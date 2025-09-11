ЦОК КПП Аналитик 11.09 Мобильная
Ответственность главного бухгалтера в 2025 году: что грозит за ошибки и как защититься

У главного бухгалтера много обязанностей, но одна из самых уязвимых зон — это ответственность. И не только административная. В 2025 году главбух может понести уголовную, административную и даже субсидиарную ответственность — причём в ряде случаев даже после увольнения.

Мы разобрали, за какие нарушения наказывают и какие риски несёт главбух в 2025 году.

Какие виды ответственности несёт главный бухгалтер

Закон прямо предусматривает три формы ответственности:

  • Административная — штрафы и дисквалификация за нарушения в бухучёте.

  • Уголовная — если обнаружено налоговое преступление.

  • Субсидиарная — по долгам компании при банкротстве.

Рассмотрим каждую из них подробно.

1. Административная ответственность главбуха

Основание: статья 15.11 КоАП РФ. Речь о грубых нарушениях требований к ведению бухучёта и подготовке отчётности. Санкции в 2025 году следующие:

  • Первое нарушение — штраф от 5 000 до 10 000 ₽.

  • Повторное — штраф от 10 000 до 20 000 ₽ либо дисквалификация на срок от одного до двух лет.

⚠️ Важный нюанс: ответственность наступает только, если сотрудник не исполнял или ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности (п. 2.4 КоАП).

А кто должен отвечать — руководитель или главный бухгалтер? Это зависит от распределения полномочий. Налоговики ориентируются на:

  • трудовой договор,

  • устав,

  • должностную инструкцию.

ФНС прямо разъясняет это в письме от 06.09.2018 № ЕД-18-15/652.

2. Уголовная ответственность главного бухгалтера

ФНС не может сама возбудить уголовное дело — даже по итогам выездной или камеральной проверки. Но если в ходе проверки выявлены признаки налогового преступления, инспекция обязана передать материалы в органы внутренних дел.

Это прямо прописано в п. 3 статьи 32 НК РФ.

Дальше всё зависит от полиции. Именно сотрудники МВД решают, возбуждать ли уголовное дело, и кого из должностных лиц привлекать. При этом:

  • Если возбуждено уголовное дело, по административному делу возбуждение прекращается автоматически (пп. 7 п. 1 ст. 24.5 КоАП).

А если главбух уже уволился?

Даже тогда ответственность остаётся. Если суд установит, что бухгалтер был причастен к правонарушению — он может быть привлечён к ответственности после увольнения. Срок давности зависит от тяжести преступления.

3. Субсидиарная ответственность: когда главбух платит по долгам компании

Речь идёт о банкротстве. Главного бухгалтера могут признать контролирующим лицом — и тогда он лично будет отвечать по долгам обанкротившейся компании.

⚠️ Что такое контролирующее лицо?

Согласно ст. 61.10 Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, это не обязательно собственник. Контролирующим лицом признаётся любой, кто:

  • имел возможность давать обязательные указания должнику;

  • фактически влиял на сделки, их условия и действия должника.

Если суд признаёт главного бухгалтера таким лицом — возможна персональная ответственность за долги юрлица.

Как защитить главного бухгалтера

📌 Делегирование, чёткие обязанности, внутренние регламенты и подтверждение полномочий — всё это важно не только для организации, но и для защиты персонала. В 2025 году главный бухгалтер — это не просто отчётность и первичка, а реальный субъект ответственности с тройным риском: уголовным, административным и имущественным.

Будьте внимательны к формулировкам, документам и распределению ответственности — это поможет избежать обвинений, штрафов и разбирательств.

