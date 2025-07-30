Комиссии отменили, а вызывают все равно. Что происходит?

Комиссии упразднили, но не забыли

Формально комиссии по легализации налоговой базы отменены ещё в 2020 году (письмо ФНС от 31.08.2020). Но их формат — только на бумаге. Смысл остался прежним.

Налоговики теперь избегают привычного словосочетания «комиссия по легализации», зато используют куда более изобретательные названия. Всё это — та же история, но в другой упаковке.

Вот с чем можно столкнуться:

рабочее совещание,

экономическая беседа,

коллегия по финансовому планированию,

заседание рабочей группы,

вызов по вопросу ведения финансово-хозяйственной деятельности,

вызов для дачи пояснений по вопросам соответствия критериям риска.

И всё это — со ссылкой на подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ.