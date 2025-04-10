«Ликвидация» — зачем это нужно юридическому лицу?

Порой обстоятельства складываются таким образом, что организация перестает вести свою деятельность и даже не представляет налоговую отчетность. В этом случае имеет смысл, не откладывая решение вопросов в «долгий ящик», ликвидировать организацию самому.

Ликвидация юридического лица — это прекращение его деятельности, при котором не происходит передачи прав и обязанностей другим юрлицам. Иными словами, это закрытие компании, при котором она перестаёт существовать.

Конечно, в случае, когда юридическое лицо не представляло отчетность и не осуществляло операции по банковскому счету в течение года, оно будет исключено налоговой службой из ЕГРЮЛ как фактически прекратившее свою деятельность.

Однако надо учитывать, что такое бездействие может иметь негативные последствия для физических лиц, являвшихся учредителями и руководителями таких организаций. (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей")

Поэтому добровольная ликвидация организации – самый простой способ закрыть бизнес, который не помешает в дальнейшем открыть его без проблем.

Процедура добровольной ликвидации установлена статьями 62-64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Однако не всегда Ликвидация может происходить добровольно. ИФНС никогда не остается в стороне.

Зачастую причины ликвидации предприятия связаны с решением налоговых служб, имеющих право инициировать такое решение в связи с невозможностью организацией исправить свое пошатнувшееся финансовое положение (пп. 3 и 4 ст. 21.1 закона 129-ФЗ). К таким нарушениям, к примеру, можно отнести сдачу на протяжении нескольких лет деклараций с отрицательными показаниями активов.

Важно! Ликвидация возможна только в случае систематических грубых нарушений. При любой возможности исправления ситуации, она может не состояться.

Но если компания подверглась ликвидации по причине налогового решения, кредиторы имеют право его оспорить, так как предприятие могло намеренно пройти процедуру, чтобы освободиться от долгов.

Причин для ликвидации ООО может быть бесконечно много. Поэтому если ваша цель – продолжение деятельности, то ведите ее с соблюдением всех норм законодательства. Иначе ее придется прекратить.

Если же ликвидация предприятия – ваше собственное решение, значит, пусть этот шаг станет для вас лишь небольшой ступенькой для дальнейшего процветания.