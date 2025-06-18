За шаг до прекращения деятельности. Недостоверность юридического адреса

Начиная с 2005 года налоговыми органами активно используется инструмент исключения недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц (введен Федеральным законом от 02.07.2005 №83-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

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Отметка в ЕГРЮЛ о недостоверности:

Даже когда компания действительно зарегистрирована по указанному в документах адресу, ФНС может изменить решение, если у нее появились сомнения в достоверности прописки. Обычно так бывает по двум причинам:

Инспектор выехал по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, но не нашел ни сотрудников, ни официального представителя компании.

Владелец помещения или другой представитель бизнеса сообщил налоговой, что организации нет по прописке.

Недовольство инспекции может быть мотивированным, если компания, например, купила юрадрес, а выяснить это удалось уже после регистрации. Но под раздачу могут попасть и добросовестные бизнесмены.

Как снять отметку о недостоверности адреса в ЕГРЮЛ:

Для того, чтобы внесенная запись о недостоверности сведений утратила свою актуальность, в регистрирующий налоговый орган необходимо представить соответствующее заявление о государственной регистрации (по форме Р13001, Р14001), и документы, подтверждающие достоверность представленных сведений.

В частности, могут потребоваться:

Документы о праве собственности или договор об аренде.

Квитанции об оплате аренды.

Письменное подтверждение собственника помещений, что компания действительно располагается по указанному адресу.

Коммунальные платежки за последние несколько месяцев.

Инспектор даже может попросить установить на двери офиса табличку с названием компании и прислать ему фотографию.

Что будет, если адрес не подтвердили

Реакция может последовать с разных сторон. Помимо репутационных потерь, последствия могут быть как для бизнеса, так и лично для директора компании:

Перед заключением сделок компании проверяют информацию о контрагентах в ЕГРЮЛ. Если информация о вашей организации содержит отметку о недостоверности сведений, потенциальные партнеры могут передумать иметь с вами дело. А это финансовые потери.

Директору компании грозит штраф в размере 5-10 тыс. рублей, а при повторном нарушении его дисквалифицируют на срок до трех лет (ч. 4, 5 ст. 14.25 КоАП РФ). То есть он не сможет вести бизнес (ст. 3.11 КоАП РФ).

Ваш банк может заморозить счета или даже расторгнуть договор. Заключить договор с новым банком, имея отметку о недостоверности, не получится.

Даже если первые три пункта не сказались на бизнесе, игнорировать отметку в реестре получится не больше полугода. Затем компанию могут ликвидировать (п. б ч. 5 ст. 21.1 129-ФЗ).

Недостоверный юридический адрес — это не просто формальность, а реальный риск потери партнёров, блокировки счетов и исключения компании из реестра. Даже при добросовестной работе важно следить за актуальностью данных в ЕГРЮЛ и быть готовыми доказать легальность своего адреса.

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