Ответственность главного бухгалтера в 2025 году: что грозит за ошибки и как защититься

1. Административная ответственность главбуха

Основание: статья 15.11 КоАП РФ. Речь о грубых нарушениях требований к ведению бухучёта и подготовке отчётности. Санкции в 2025 году следующие:

Первое нарушение — штраф от 5 000 до 10 000 ₽ .

Повторное — штраф от 10 000 до 20 000 ₽ либо дисквалификация на срок от одного до двух лет.

⚠️ Важный нюанс: ответственность наступает только, если сотрудник не исполнял или ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности (п. 2.4 КоАП).

А кто должен отвечать — руководитель или главный бухгалтер? Это зависит от распределения полномочий. Налоговики ориентируются на:

трудовой договор,

устав,

должностную инструкцию.

ФНС прямо разъясняет это в письме от 06.09.2018 № ЕД-18-15/652.