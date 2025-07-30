Комиссии отменили, а вызывают все равно. Что происходит?

Комиссии упразднили, но не забыли
Формально комиссии по легализации налоговой базы отменены ещё в 2020 году (письмо ФНС от 31.08.2020). Но их формат — только на бумаге. Смысл остался прежним.
Налоговики теперь избегают привычного словосочетания «комиссия по легализации», зато используют куда более изобретательные названия. Всё это — та же история, но в другой упаковке.
Вот с чем можно столкнуться:
рабочее совещание,
экономическая беседа,
коллегия по финансовому планированию,
заседание рабочей группы,
вызов по вопросу ведения финансово-хозяйственной деятельности,
вызов для дачи пояснений по вопросам соответствия критериям риска.
И всё это — со ссылкой на подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ.
Универсальный вызов. Под любой случай
Даже без проверок налоговики вправе вызывать компанию для дачи пояснений. Это прямо предусмотрено тем же подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 НК РФ, и подтверждено письмом Минфина от 12.11.2019 № 03-02-08/87183.
Для этих целей ФНС использует унифицированную форму уведомления КНД 1165009 (см. приложение № 2 к приказу от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628).
Важно: в отличие от обычных писем, уведомление о вызове игнорировать нельзя. Налоговый кодекс прямо обязывает на него отреагировать. А если его просто проигнорировать — последствия могут быть.
Когда можно не ходить
Иногда в самом уведомлении прямо указывается: «Если направите пояснения и документы, явка не обязательна».
Это не уловка. Если такое написано, то действительно можно не ходить в инспекцию. Вас туда, по сути, никто и не ждет — просто инспекция хочет оперативно получить документы или пояснения, чтобы закрыть внутреннюю задачу.
Такой подход характерен для ситуаций, где вопросов немного, а содержание уведомления — стандартное. Хотя бывают исключения.
Уведомление как акт. Но не совсем
Иногда уведомление о вызове напоминает мини-акт проверки. Может быть на 20–40 листов, с расчетами, выводами и развернутыми претензиями. И это может выглядеть угрожающе.
Но ключевое: это не акт, а его черновик. Никакой юридической силы он не несёт, обязанности ничего пересчитывать не создаёт.
Это просто хорошо структурированная позиция инспекции, с целью подвести компанию к добровольной уточнёнке.
Что важно:
Если камеральная проверка уже завершена, это может быть часть предпроверочного анализа.
Нужно внимательно изучить, на что именно ссылаются налоговики.
И уже от этого отталкиваться при принятии решения.
Стоит ли отвечать?
Да. Даже если вы уверены в своих позициях, уведомление даёт возможность понять, что именно не устраивает налоговую. Это шанс оценить свою ситуацию глазами проверяющего, чтобы выработать стратегию:
объясниться письменно и закрыть вопрос,
подготовиться к возможной проверке,
сформировать аргументы — или, если всё-таки есть риски, минимизировать последствия.
Но сразу подавать уточнёнки и оплачивать доначисления — не стоит. Нужно сначала разобраться, на чём стоят претензии, и есть ли у них правовое основание.
Вывод: Комиссии по легализации в старом виде — действительно в прошлом. Но налоговики по-прежнему ищут, с кем «поговорить». Формат — новый, подход — прежний: вызвать, объяснить риски, подтолкнуть к уточнёнке.
Главное — не теряться. Читать внимательно. Отвечать грамотно. И помнить: сам факт вызова — это ещё не проблема. Это информация.
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