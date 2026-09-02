ФНС увидит перевод с карты на карту и начислит налог? Что на самом деле изменилось в 2026 году

«С апреля ФНС будет проверять все переводы между картами».
«Любой перевод признают доходом».
«Получил 50 тысяч от родственника — придется заплатить НДФЛ».
Весной 2026 года подобные сообщения снова начали активно распространяться в интернете.
ФНС пришлось отдельно объяснять: изменения, вступившие в силу с 1 апреля, не вводили новый тотальный контроль обычных переводов между физическими лицами.
Поправки касались прежде всего платежных документов при перечислении денег в бюджет — налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Но это не означает, что происхождение денег на карте вообще не имеет налогового значения.
Разберемся на примерах.
Вам вернули долг
Допустим, в январе вы дали знакомому 150 000 рублей.
В августе он перевел вам эти же 150 000.
Экономической выгоды у вас не появилось.
Вы получили обратно собственные деньги.
Поэтому логика:
«На карту пришли деньги = возник налог»
не работает.
Именно природа платежа имеет значение.
Другое дело, если между сторонами возникает спор и необходимо доказать, что это действительно возврат долга.
Тогда договор займа, расписка, назначение платежа и история первоначального перевода могут оказаться очень полезными.
Родители перевели ребенку деньги
Сам по себе безвозмездный денежный перевод между физическими лицами также нельзя автоматически считать оплатой товара или услуги.
Отец перевел дочери деньги на квартиру.
Супруг перевел супруге деньги на расходы.
Бабушка отправила внуку подарок.
Сам факт появления денег на банковском счете еще не превращает их автоматически в предпринимательскую выручку.
Именно поэтому страшилка:
«ФНС увидит перевод и сразу начислит налог»
слишком примитивна.
А вот регулярная оплата услуг — другая история
Теперь представим другой сценарий.
Человек официально нигде не ведет бизнес.
Но каждый день получает:
3 500 рублей;
5 000 рублей;
7 000 рублей;
4 500 рублей.
В назначении платежей клиенты пишут:
«за маникюр»;
«за консультацию»;
«за ремонт»;
«за занятия».
Вот здесь экономический смысл уже совершенно другой.
Это не подарок и не возврат долга.
Это может быть доход от деятельности.
И вопрос налогообложения возникает не потому, что деньги пришли на карту, а потому, что человек получил доход.
Почему предпринимателю опасно смешивать все платежи
Особенно неудобная ситуация возникает, когда одна карта используется одновременно для всего.
На нее приходят:
деньги от родственников;
возвраты долгов;
оплата от клиентов;
переводы между собственными счетами;
продажа личных вещей.
Через несколько месяцев восстановить экономический смысл конкретного поступления становится значительно сложнее.
Поэтому предпринимателю полезно разделять личные и деловые денежные потоки не из-за мифического «налога на перевод», а ради собственной доказательной базы и нормального учета.
Что действительно изменилось с 1 апреля
ФНС разъяснила, что апрельские изменения относятся прежде всего к реквизитам платежных документов для перечислений в бюджет.
То есть внимание нужно было уделить платежам налогов, сборов, госпошлин, страховых взносов и другим бюджетным перечислениям.
Обычные переводы между физическими лицами эти изменения не затронули.
Особенно внимательно ФНС рекомендует оформлять платежи, когда налог уплачивается за другого человека.
Например, ребенок платит имущественный налог за родителя.
Тогда важно правильно указать данные лица, чья налоговая обязанность исполняется.
Что стоит писать в назначении платежа
Назначение платежа само по себе не является магическим способом сделать операцию необлагаемой.
Нельзя получить оплату за работу и превратить ее в подарок одной фразой:
«возврат долга».
Но когда операция действительно не связана с доходом, нормальное назначение платежа помогает сохранить ее экономический смысл.
Например:
«Возврат займа по договору от…»
или
«Перевод собственных средств».
А если существует договор или расписка — их лучше сохранить.
Главное
В 2026 году не появился отдельный налог на переводы с карты на карту.
ФНС официально разъяснила, что изменения с 1 апреля обычных переводов между физическими лицами не касались.
Но старое правило остается актуальным:
налоговые последствия определяются не способом получения денег, а их экономическим смыслом.
Поэтому вопрос нужно задавать не так:
«Сколько мне перевели на карту?»
А так:
«За что я получил эти деньги?»
И вот ответ на второй вопрос действительно может иметь значение для налоговой.
✔ Сохраните статью, если используете банковские переводы в работе или регулярно получаете деньги от других физлиц. Главная ошибка — считать любой перевод доходом или, наоборот, считать, что поступления на личную карту вообще не имеют налогового значения.
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