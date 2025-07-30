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Налоговая Правда
Налоговые проверки
Комиссии отменили, а вызывают все равно. Что происходит?

Комиссии отменили, а вызывают все равно. Что происходит?

После отмены комиссий по легализации налоговой базы компании начали получать из инспекций новые, не менее настойчивые письма. В одном случае — «экономическая беседа», в другом — уведомление о вызове на 20 листах, больше похожее на акт проверки. Что это за история? И главное — что с этим делать?

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Комиссии упразднили, но не забыли

Формально комиссии по легализации налоговой базы отменены ещё в 2020 году (письмо ФНС от 31.08.2020). Но их формат — только на бумаге. Смысл остался прежним.

Налоговики теперь избегают привычного словосочетания «комиссия по легализации», зато используют куда более изобретательные названия. Всё это — та же история, но в другой упаковке.

Вот с чем можно столкнуться:

  • рабочее совещание,

  • экономическая беседа,

  • коллегия по финансовому планированию,

  • заседание рабочей группы,

  • вызов по вопросу ведения финансово-хозяйственной деятельности,

  • вызов для дачи пояснений по вопросам соответствия критериям риска.

И всё это — со ссылкой на подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ.

Универсальный вызов. Под любой случай

Даже без проверок налоговики вправе вызывать компанию для дачи пояснений. Это прямо предусмотрено тем же подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 НК РФ, и подтверждено письмом Минфина от 12.11.2019 № 03-02-08/87183.

Для этих целей ФНС использует унифицированную форму уведомления КНД 1165009 (см. приложение № 2 к приказу от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628).

Важно: в отличие от обычных писем, уведомление о вызове игнорировать нельзя. Налоговый кодекс прямо обязывает на него отреагировать. А если его просто проигнорировать — последствия могут быть.

Когда можно не ходить

Иногда в самом уведомлении прямо указывается: «Если направите пояснения и документы, явка не обязательна».

Это не уловка. Если такое написано, то действительно можно не ходить в инспекцию. Вас туда, по сути, никто и не ждет — просто инспекция хочет оперативно получить документы или пояснения, чтобы закрыть внутреннюю задачу.

Такой подход характерен для ситуаций, где вопросов немного, а содержание уведомления — стандартное. Хотя бывают исключения.

Уведомление как акт. Но не совсем

Иногда уведомление о вызове напоминает мини-акт проверки. Может быть на 20–40 листов, с расчетами, выводами и развернутыми претензиями. И это может выглядеть угрожающе.

Но ключевое: это не акт, а его черновик. Никакой юридической силы он не несёт, обязанности ничего пересчитывать не создаёт.

Это просто хорошо структурированная позиция инспекции, с целью подвести компанию к добровольной уточнёнке.

Что важно:

  • Если камеральная проверка уже завершена, это может быть часть предпроверочного анализа.

  • Нужно внимательно изучить, на что именно ссылаются налоговики.

  • И уже от этого отталкиваться при принятии решения.

Стоит ли отвечать?

Да. Даже если вы уверены в своих позициях, уведомление даёт возможность понять, что именно не устраивает налоговую. Это шанс оценить свою ситуацию глазами проверяющего, чтобы выработать стратегию:

  • объясниться письменно и закрыть вопрос,

  • подготовиться к возможной проверке,

  • сформировать аргументы — или, если всё-таки есть риски, минимизировать последствия.

Но сразу подавать уточнёнки и оплачивать доначисления — не стоит. Нужно сначала разобраться, на чём стоят претензии, и есть ли у них правовое основание.

Вывод: Комиссии по легализации в старом виде — действительно в прошлом. Но налоговики по-прежнему ищут, с кем «поговорить». Формат — новый, подход — прежний: вызвать, объяснить риски, подтолкнуть к уточнёнке.

Главное — не теряться. Читать внимательно. Отвечать грамотно. И помнить: сам факт вызова — это ещё не проблема. Это информация.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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