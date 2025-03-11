А что там с налогообложением сделок по купле-продаже криптовалюты?

Перед началом рассмотрения данного вопроса необходимо обратить ваше внимание на некоторые исходные моменты и посылы. «Понятного системного законодательства по криптовалюте пока нет, но «конечно, это нужно сделать» — заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на полях XII Общероссийского годового собрания теоретиков права. Другое дело, продолжает Клишас, относить ли это к имуществу. «Наверное да, но для этого нам нужно существенное законодательство правовое, гражданское. Цифровые активы не всегда вписываются в понятные нам институты гражданского законодательства».

Но несмотря на такое положение вещей, государство постепенно оформляет правовой статус криптовалюты, операций по ее добыче (майнингу) и купле-продаже.

Центральное место в правовом регулировании правового статуса криптовалюты занимает Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 № 259-ФЗ (долее по тексту - Федеральный закон "О цифровых финансовых активах...»).

При этом, непосредственно цифровой валюте в вышеуказанном законе посвящена лишь пара статей! Так, в 1 статье дано определение цифровой валюты, майнинга цифровых валют, майнинг-пула, майнинговой инфраструктуры, оператора майнинговой инфраструктуры, адресом-идентификатора.

Определение цифровой валюты как мне думается с трудом «родилось» у авторов данного нормативно-правового акта, но какое есть:

Цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.

Статья 14 Федерального закона "О цифровых финансовых активах...» наиболее содержательная - посвящена правовому регулированию оборота цифровой валюты – даны определения выпуска цифровой валюты, организации выпуска цифровой валюты, организации обращения цифровой валюты, а также введен ряд запретов:

юридические лица, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения международных организаций и иностранных юридических лиц, компаний и других корпоративных образований, физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые ими (им) товары, выполняемые ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг), за исключением получения цифровой валюты в результате выпуска цифровой валюты и (или) получения лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участником майнинг-пула), лицом, организующим деятельность майнинг-пула, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе (в том числе в результате распределения цифровой валюты среди участников майнинг-пула) – то есть, говоря простыми словами – введен запрет на использование криптовалюты в качестве средства платежа!

запрещается распространение информации о предложении и (или) приеме цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые ими (им) товары, выполняемые ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг);

запрещается предложение неограниченному кругу лиц цифровой валюты, а также товаров (работ, услуг) в целях организации обращения и (или) обращения цифровой валюты.

Кроме того, в статье 14 Федерального закона "О цифровых финансовых активах...» закреплено, что организация выпуска и (или) выпуск, организация обращения цифровой валюты в Российской Федерации регулируются в соответствии с федеральными законами.

Законы же, которые призваны регулировать организация выпуска, выпуск и обращение цифровой валюты – не разработаны и не приняты – это видимо перспектива ближайшего будущего!

Об этом, кстати, говорит и сенатор Клишас - по его словам, спешить с принятием законодательства, всеобъемлюще регулирующего сферу криптовалют не стоит, поскольку сперва должны сложиться определенные системные правовые отношения, которые и будут закреплены в законодательстве. «Иначе мы навыдумываем такого, что никакого отношения к реальной жизни не будет», – заметил он.

Тем не менее, в конце 2024 года принят Федеральный закон от 29.11.2024 N 418-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" – детально закрепляющий правовое регулирование налогообложения майнинга и купли-продажи криптовалюты!

О правовом регулировании майнинга криптовалюты физическими лицами уже писал – на канале есть отдельная статья, посвященная этому вопросу. В данной статье остановимся на правовом регулировании налогообложения купли-продажи криптовалюты.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 38 НК РФ цифровая валюта (в том числе цифровая валюта, используемая в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам (контрактам) в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, установленного в соответствии со статьей 1.1 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") признается имуществом.

В соответствии с подпунктом 13 пункта 6 статьи 210 НК РФ в отношении налоговой базы по доходам от приобретения, продажи и (или) иного выбытия цифровой валюты применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1.1 статьи 224 НК РФ, которая определяется в отношении доходов физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации отдельно. При этом, предусмотренные данным подпунктом налоговые базы определяются как денежное выражение соответствующих доходов, подлежащих налогообложению.

При определении налоговых баз, указанных 13 пункта 6 статьи 210 НК РФ, соответствующие доходы уменьшаются на сумму налоговых вычетов, предусмотренных подпунктом 1 (в части, относящейся к проданному имуществу и (или) доле (долям) в нем) и подпунктами 2 и 5 пункта 1 статьи 220 НК РФ, с учетом особенностей, установленных указанной статьей.

Таким образом, исходя из положений статьи 220 НК РФ налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

При этом, НК РФ не предусмотрено применение налогоплательщиком налогового вычета в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи цифровой валюты, находившейся в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 250 тысяч рублей.

Кроме того, необходимо указать, что льгота, предусмотренная пунктом 17.1 статьи 217 НК РФ, предусматривающая освобождение от налогообложения НДФЛ доходов, получаемых физическими лицами от реализации иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более - не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от реализации цифровой валюты!

Хочу отметить еще один интересный факт - из финальной версии поправок были убраны положения об обязательном налоговом декларировании операций с цифровой валютой на сумму, превышающую 600 тысяч рублей в год для физических лиц и организаций – резидентов РФ. Была исключена и норма о том, что ФНС получит право требовать у банков выписки по счетам физлиц - если операции этих лиц связаны с переводом цифровой валюты и есть признаки возможного нарушения налогового законодательства. Ну и вишенка на торте – пропали положения об ответственности для физлиц и организаций за непредоставление отчета об операциях и остатках цифровой валюты или предоставление недостоверных сведений (штраф в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте), если налогоплательщик не включил в налоговую базу полученный доход от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты (40% от суммы неуплаченного налога в части таких операций).

Одновременно с некоторой либерализацией регулирования наблюдаются и некоторые подвижки к усилению ответственности за нарушение введенных правил - стало известно, что в думском комитете по финансовому рынку готовятся поправки в КоАП и УК в части ответственности за нарушения, связанные с обращением цифровой валюты, которые были внесены в правительство на обсуждение и концептуально поддержаны, с учетом ряда замечаний.

Так, незаметно для широких слоев общества криптовалютной волной пока не охваченных произошла окончательная легализация криптовалюты как объекта инвестиций, происходит планомерное становление целой новой отрасли экономики – криптоиндустрии, которая из полулегального и нелегального статуса переходит благодаря изменениям в законодательстве в статус полноправного препринимательского сообщества! Когда же откроется первая российская криптобиржа? Надеюсь, что очень скоро!