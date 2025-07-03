Судебная практика в пользу налогоплательщика: как работает принцип должной осмотрительности в 2025 году

Откуда пришло понятие «должная осмотрительность»

Сам термин впервые появился в Постановлении Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006. Тогда суд указал: налогоплательщик обязан использовать все доступные способы, чтобы убедиться в благонадёжности своего контрагента.

Позже это было закреплено в письме ФНС от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@, где налоговики прямо обозначили, какую информацию должен собирать бизнес перед началом сотрудничества. Это, в частности:

регистрационные данные;

наличие полномочий у подписанта;

признаки фактической деятельности.

Далее, с августа 2017 года, вступила в силу статья 54.1 НК РФ. В ней нет прямого упоминания термина «должная осмотрительность», но по сути именно её отсутствие становится основанием для отказа в налоговом вычете или учёте расходов.

10 марта 2021 года ФНС издала ещё одно важное письмо — № БВ-4-7/3060@, где предложен алгоритм оценки должной осмотрительности. Это стало ориентиром и для бизнеса, и для судов.