Туристический налог 2025. Отели наживаются на туристах

С 2025 года в России был введен туристический налог, который формально заменяет курортный сбор. Налог направлен на развитие туристической инфраструктуры и поддержку регионов, популярных среди путешественников.

За окном почти лето, а это означает начало туристического сезона. Поговорим сегодня о подводных камнях самостоятельного бронирования отелей.

Героиня сегодняшней истории отправилась в отпуск, самостоятельно забронировав отель для проживания. Предварительно, представители отеля позвонили и попросили при заселении внести оплату наличными средствами, обосновав это возникшими неполадками с кассовым аппаратом.

При непосредственном заселении наша героиня оплатила проживание, и тут ей поступил следующий вопрос от администратора: «Вы слышали о том, что с этого года введен туристический налог? Его не нужно вносить в отдельную строку чека, однако он составляет 1% от суммы, поэтому с вас еще N-рублей. Просим оплатить также наличными средствами».

А теперь давайте разберемся по порядку:

С 1 января 2025 года в России начал действовать новый обязательный платеж – туристический налог, который заменил существовавший ранее курортный сбор. В отличие от него, налог может действовать на территории любого региона, если местные власти примут соответствующее решение.

Ключевые отличия от курортного сбора

туристический налог взимается с доходов гостиничного бизнеса, а не напрямую с туристов;

он включается в стоимость проживания, а не оплачивается отдельно, как курортный сбор;

его ставка варьируется в зависимости от года и региона, но не может превышать установленный федеральный лимит.

Размер налога в 2025 году составляет 1% от суммы, уплаченной за сутки проживания, но не может быть менее 100 рублей.

Кто обязан платить налог

Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют услуги по временному размещению:

гостиницы и отели (любых категорий);

хостелы, кемпинги, глэмпинги;

санатории, дома отдыха, базы отдыха.

Налог рассчитывается на основе стоимости проживания без учета НДС и включается в общую стоимость услуг. Налоговой базой является стоимость услуг по временному проживанию без НДС.

Таким образом, введение данного налога туристы могут ощутить только на изначально повышенной стоимости проживания, но никак не должны оплачивать его отдельной суммой еще и в наличном эквиваленте.

Будьте внимательны и планируйте отдых без неприятных сюрпризов!