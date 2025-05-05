Разумное истребование. Манифест ФНС спешит на помощь налогоплательщику

ФНС России разработала и внедрила в работу Манифест «Разумное истребование», цель которого - единообразие поведения налоговых органов при истребовании документов. И каждому налогоплательщику важно это учесть при получении Требования, ведь если один из критериев будет нарушен – у вас есть лазейка не предоставлять весь пакет запрашиваемых документов.

Принципы разумного истребования:

1. Законность - истребуются документы, когда есть полномочия.

2. Риск-ориентированный подход - запрашиваются документы и информация только при риске нарушений. Льгота, предусмотренная законодательством о налогах и сборах, или налог к возмещению не является основанием для обязательного истребования документов (информации).

3. Индивидуализация – Истребуются документы (информация) за один или несколько периодов только для подтверждения выявленных фактов налоговых нарушений. В остальных случаях запрашиваются документы (информация, пояснения) по конкретным операциям (сделкам).

4. Определенность – четкие формулировки в запросах.

5. Однократность – Истребуются документы (информация) в том случае, если не представлялись налогоплательщиком в налоговый орган ранее.

6. Приоритет получения информации из доступных государственных ресурсов – Истребуются документы (информация), когда не могут быть получены из имеющихся у налоговых органов информационных ресурсов и от других органов власти.

7. Цифровая среда - Используется электронный документооборот для отправки требования и получения соответствующих документов.

8. Срочность - возможность продлить срок предоставления документов при получении мотивированного обращения налогоплательщика.

Помимо данных принципов, которые вы смело можете использовать при Ответе на Требования, особенно, если один из них был нарушен налоговым инспектором, предлагаем вашему вниманию ПИСЬМО от 10.01.2025г. №БВ-4-7/58@ «О порядке заполнения Требования о представлении документов/информации».

В письме обращено внимание на выводы Верховного Суда РФ относительно порядка заполнения требования о представлении документов (информации), отраженных в Решении от 09.12.2024 N АКПИ24-755.

Указано, в частности, что истребование документов (информации) у лиц, не являющихся контрагентами проверяемого налогоплательщика, может быть признано не соответствующим пункту 1 статьи 93.1 НК РФ в случае неуказания в требовании цепочки контрагентов и отсутствия возможности установить связь истребуемых документов и сведений с проверяемым налогоплательщиком.