Угроза, приводящая к исключению из ЕГРЮЛ

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Запись о недостоверной информации в ЕГРЮЛ может привести к исключению организации из этого реестра. Обеспечение актуальности и достоверности общедоступных сведений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является одной из важнейших задач налоговой службы.

Основные причины внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности

руководитель или участник компании раньше уже получал отметку о недостоверности;

у руководителя или участника компании не истек срок административного наказания за непредставление или представление недостоверных, ложных сведений о юрлице;

руководитель (участник) компании числится в значительном количестве иных юридических лиц в качестве руководителя (участника);

номинальность или смерть учредителя/руководителя;

поступление сведений об увольнении должностного лица.

Основанием для проверки достоверности сведений в ЕГРЮЛ и последующего появления отметки о недостоверности данных могут быть и иные ситуации, например, представление документов при государственной регистрации в связи с реорганизацией юридического лица (юридических лиц), если в реорганизации участвуют два и более юридических лица.

Наличие недостоверных сведений в ЕГРЮЛ может повлечь для организации и её должностных лиц следующие последствия:

признание организации недобросовестным партнером; невозможность подтверждения руководителем организации своих полномочий; невозможность открытия расчетного счета в банке; сложности регистрации изменений в регистрирующем органе; отказ налогового органа в приеме документов отчетности; исключение юридического лица из государственного реестра при наличии в ЕГРЮЛ записи о недостоверности более 6 месяцев; участники, имевшие долю в уставном капитале более 50%, и руководители не смогут участвовать в других юридических лицах в ближайшие 3 года, если у исключённой организации имелась задолженность перед бюджетом; административная ответственность в соответствии со статьей 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Для исключения подобных негативных последствий, налогоплательщикам рекомендуется самостоятельно проверять содержащиеся в реестре сведения о себе, о контрагентах, с помощью электронных сервисов ФНС России.