

    • рассмотрите возможность возврата товара;

    • уведомите таможню о задержке оформления.

  • При возникновении споров:

    • обратитесь к таможенному брокеру или юристу по ВЭД;

    • сохраняйте переписку с поставщиком и таможенными органами.

Важные примечания

  • Нельзя реализовывать товар до получения РД и ГТД — это нарушение таможенного законодательства.

  • Срок хранения на СВХ ограничен (обычно 4 месяца) — следите за сроками!

  • НДС к вычету без ГТД не принимается — налоговая может отказать в возмещении.

  • Все документы храните минимум 5 лет для возможных проверок.

Дата публикации: 16.02.2026, 14:35

Информации об авторе

