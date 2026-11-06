Коды маркировки в Честном ЗНАКе, как производителям пройти проверку производства и избежать отказа

В проектах нормативных актов заложен механизм, при котором выдача кодов маркировки возможна только после подтверждения реального производства. Цель — исключить оформление импортной продукции как отечественной и сделать цепочку происхождения товара прозрачной.
Важно: описанные ниже правила — проектные. Финальные формулировки и точные даты фиксируются в постановлениях Правительства РФ и размещаются на официальном сайте Честного ЗНАКа. Перед внедрением процедур обязательно сверяйте актуальную редакцию документов.
Для бизнеса это значит: недостаточно просто внести данные в систему — нужно быть готовым доказать, что производство действительно существует и выпускает продукцию. Ниже — ключевые моменты, на которые ориентируются в проектах, и практический план подготовки.
Что конкретно проверяет Честный ЗНАК (по проектным правилам)
Под контроль попадают объективные доказательства реального выпуска продукции:
Оборудование. На площадке должно быть оснащение, достаточное для заявленного объёма выпуска.
Персонал. Проверяют участие сотрудников — от технологов до операторов линий.
Остатки готовой продукции. Наличие товарных остатков — одно из ключевых доказательств реального производства.
Адрес производства. Должен точно совпадать с заявленным в системе.
Достоверность данных. Все сведения в Честном ЗНАКе должны быть полными и непротиворечивыми.
Два формата проверки (проект)
Дистанционная проверка. Вы загружаете документы, фото и видео через личный кабинет или мобильное приложение. На подготовку — 3 рабочих дня.
Выездная проверка. Если нужен осмотр площадки, вы подтверждаете согласие в течение 5 рабочих дней после уведомления.
Частые причины отказа (по проектной практике)
Большинство отказов связано с типовыми ошибками:
не успели подать материалы в срок (3 рабочих дня);
не подтвердили выездную проверку вовремя (5 рабочих дней);
производство по адресу не подтвердилось;
способ ввода товара в оборот не совпадает с данными в системе.
Кого могут затронуть изменения (проектный перечень)
В проекты включают производителей:
фототоваров;
антисептиков;
косметики и бытовой химии;
смазочных материалов;
детских товаров;
строительных материалов.
Чек‑лист подготовки (универсальный, работает уже сейчас)
Чтобы минимизировать риски, сделайте 5 шагов:
Актуализируйте адреса площадок в учётных системах и в Честном ЗНАКе.
Проверьте регистрационные сведения — они должны соответствовать реальности.
Перепроверьте договоры с контрактными производителями.
Соберите документы: технологические карты, накладные, акты выпуска, отчёты по линиям.
Подготовьте фото‑ и видеоматериалы площадки, оборудования и склада с остатками.
Проведите «репетицию» проверки: соберите пакет доказательств и мысленно пройдите шаги оператора. Так вы заранее увидите слабые места и закроете их без спешки.
Нормативная база (на что ориентироваться сейчас)
Актуальные требования опираются на:
Правила маркировки по отдельным товарным группам;
Регламенты оператора ГИС МТ (Честный ЗНАК);
Приказы Минпромторга по этапам маркировки.