Дело Блиновской — пример для НЕ подражания

Не так давно, 3 марта 2025 года Савеловский суд огласил приговор блогеру — Елене Блиновской. Долгое судебное разбирательство завершилось для женщины трагически: пять лет колонии общего режима.

Следствие установило, что Елена Олеговна с 2019 по 2021 года уклонялась от уплаты налогов с помощью применения схемы Дробления бизнеса на 918 млн рублей, что с учетом начисленных с тех пор штрафов и пени составляет 1,4 млрд рублей (ежедневно ее долг в последнее время рос примерно на 400 тыс. рублей).

Она использовала упрощенную систему налогообложения, которая ограничивает уровень дохода в 450 млн рублей в год (с 2025г.), раздробив весь свой бизнес. Блиновская получала доход от подконтрольных ей 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

Схема «дробления бизнеса», по версии следствия, заключалась в том, что как только доход одной из компаний приближался к предельной сумме для применения упрощенной системы налогообложения, начинала работать следующая компания.

Дробление бизнеса следствие как раз определило по тем самым признакам:

Распределение покупателей курсов Блиновской проходило через ее сайт. Опрошенные свидетели говорили о том, что все они находились в общих рабочих чатах «и осуществляли деятельность как единое целое», рекламируя марафоны Блиновской.

Бенефициаром в этом деле является - ИП Блиновской, что подтверждается использованием одних и тех же адресов электронной почты и номеров телефона для управления расчетными счетами.

Сотрудники компаний переходили из одной организации в другую без изменения должностей.

Большая часть связанных компаний не имела сотрудников по указанным юридическим адресам, а зачастую такие адреса и вовсе были фиктивными.

Контрольно-кассовые аппараты всех юрлиц из схемы были зарегистрированы на сайте Блиновской. Компания, предоставлявшая в аренду кассовую технику, также подтвердила, что вся коммуникация по этим юрлицам шла через одну электронную почту, домен которой принадлежит ИП Блиновской.

Итог: Блиновской Е.О. назначены пять лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф 1 млн рублей и запрет на занятие коммерческой деятельностью в течение четырех лет. При этом она избежала наказания по одной из статей дела — по обвинению в уклонении от уплаты налогов, так как срок давности по этому нарушению истек. Суд также удовлетворил гражданский иск, поданный в отношении Блиновской. Она должна будет уплатить 587,619 млн рублей.