ФНС раскрыла сырную схему в ходе ликвидации

В ФНС попало дело предприятия, которое мы условно называем «Сырник». Добровольная ликвидация обернулась неожиданным делом для ФНС: вместе с четырьмя коробками документов налоговики получили ключ к целой системе финансовых схем, скрытых от глаз налоговой до этого момента.

Организация «S» находится на территории Комбината №1 и является посредником между производством на комбинате и покупателями товара с НДС, помимо этого она выступает некой «тростью» для комбината, отвечая за некоторые поступления и доходы, которые Комбинату не выгодно проводить через свои расчетные счета.

Ситуация:

В процессе производства Маслосыркомбинат №1 несанкционированно сливал сточные воды в реку, но всю ответственность за данное действие несло ООО «S». Данная ситуация вышла из-под контроля Комбината, и на данный факт обратил свое внимание Росприроднадзор. И пока это не стало катастрофой для «Сырника», было принято решение ликвидировать ООО «S».

Подавая документы в налоговый орган для Ликвидации, и Комбинат, и «Сырник» надеялись быстро и легко избавиться от грядущих проблем.

*ведь при Ликвидации Росприроднадзор попросту не будет иметь законного ответчика по данному нарушению

Но вот незадача, ФНС оперативно отбило всю радость наших схемщиков. После того, как были поданы документы на Ликвидацию, налоговики вплотную занялись детальной проверкой финансовой деятельности ООО «S», в ходе которой и обнаружили кладезь финансовых схем и нарушений налогового законодательства РФ.