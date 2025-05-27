ФНС обозначила основные «триггеры» для подозрения в дроблении бизнеса

ФНС перешла на риск-ориентированный подход: проверки инициируются, когда у бизнеса проявляются характерные индикаторы возможного дробления.

К основным сигналам, привлекающим внимание налоговой в 2025 году, относятся:

Одинаковые адреса и инфраструктура . Если формально разные организации работают фактически в одном месте, используют один офис или даже подают отчетность с одного IP-адреса, — это серьезный признак единого центра управления.

Общие ресурсы и персонал . ФНС отслеживает случаи, когда несколько юрлиц делят между собой одних и тех же работников, оборудование, склады, транспорт и прочее. Подобное единое хозяйство при разных юрлицах указывает на схему дробления.

Взаимозависимые транзакции . Очень характерный индикатор — основная доля выручки компаний поступает друг от друга. Когда более 70% доходов каждой «микрофирмы» формируется от операций с другими участниками группы, налицо зависимость и отсутствие реальной самостоятельной деятельности.

Резкие перестановки выручки . Классический сценарий дробления — как только одна компания приближается к лимиту по выручке для льготного режима, ключевые клиенты и контракты переводятся на новое юрлицо. Поэтому внезапное падение доходов у старой фирмы и одновременный рост у недавно созданной вызывает подозрения.

Фиктивное разделение функций. Отсутствие реальной причины для существования нескольких компаний — тоже важный критерий. Если разделение носит чисто «бумажный» характер — это мнимое дробление. Даже реклама на сайте, как показала практика, может стать доказательством единого бизнеса, если нигде не упоминается разделение юридических лиц.

Внутригрупповые займы. Когда «карман один», то, как правило, заем выдается обществу, нуждающемуся в оборотных средствах, но в большинстве случаев обратно этот заем не возвращается.

Кроме перечисленных, существуют и другие сигналы. Налоговики настороженно относятся к бизнес-группам, где несколько компаний стабильно показывают доход чуть ниже предельного уровня для льгот, либо где учредители и директора взаимосвязаны (родственники, сотрудники).

Как отмечает ФНС, ключевой вывод делается при совокупности факторов, свидетельствующих о скоординированных действиях зависимых лиц с целью уйти от налогов.

Чтобы не попасть под проверку, предпринимателям следует заранее провести самостоятельную проверку своей корпоративной структуры.

Разграничение бизнеса должно быть не формальным, а обоснованным с экономической точки зрения. В 2025 году ФНС всё чаще действует не по формальному признаку, а по совокупности факторов. Если вы работаете в группе компаний, настоятельно рекомендуем проверить корпоративную структуру: от арендных договоров до IP-адресов и структуры взаиморасчётов. То, что казалось удобным с точки зрения управления, может быть воспринято налоговой как схема ухода от налогообложения.

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