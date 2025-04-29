Требования от ФНС: основания и виды

ФНС выставляет требования при возникновении у нее вопросов к налогоплательщику. Зачастую данная ситуация возникает при проведении проверок (Камеральная/Выездная). Но налогоплательщик всегда должен быть готов предоставить правильный ответ в налоговую, а для этого необходимо понимать, какой ответ регламентирует налоговый кодекс в зависимости от вида требования

В каких случаях налоговая инспекция может направить требование

Все права налоговых органов по направлению требований представить документы и пояснения регламентирует Налоговый кодекс. Это в полной мере относится не только к налогам, но и к страховым взносам (п. 2.1 ст. 31 НК РФ).

Случаи, когда налоговая направляет требования представить пояснения, информацию и документы, регламентируют ст. 88, 93 и 93.1 НК РФ.

О представлении документов (информации)

Если указана только ст. 93 НК РФ и из требования видно, что документы нужны в связи с проверкой декларации самого налогоплательщика, а не его контрагентов, то права налогового органа ограничены:

временным периодом, так как можно запрашивать только документы за период, за который сдана декларация, ведь проверяется именно это декларация;

перечнем документов, ограниченным ст. 88 НК РФ.

Если есть еще и ссылка на ст. 93.1 НК РФ, то требование направлено по другой причине: налоговой нужна информация в отношении контрагента налогоплательщика или по конкретной сделке.

Что делать налогоплательщику, который получил такое требование: представить истребуемые документы в течение 5/10 дней.

Специальные сроки представления документов по требованиям:

для консолидированной группы налогоплательщиков — 20 дней;

для иностранных организаций, оказывающих электронные услуги, — 30 дней;

по декларации, в которой заявлена ставка НДС 0%, — 30 дней.

Если налогоплательщик не может представить документы в срок, уведомьте об этом налоговый орган не позднее следующего дня за днем получения требования. К сожалению, это не гарантирует, что вам продлят сроки. Налоговики могут вынести решение о продлении срока или отказать вам.

О предоставлении пояснений

В рамках камеральной налоговой проверки, ИФНС в праве выставить требование о представлении пояснений согласно статье 88 Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ), в случае если выявлены ошибки, расхождения или противоречия.

Налогоплательщик обязан в течение пяти рабочих дней, после получения требования от ИФНС письменно ответить на него, либо представить уточненную налоговую декларацию, основываясь на данные, указанные в требовании.

Если налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация в ответ на требование, то пояснения дополнительно представлять не обязательно.

Но иногда, после представления уточненной налоговой декларации, в отдельных случаях, ИФНС может запросить их у налогоплательщика. В частности, если в уточненной декларации уменьшен налог к уплате (пункт 3 статьи 88 НК РФ). Но налогоплательщик может заранее объяснить причину подачи уточненной декларации и описать внесенные в нее изменения.

Отвечая на Требование о предоставлении пояснений – направляем ТОЛЬКО информацию и пояснения, документы прикладывать не нужно.

Ответственность

За непредставление ответа на любое из Требований в назначенный срок налогоплательщикам, как организациям, так и индивидуальным предпринимателям, налоговым законодательством предусмотрен штраф по статье 129.1 НК РФ в размере 5 000 руб. При повторных нарушениях в течение года, штраф возрастет и составит уже 20 000 руб.