Судебная практика. Как не получить иск после закрытия компании

Даже формально правильная ликвидация компании не гарантирует спокойствия ее бывшим руководителям и собственникам. В 2024 году Верховный суд сформировал несколько важных позиций, которые существенно меняют правила игры — от возможности оспаривать сделки ликвидированной компании до привлечения к ответственности тех, кто бросил бизнес без соблюдения процедуры.

В 2024 году Верховный суд существенно расширил возможности кредиторов во взыскании долгов с ликвидированных компаний. Одно из ключевых решений касается применения норм о распределении имущества, обнаруженного после ликвидации юридического лица. Так, в деле о распределении имущества общества «Бест Клин» высшая инстанция признала допустимым оспаривание сделок юридического лица по корпоративным основаниям, несмотря на его ликвидацию (дело № А41-62370/2021).

Если эту позицию толковать расширенно: кроме исков об оспаривании сделок по корпоративным основаниям, участники ликвидированного юрлица могут заявлять иски о взыскании убытков с директоров или контролирующих лиц.

Еще одно важное решение касается самого механизма распределения обнаруженного имущества. Теперь для запуска этой процедуры важен только объективный критерий — наличие имущества. При этом не имеет значения, знали ли заинтересованные лица о его существовании при проведении первоначальной ликвидации.

Показательным стало и дело № А21-2150/2023, где банк попытался в обход процедуры распределения списать комиссию со счета ликвидированной компании.

Все договоры, заключенные с ликвидированным лицом, считаются прекращенными и не могут применяться к правоотношениям после ликвидации юридического лица.

Еще одно интересное определение Суд вынес по делу общества «Торговый дом «Промышленная производственная компания» (№ А43-40025/2022), где была подтверждена возможность оспаривания сделок после ликвидации компании.

Верховный суд также высказался о последствиях так называемой административной ликвидации — исключения из ЕГРЮЛ недействующих обществ.

В определении по делу № А41-76337/2024 суд признал недобросовестным поведением оставление бизнеса без проведения установленной процедуры ликвидации. Фактически ВС прямо указал, что ликвидация юридического лица в установленном порядке — это обязанность его участников.

Кредитор не должен нести негативные имущественные последствия того, что он не смог помешать контролировавшим должника лицам бросить бизнес и уклониться тем самым от расчетов с ним. Даже если кредитор не принимал меры против исключения должника из реестра, это не будет основанием для освобождения контролирующих лиц от ответственности.

Комплексный подход к процедуре ликвидации и тщательное соблюдение всех формальностей позволит минимизировать риски последующих претензий со стороны кредиторов и государственных органов.