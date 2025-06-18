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ЕГРЮЛ

За шаг до прекращения деятельности. Недостоверность юридического адреса

Начиная с 2005 года налоговыми органами активно используется инструмент исключения недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц (введен Федеральным законом от 02.07.2005 №83-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
За шаг до прекращения деятельности. Недостоверность юридического адреса

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Отметка в ЕГРЮЛ о недостоверности:

Даже когда компания действительно зарегистрирована по указанному в документах адресу, ФНС может изменить решение, если у нее появились сомнения в достоверности прописки. Обычно так бывает по двум причинам:

  • Инспектор выехал по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, но не нашел ни сотрудников, ни официального представителя компании.

  • Владелец помещения или другой представитель бизнеса сообщил налоговой, что организации нет по прописке.

Недовольство инспекции может быть мотивированным, если компания, например, купила юрадрес, а выяснить это удалось уже после регистрации. Но под раздачу могут попасть и добросовестные бизнесмены.

Как снять отметку о недостоверности адреса в ЕГРЮЛ:

Для того, чтобы внесенная запись о недостоверности сведений утратила свою актуальность, в регистрирующий налоговый орган необходимо представить соответствующее заявление о государственной регистрации (по форме Р13001, Р14001), и документы, подтверждающие достоверность представленных сведений.

В частности, могут потребоваться:

  • Документы о праве собственности или договор об аренде.

  • Квитанции об оплате аренды.

  • Письменное подтверждение собственника помещений, что компания действительно располагается по указанному адресу.

  • Коммунальные платежки за последние несколько месяцев.

  • Инспектор даже может попросить установить на двери офиса табличку с названием компании и прислать ему фотографию.

Что будет, если адрес не подтвердили

Реакция может последовать с разных сторон. Помимо репутационных потерь, последствия могут быть как для бизнеса, так и лично для директора компании:

  • Перед заключением сделок компании проверяют информацию о контрагентах в ЕГРЮЛ. Если информация о вашей организации содержит отметку о недостоверности сведений, потенциальные партнеры могут передумать иметь с вами дело. А это финансовые потери.

  • Директору компании грозит штраф в размере 5-10 тыс. рублей, а при повторном нарушении его дисквалифицируют на срок до трех лет (ч. 4, 5 ст. 14.25 КоАП РФ). То есть он не сможет вести бизнес (ст. 3.11 КоАП РФ).

  • Ваш банк может заморозить счета или даже расторгнуть договор. Заключить договор с новым банком, имея отметку о недостоверности, не получится.

  • Даже если первые три пункта не сказались на бизнесе, игнорировать отметку в реестре получится не больше полугода. Затем компанию могут ликвидировать (п. б ч. 5 ст. 21.1 129-ФЗ).

Недостоверный юридический адрес — это не просто формальность, а реальный риск потери партнёров, блокировки счетов и исключения компании из реестра. Даже при добросовестной работе важно следить за актуальностью данных в ЕГРЮЛ и быть готовыми доказать легальность своего адреса.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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