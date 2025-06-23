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Налоговая Правда
ЕГРЮЛ

Угроза, приводящая к исключению из ЕГРЮЛ

Запись о недостоверности сведений о юридическом лице.
Угроза, приводящая к исключению из ЕГРЮЛ

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Запись о недостоверной информации в ЕГРЮЛ может привести к исключению организации из этого реестра. Обеспечение актуальности и достоверности общедоступных сведений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является одной из важнейших задач налоговой службы.

Основные причины внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности 

  • руководитель или участник компании раньше уже получал отметку о недостоверности;

  •  у руководителя или участника компании не истек срок административного наказания за непредставление или представление недостоверных, ложных сведений о юрлице;

  • руководитель (участник) компании числится в значительном количестве иных юридических лиц в качестве руководителя (участника);

  • номинальность или смерть учредителя/руководителя;

  • поступление сведений об увольнении должностного лица.

Основанием для проверки достоверности сведений в ЕГРЮЛ и последующего появления отметки о недостоверности данных могут быть и иные ситуации, например, представление документов при государственной регистрации в связи с реорганизацией юридического лица (юридических лиц), если в реорганизации участвуют два и более юридических лица.

Наличие недостоверных сведений в ЕГРЮЛ может повлечь для организации и её должностных лиц следующие последствия:

  1. признание организации недобросовестным партнером;

  2. невозможность подтверждения руководителем организации своих полномочий;

  3. невозможность открытия расчетного счета в банке;

  4. сложности регистрации изменений в регистрирующем органе;

  5. отказ налогового органа в приеме документов отчетности;

  6. исключение юридического лица из государственного реестра при наличии в ЕГРЮЛ записи о недостоверности более 6 месяцев;

  7. участники, имевшие долю в уставном капитале более 50%, и руководители не смогут участвовать в других юридических лицах в ближайшие 3 года, если у исключённой организации имелась задолженность перед бюджетом;

  8. административная ответственность в соответствии со статьей 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Для исключения подобных негативных последствий, налогоплательщикам рекомендуется самостоятельно проверять содержащиеся в реестре сведения о себе, о контрагентах, с помощью электронных сервисов ФНС России.

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