ФНС увидит перевод с карты на карту и начислит налог? Что на самом деле изменилось в 2026 году

Вам вернули долг

Допустим, в январе вы дали знакомому 150 000 рублей.

В августе он перевел вам эти же 150 000.

Экономической выгоды у вас не появилось.

Вы получили обратно собственные деньги.

Поэтому логика:

«На карту пришли деньги = возник налог»

не работает.

Именно природа платежа имеет значение.

Другое дело, если между сторонами возникает спор и необходимо доказать, что это действительно возврат долга.

Тогда договор займа, расписка, назначение платежа и история первоначального перевода могут оказаться очень полезными.