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Налоговая Правда
Дробление бизнеса

ФНС обозначила основные «триггеры» для подозрения в дроблении бизнеса

ФНС перешла на риск-ориентированный подход: проверки инициируются, когда у бизнеса проявляются характерные индикаторы возможного дробления.
ФНС обозначила основные «триггеры» для подозрения в дроблении бизнеса

К основным сигналам, привлекающим внимание налоговой в 2025 году, относятся:

  • Одинаковые адреса и инфраструктура. Если формально разные организации работают фактически в одном месте, используют один офис или даже подают отчетность с одного IP-адреса, — это серьезный признак единого центра управления. 

  • Общие ресурсы и персонал. ФНС отслеживает случаи, когда несколько юрлиц делят между собой одних и тех же работников, оборудование, склады, транспорт и прочее. Подобное единое хозяйство при разных юрлицах указывает на схему дробления.

  • Взаимозависимые транзакции. Очень характерный индикатор — основная доля выручки компаний поступает друг от друга. Когда более 70% доходов каждой «микрофирмы» формируется от операций с другими участниками группы, налицо зависимость и отсутствие реальной самостоятельной деятельности. 

  • Резкие перестановки выручки. Классический сценарий дробления — как только одна компания приближается к лимиту по выручке для льготного режима, ключевые клиенты и контракты переводятся на новое юрлицо. Поэтому внезапное падение доходов у старой фирмы и одновременный рост у недавно созданной вызывает подозрения.

  • Фиктивное разделение функций. Отсутствие реальной причины для существования нескольких компаний — тоже важный критерий. Если разделение носит чисто «бумажный» характер — это мнимое дробление. Даже реклама на сайте, как показала практика, может стать доказательством единого бизнеса, если нигде не упоминается разделение юридических лиц.

  • Внутригрупповые займы. Когда «карман один», то, как правило, заем выдается обществу, нуждающемуся в оборотных средствах, но в большинстве случаев обратно этот заем не возвращается. 

Кроме перечисленных, существуют и другие сигналы. Налоговики настороженно относятся к бизнес-группам, где несколько компаний стабильно показывают доход чуть ниже предельного уровня для льгот, либо где учредители и директора взаимосвязаны (родственники, сотрудники). 

Как отмечает ФНС, ключевой вывод делается при совокупности факторов, свидетельствующих о скоординированных действиях зависимых лиц с целью уйти от налогов. 

Чтобы не попасть под проверку, предпринимателям следует заранее провести самостоятельную проверку своей корпоративной структуры.

Разграничение бизнеса должно быть не формальным, а обоснованным с экономической точки зрения. В 2025 году ФНС всё чаще действует не по формальному признаку, а по совокупности факторов. Если вы работаете в группе компаний, настоятельно рекомендуем проверить корпоративную структуру: от арендных договоров до IP-адресов и структуры взаиморасчётов. То, что казалось удобным с точки зрения управления, может быть воспринято налоговой как схема ухода от налогообложения.

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