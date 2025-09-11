Ответственность главного бухгалтера в 2025 году: что грозит за ошибки и как защититься

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.
Мы разобрали, за какие нарушения наказывают и какие риски несёт главбух в 2025 году.
Какие виды ответственности несёт главный бухгалтер
Закон прямо предусматривает три формы ответственности:
Административная — штрафы и дисквалификация за нарушения в бухучёте.
Уголовная — если обнаружено налоговое преступление.
Субсидиарная — по долгам компании при банкротстве.
Рассмотрим каждую из них подробно.
1. Административная ответственность главбуха
Основание: статья 15.11 КоАП РФ. Речь о грубых нарушениях требований к ведению бухучёта и подготовке отчётности. Санкции в 2025 году следующие:
Первое нарушение — штраф от 5 000 до 10 000 ₽.
Повторное — штраф от 10 000 до 20 000 ₽ либо дисквалификация на срок от одного до двух лет.
⚠️ Важный нюанс: ответственность наступает только, если сотрудник не исполнял или ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности (п. 2.4 КоАП).
А кто должен отвечать — руководитель или главный бухгалтер? Это зависит от распределения полномочий. Налоговики ориентируются на:
трудовой договор,
устав,
должностную инструкцию.
ФНС прямо разъясняет это в письме от 06.09.2018 № ЕД-18-15/652.
2. Уголовная ответственность главного бухгалтера
ФНС не может сама возбудить уголовное дело — даже по итогам выездной или камеральной проверки. Но если в ходе проверки выявлены признаки налогового преступления, инспекция обязана передать материалы в органы внутренних дел.
Это прямо прописано в п. 3 статьи 32 НК РФ.
Дальше всё зависит от полиции. Именно сотрудники МВД решают, возбуждать ли уголовное дело, и кого из должностных лиц привлекать. При этом:
Если возбуждено уголовное дело, по административному делу возбуждение прекращается автоматически (пп. 7 п. 1 ст. 24.5 КоАП).
А если главбух уже уволился?
Даже тогда ответственность остаётся. Если суд установит, что бухгалтер был причастен к правонарушению — он может быть привлечён к ответственности после увольнения. Срок давности зависит от тяжести преступления.
3. Субсидиарная ответственность: когда главбух платит по долгам компании
Речь идёт о банкротстве. Главного бухгалтера могут признать контролирующим лицом — и тогда он лично будет отвечать по долгам обанкротившейся компании.
⚠️ Что такое контролирующее лицо?
Согласно ст. 61.10 Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, это не обязательно собственник. Контролирующим лицом признаётся любой, кто:
имел возможность давать обязательные указания должнику;
фактически влиял на сделки, их условия и действия должника.
Если суд признаёт главного бухгалтера таким лицом — возможна персональная ответственность за долги юрлица.
Как защитить главного бухгалтера
📌 Делегирование, чёткие обязанности, внутренние регламенты и подтверждение полномочий — всё это важно не только для организации, но и для защиты персонала. В 2025 году главный бухгалтер — это не просто отчётность и первичка, а реальный субъект ответственности с тройным риском: уголовным, административным и имущественным.
Будьте внимательны к формулировкам, документам и распределению ответственности — это поможет избежать обвинений, штрафов и разбирательств.
Начать дискуссию