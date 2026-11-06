Коды маркировки в Честном ЗНАКе, как производителям пройти проверку производства и избежать отказа

В проектах нормативных актов заложен механизм, при котором выдача кодов маркировки возможна только после подтверждения реального производства. Цель — исключить оформление импортной продукции как отечественной и сделать цепочку происхождения товара прозрачной.

Важно: описанные ниже правила — проектные. Финальные формулировки и точные даты фиксируются в постановлениях Правительства РФ и размещаются на официальном сайте Честного ЗНАКа. Перед внедрением процедур обязательно сверяйте актуальную редакцию документов.

Для бизнеса это значит: недостаточно просто внести данные в систему — нужно быть готовым доказать, что производство действительно существует и выпускает продукцию. Ниже — ключевые моменты, на которые ориентируются в проектах, и практический план подготовки.