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Реквизиты первички

Что такое платежное поручение и для чего оно нужно

Разбираем, как работает «платежка», какие реквизиты обязательны и что делать при ошибке.

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Платёжное поручение — один из базовых финансовых документов в деятельности любой компании или ИП. Именно оно используется, чтобы дать банку указание перечислить деньги со счёта на счёт — будь то бюджетный платёж, оплата поставщику или перевод физическому лицу.

Что это за документ

Платёжное поручение (или просто «платёжка») — это распоряжение банка перевести определённую сумму денег. Оно может быть оформлено как на бумаге, так и в электронном виде, но всё чаще используется онлайн-формат — через интернет-банк или систему ДБО (дистанционного банковского обслуживания).

Что обязательно указывается в платёжке:

  • номер и дата документа;

  • Ф. И. О. физлица, ИП или название юрлица — как плательщика, так и получателя;

  • ИНН и КПП обеих сторон;

  • сумма — цифрами и прописью;

  • БИК банка, корреспондентский счёт, название банка — и плательщика, и получателя;

  • расчётный счёт получателя;

  • вид операции (код);

  • назначение платежа (комментарий к переводу);

  • ОКТМО — если платёж идёт в бюджет.

Дополнительные поля заполняются при необходимости — в зависимости от конкретного вида платежа.

Как оплатить платёжку в офисе банка

Если вы решите провести платёж через офис банка — потребуется заранее заполнить бланк, распечатать его и предъявить сотруднику банка. Однако сегодня бумажные платёжки практически не используются — на смену пришли электронные формы.

Как сформировать платёжное поручение онлайн

Платёж в интернет-банке оформляется проще: многие поля уже предзаполнены, достаточно добавить недостающие данные. Большинство банковских интерфейсов содержат подсказки, а платёжка формируется автоматически.

После заполнения документ подписывается электронной подписью — либо владельцем бизнеса, либо уполномоченным сотрудником с доверенностью.

Обратите внимание: при выборе тарифа банковского обслуживания важно учитывать стоимость исполнения платёжных поручений — она может отличаться в зависимости от банка и условий.

Что будет, если в платёжке ошибка

Ошибки в реквизитах всё ещё случаются. Возможны два сценария:

1. Ошибка в БИК или корреспондентском счёте

В этом случае платёж просто не пройдёт. Деньги вернутся на счёт отправителя — обычно в течение 1–5 рабочих дней.

Раньше для возврата требовалось писать заявление, сейчас всё работает автоматически и быстрее.

2. Ошибка в наименовании организации

Если допущена, например, орфографическая ошибка в названии компании — платёж, скорее всего, всё равно будет исполнен. Банки ориентируются в первую очередь на ИНН — это основной идентификатор получателя.

Можно ли отозвать платёж, если деньги ушли не туда?

Если из-за ошибки платёж ушёл не тому адресату — отозвать его практически невозможно. Современные банковские системы обрабатывают такие документы автоматически, и отменить уже отправленное поручение не получится.

Единственный путь — связаться с получателем и попросить вернуть деньги добровольно. Если он откажется, ситуацию можно попытаться решить через суд. Но практика показывает: лучше уделить внимание проверке реквизитов до отправки.

Резюме

Платёжное поручение — важный элемент расчётов, требующий внимательности и точности. Ошибки в нём могут обернуться как потерей времени, так и финансовыми потерями. Советуем выстроить в компании чёткую схему проверки перед подписанием платёжек, особенно если ими занимается несколько сотрудников.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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