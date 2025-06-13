Незваные гости. Что делать, если налоговики пришли к вам домой

Волна возмущений не утихает, ведь не так давно многие столкнулись с проблемой «непрошенных гостей». Фактически, к ним домой стучались сотрудники ФНС по месту их регистрации с целью проверки документов, вручения повесток или и вовсе сию секундного проведения допроса.

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Основание или прикрытие:

Письмо Минфина №03-02-08/76651 от 01.09.2020 года, объясняет в каких случаях налоговики могут прийти к вам домой.

Налоговый инспектор может прийти домой к бывшему сотруднику компании, если в ходе проверки потребуется получить дополнительные сведения. Статья 90 Налогового Кодекса прямо указывает, что при проведении налоговой проверки организации, у проверяющих могут возникнуть необходимость получить показания свидетелей. Ими могут быть и сотрудники, в том числе и бывшие. При этом нормы этой статьи, прямо указывают, что показания свидетеля могут быть получены по месту проживания или пребывания свидетеля, однако только вследствие болезни, старости, инвалидности и не может сам явиться в налоговый орган.

Спасение:

Кем бы вы не были: Директор, бухгалтер или обычный работник, на территории вашего жилища, вы, в первую очередь, физическое лицо, которое вправе пользоваться статьей 25 Конституции РФ.

Статья 25. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.

Доступ должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, в жилые помещения помимо или против воли проживающих в них физических лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения не допускается, - отметили в ФНС.

Выводы:

Налоговики могут прийти к вам по месту вашей фактической регистрации; Не стоит паниковать и сразу впускать их в квартиру, отвечать на все поступающие вопросы, и подписывать что-либо; Если у налоговой нет соответствующего судебного решения, единственное - что вы должны и можете взять от инспектора – это Уведомление о вызове в налоговый орган, и поставить вашу подпись, подтверждающую, что вы получили данное Уведомление.

Даже если к вам стучится налоговый инспектор, вы остаетесь физическим лицом с неприкосновенным жилищем. Не позволяйте давлению или внезапному визиту поставить вас в уязвимое положение. Закон на вашей стороне: без судебного решения никто не вправе проникнуть в ваш дом.

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