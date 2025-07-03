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Налоговая Правда
Должная осмотрительность
Судебная практика в пользу налогоплательщика: как работает принцип должной осмотрительности в 2025 году

Судебная практика в пользу налогоплательщика: как работает принцип должной осмотрительности в 2025 году

В 2025 году требования к проверке контрагентов сохраняются на высоком уровне. Но важен не только факт самой проверки, а адекватность предпринятых действий. Что именно считать разумной осмотрительностью — разбираем на конкретном кейсе из арбитражной практики.

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Должная осмотрительность — это не формальность. Это защита бизнеса. Причём не только от рисков, но и от доначислений, которые ФНС может попытаться предъявить при первой же спорной сделке.

Откуда пришло понятие «должная осмотрительность»

Сам термин впервые появился в Постановлении Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006. Тогда суд указал: налогоплательщик обязан использовать все доступные способы, чтобы убедиться в благонадёжности своего контрагента.

Позже это было закреплено в письме ФНС от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@, где налоговики прямо обозначили, какую информацию должен собирать бизнес перед началом сотрудничества. Это, в частности:

  • регистрационные данные;

  • наличие полномочий у подписанта;

  • признаки фактической деятельности.

Далее, с августа 2017 года, вступила в силу статья 54.1 НК РФ. В ней нет прямого упоминания термина «должная осмотрительность», но по сути именно её отсутствие становится основанием для отказа в налоговом вычете или учёте расходов.

10 марта 2021 года ФНС издала ещё одно важное письмо — № БВ-4-7/3060@, где предложен алгоритм оценки должной осмотрительности. Это стало ориентиром и для бизнеса, и для судов.

Пример из практики: кейс ООО «Юшка»

Классическая ситуация: налоговая решила, что контрагенты фиктивны, сделки технические, вычет по НДС — необоснованный. Основание: «отсутствие должной осмотрительности».

Но в суде удалось доказать обратное. Почему?

Что было по версии инспекции

  • Контрагент — с минимальными суммами в декларациях;

  • 2-НДФЛ только по директору;

  • Отсутствие имущества, транспорта;

  • Один УПД без договора;

  • Нет иных подтверждающих документов.

Что показал суд

Арбитраж рассматривал всю совокупность обстоятельств, а не формальные признаки:

  1. Сделка — незначительная. Её сумма составляла всего 1,25% от всех покупок за квартал. Требовать «повышенного уровня проверки» не обоснованно.

  2. Налогоплательщик проявил разумную осмотрительность:

    • запросил выписку из ЕГРЮЛ;

    • проверил контрагента через сервис «Прозрачный бизнес»;

    • убедился, что лицо подписавшее документы, действительно является директором и участником;

    • контрагент зарегистрирован за 2,5 года до сделки, находится по адресу регистрации;

    • основной ОКВЭД — торговля оптовая неспециализированная.

  3. Не было необычных обстоятельств исполнения сделки:

    • товар был передан;

    • расчёты произведены;

    • никаких сбоев или странных условий.

  4. ФНС не доказала, как из доступных источников можно было заранее выявить признаки фиктивности:

    • на момент суда контрагент действующий;

    • в ЕГРЮЛ нет записей о недостоверности данных;

    • отсутствие договора — не основание, так как УПД достаточен для единичной сделки и соответствует обычаям делового оборота.

Почему кейс важен

Этот пример подтверждает, что даже в ситуации давления и сомнений со стороны налоговой инспекции суд может встать на сторону бизнеса — если он действительно предпринял разумные меры.

Важно понимать:

🔹 Осмотрительность — не обязанность в абстрактной форме, а конкретные шаги.
🔹 Масштаб проверки должен быть соразмерен значимости сделки.
🔹 Нельзя требовать от предпринимателя анализа, который объективно невозможно провести.

Что стоит запомнить

  1. Проверяйте контрагентов — используйте ЕГРЮЛ, Прозрачный бизнес, данные СУР, анализ дерева связей.

  2. Сохраняйте доказательства: кто подписывал, когда была регистрация, как происходила оплата.

  3. Даже разовая сделка должна сопровождаться минимальным набором данных.

  4. Если доля сделки мала — не обязательно проводить углублённый аудит, но базовая проверка — обязательна.

Суды не требуют невозможного. Но если вы ничего не сделали — это станет слабым звеном.
Проверяйте, фиксируйте, архивируйте. Тогда даже при споре шансы остаются на вашей стороне.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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