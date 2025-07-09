Никакого начальства, хочу работать на себя! Часть вторая. Индивидуальный предприниматель: все плюсы и минусы статуса

В первой части мы подробно разобрали, как работает режим самозанятости и какие у него ограничения. Во второй — переходим к статусу индивидуального предпринимателя (ИП). Это классическая форма ведения бизнеса, более сложная, но и более гибкая по возможностям. Ниже — полное сравнение плюсов и минусов ИП в 2025 году.

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Преимущества статуса ИП

Возможность нанимать сотрудников

Это ключевое отличие от самозанятости. Масштабировать бизнес без команды невозможно. ИП может официально нанимать работников, заключать с ними договоры и вести полноценную деятельность. Да, придётся платить страховые взносы — в среднем около 30% с зарплаты сотрудников, но это легальный путь к развитию бизнеса.

Большой лимит по доходам

На ИП распространяется лимит в 450 млн рублей в год. Это уже не микробизнес, а полноценная коммерческая деятельность с возможностью масштабирования, расширения штата и работы с крупными контрагентами.

Формируется трудовой стаж

Каждый ИП обязан платить страховые взносы за себя. Это не только обязательство, но и гарантия: такие платежи начисляют страховой стаж, который учитывается при формировании будущей пенсии.

Больше доверия со стороны банков

Банковская система пока не до конца привыкла к статусу самозанятых. А вот индивидуальные предприниматели — понятный и «привычный» клиент. Поэтому вероятность получить кредит или ипотеку у ИП выше, даже если доход формально одинаковый.

Возможность платить налоги с чистой прибыли

Если ваш бизнес связан с существенными затратами (материалы, аренда, закупки), ИП на УСН «Доходы минус расходы» может платить налог только с прибыли, а не с выручки. Это особенно актуально для торговли, производства, логистики и ряда других сфер.

Недостатки ИП, которые стоит учитывать

Регистрация занимает больше времени

Придётся выбрать ОКВЭД, открыть расчётный счёт, подать заявление в ФНС. Всё это можно сделать онлайн, но времени уйдёт больше, чем на регистрацию самозанятости, которая занимает пару минут в приложении.

Жёсткая привязка к ОКВЭД

Заниматься можно только теми видами деятельности, которые вы указали при регистрации. В отличие от самозанятых, где выбирается обобщённая категория, ИП ограничен формально выбранными направлениями.

Налоги могут быть выше

У самозанятых ставка — 4–6%. У ИП всё зависит от системы налогообложения. На УСН — 6% или 15% (в зависимости от выбранного варианта), на ОСНО — НДС, НДФЛ, страховые. В итоге налоговая нагрузка может достигать 30% и выше.

Более сложная отчётность

Даже без работников ИП обязан сдавать декларации по выбранной системе налогообложения. А если есть сотрудники, добавляется:

4-ФСС,

сведения о среднесписочной численности,

СЗВ-СТАЖ,

СЗВ-М,

2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

Это требует либо погружения, либо привлечения бухгалтера.

Обязательная онлайн-касса

Есть исключения, но в большинстве случаев ИП обязан применять ККТ, особенно при работе с физлицами. Это расходы на кассу, фискальный накопитель, программное обеспечение и обслуживание.

Обязательные взносы — даже без дохода

Даже если предприниматель не ведёт деятельность и не получает прибыль, он обязан ежегодно платить страховые взносы. В 2025 году сумма превышает 40 000 ₽. Это фиксированная плата за статус ИП.

Расходы: ИП против самозанятых

У ИП всегда больше обязательных расходов:

13% НДФЛ с зарплаты каждого работника;

30% страховых взносов за сотрудников;

от 40 000 ₽ в год за себя — обязательные взносы;

расходы на ККТ , расчётный счёт и обслуживание;

расходы на бухгалтера или консультации, если отчётность сложная.

У самозанятых всё гораздо проще. Никаких взносов, никакой кассы, никаких обязательных отчётов. Не нужен расчётный счёт. Платите только 4–6% с доходов, и то только в случае фактического поступления денег. Приложение «Мой налог» бесплатно.

Вывод: что выбрать в 2025 году?

Статус самозанятого — самый простой способ легализовать деятельность. Он не требует отчётности, подходит для микробизнеса и комфортен для фрилансеров. Но он ограничен по доходу (2,4 млн ₽/год) и не подходит тем, кто хочет расти, нанимать людей или оптимизировать налоги.

ИП — это больше ответственности, но и больше возможностей. Подходит для тех, кто планирует выстраивать бизнес в классическом понимании: с сотрудниками, масштабом, стабильным оборотом. Да, здесь сложнее учёт и выше налоги. Но зато — больше гибкости и перспектив.

Планируете работать на себя в 2025 году? Изучите оба варианта, сопоставьте с целями и делайте осознанный выбор. А в следующем материале мы подготовим подробное сравнение ИП и самозанятых — по налогам, отчётности, рискам и перспективам.

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