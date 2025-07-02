Что такое платежное поручение и для чего оно нужно

Что это за документ

Платёжное поручение (или просто «платёжка») — это распоряжение банка перевести определённую сумму денег. Оно может быть оформлено как на бумаге, так и в электронном виде, но всё чаще используется онлайн-формат — через интернет-банк или систему ДБО (дистанционного банковского обслуживания).

Что обязательно указывается в платёжке:

номер и дата документа;

Ф. И. О. физлица, ИП или название юрлица — как плательщика, так и получателя;

ИНН и КПП обеих сторон;

сумма — цифрами и прописью;

БИК банка, корреспондентский счёт, название банка — и плательщика, и получателя;

расчётный счёт получателя;

вид операции (код);

назначение платежа (комментарий к переводу);

ОКТМО — если платёж идёт в бюджет.

Дополнительные поля заполняются при необходимости — в зависимости от конкретного вида платежа.