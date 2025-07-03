Судебная практика в пользу налогоплательщика: как работает принцип должной осмотрительности в 2025 году

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Должная осмотрительность — это не формальность. Это защита бизнеса. Причём не только от рисков, но и от доначислений, которые ФНС может попытаться предъявить при первой же спорной сделке.
Откуда пришло понятие «должная осмотрительность»
Сам термин впервые появился в Постановлении Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006. Тогда суд указал: налогоплательщик обязан использовать все доступные способы, чтобы убедиться в благонадёжности своего контрагента.
Позже это было закреплено в письме ФНС от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@, где налоговики прямо обозначили, какую информацию должен собирать бизнес перед началом сотрудничества. Это, в частности:
регистрационные данные;
наличие полномочий у подписанта;
признаки фактической деятельности.
Далее, с августа 2017 года, вступила в силу статья 54.1 НК РФ. В ней нет прямого упоминания термина «должная осмотрительность», но по сути именно её отсутствие становится основанием для отказа в налоговом вычете или учёте расходов.
10 марта 2021 года ФНС издала ещё одно важное письмо — № БВ-4-7/3060@, где предложен алгоритм оценки должной осмотрительности. Это стало ориентиром и для бизнеса, и для судов.
Пример из практики: кейс ООО «Юшка»
Классическая ситуация: налоговая решила, что контрагенты фиктивны, сделки технические, вычет по НДС — необоснованный. Основание: «отсутствие должной осмотрительности».
Но в суде удалось доказать обратное. Почему?
Что было по версии инспекции
Контрагент — с минимальными суммами в декларациях;
2-НДФЛ только по директору;
Отсутствие имущества, транспорта;
Один УПД без договора;
Нет иных подтверждающих документов.
Что показал суд
Арбитраж рассматривал всю совокупность обстоятельств, а не формальные признаки:
Сделка — незначительная. Её сумма составляла всего 1,25% от всех покупок за квартал. Требовать «повышенного уровня проверки» не обоснованно.
Налогоплательщик проявил разумную осмотрительность:
запросил выписку из ЕГРЮЛ;
проверил контрагента через сервис «Прозрачный бизнес»;
убедился, что лицо подписавшее документы, действительно является директором и участником;
контрагент зарегистрирован за 2,5 года до сделки, находится по адресу регистрации;
основной ОКВЭД — торговля оптовая неспециализированная.
Не было необычных обстоятельств исполнения сделки:
товар был передан;
расчёты произведены;
никаких сбоев или странных условий.
ФНС не доказала, как из доступных источников можно было заранее выявить признаки фиктивности:
на момент суда контрагент действующий;
в ЕГРЮЛ нет записей о недостоверности данных;
отсутствие договора — не основание, так как УПД достаточен для единичной сделки и соответствует обычаям делового оборота.
Почему кейс важен
Этот пример подтверждает, что даже в ситуации давления и сомнений со стороны налоговой инспекции суд может встать на сторону бизнеса — если он действительно предпринял разумные меры.
Важно понимать:
🔹 Осмотрительность — не обязанность в абстрактной форме, а конкретные шаги.
🔹 Масштаб проверки должен быть соразмерен значимости сделки.
🔹 Нельзя требовать от предпринимателя анализа, который объективно невозможно провести.
Что стоит запомнить
Проверяйте контрагентов — используйте ЕГРЮЛ, Прозрачный бизнес, данные СУР, анализ дерева связей.
Сохраняйте доказательства: кто подписывал, когда была регистрация, как происходила оплата.
Даже разовая сделка должна сопровождаться минимальным набором данных.
Если доля сделки мала — не обязательно проводить углублённый аудит, но базовая проверка — обязательна.
Суды не требуют невозможного. Но если вы ничего не сделали — это станет слабым звеном.
Проверяйте, фиксируйте, архивируйте. Тогда даже при споре шансы остаются на вашей стороне.
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