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Евгения Задорожная
Маркировка товаров Честный знак
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Коды маркировки в Честном ЗНАКе, как производителям пройти проверку производства и избежать отказа

Проектные правила подтверждения производства для получения кодов маркировки в Честном ЗНАКе. Что проверяет оператор, какие документы подготовить, частые причины отказа и практический чек‑лист для производителей фототоваров, косметики, стройматериалов и других категорий. Актуально на ноябрь 2026.

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В проектах нормативных актов заложен механизм, при котором выдача кодов маркировки возможна только после подтверждения реального производства. Цель — исключить оформление импортной продукции как отечественной и сделать цепочку происхождения товара прозрачной.

Важно: описанные ниже правила — проектные. Финальные формулировки и точные даты фиксируются в постановлениях Правительства РФ и размещаются на официальном сайте Честного ЗНАКа. Перед внедрением процедур обязательно сверяйте актуальную редакцию документов.

Для бизнеса это значит: недостаточно просто внести данные в систему — нужно быть готовым доказать, что производство действительно существует и выпускает продукцию. Ниже — ключевые моменты, на которые ориентируются в проектах, и практический план подготовки.

Что конкретно проверяет Честный ЗНАК (по проектным правилам)

Под контроль попадают объективные доказательства реального выпуска продукции:

  • Оборудование. На площадке должно быть оснащение, достаточное для заявленного объёма выпуска.

  • Персонал. Проверяют участие сотрудников — от технологов до операторов линий.

  • Остатки готовой продукции. Наличие товарных остатков — одно из ключевых доказательств реального производства.

  • Адрес производства. Должен точно совпадать с заявленным в системе.

  • Достоверность данных. Все сведения в Честном ЗНАКе должны быть полными и непротиворечивыми.

Два формата проверки (проект)

  1. Дистанционная проверка. Вы загружаете документы, фото и видео через личный кабинет или мобильное приложение. На подготовку — 3 рабочих дня.

  2. Выездная проверка. Если нужен осмотр площадки, вы подтверждаете согласие в течение 5 рабочих дней после уведомления.

Частые причины отказа (по проектной практике)

Большинство отказов связано с типовыми ошибками:

  • не успели подать материалы в срок (3 рабочих дня);

  • не подтвердили выездную проверку вовремя (5 рабочих дней);

  • производство по адресу не подтвердилось;

  • способ ввода товара в оборот не совпадает с данными в системе.

Кого могут затронуть изменения (проектный перечень)

В проекты включают производителей:

  • фототоваров;

  • антисептиков;

  • косметики и бытовой химии;

  • смазочных материалов;

  • детских товаров;

  • строительных материалов.

Чек‑лист подготовки (универсальный, работает уже сейчас)

Чтобы минимизировать риски, сделайте 5 шагов:

  • Актуализируйте адреса площадок в учётных системах и в Честном ЗНАКе.

  • Проверьте регистрационные сведения — они должны соответствовать реальности.

  • Перепроверьте договоры с контрактными производителями.

  • Соберите документы: технологические карты, накладные, акты выпуска, отчёты по линиям.

  • Подготовьте фото‑ и видеоматериалы площадки, оборудования и склада с остатками.

Проведите «репетицию» проверки: соберите пакет доказательств и мысленно пройдите шаги оператора. Так вы заранее увидите слабые места и закроете их без спешки.

Нормативная база (на что ориентироваться сейчас)

Актуальные требования опираются на:

  • Приказы Минпромторга по этапам маркировки.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

8 подписчиков217 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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