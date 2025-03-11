Маркетплейсы и ФНС проведут эксперимент… (спойлер: бегите в амнистию… пока не поздно!)

Как будто бы прошла не замеченной новость про то, что начиная с 2025 года крупнейшие маркетплейсы в режиме эксперимента будут передавать в ФНС информацию, необходимую для выявления и предотвращения схем «дробления» бизнеса!

Как будто бы прошла не замеченной новость про то, что начиная с 2025 года крупнейшие маркетплейсы в режиме эксперимента будут передавать в ФНС информацию, необходимую для выявления и предотвращения схем «дробления» бизнеса! Детали этого информационного обмена глава ведомства Даниил Егоров обсудил на встрече с руководством Wildberries, Оzon, ЯндексМаркета, Мегамаркета и Авито, сообщили в ведомстве.

При этом передача информации в налоговые органы о рисках «дробления» бизнеса планируется только о тех продавцах, в отношении которых выявлены критерии дробления бизнеса", - подчеркнули в ведомстве.

Будут ли доведены до общественности (и до маркетплейсов, в частности) четкие критерии/признаки, определяющие наличие в действиях налогоплательщика состава налогового правонарушения – применения схемы уклонения от уплаты налогов – «дробление бизнеса» - в заявлениях ведомства не говорится – но возможно подробности последуют чуть позже – ведь эксперимент только стартовал! В настоящий момент, нет сведений о том, что маркетплейсы уже начали – по крайней мере активно – передавать сведения об уклонистах-дробленщиках в налоговые органы – но спишем это на, что указанный механизм еще просто не успел заработать.

Какие же имеющиеся сведения позволят маркетплейсам донастроить системы внутреннего контроля и наладить продуктивный

оперативный обмен информацией с налоговыми органами для своевременного выявления и предотвращения случаев дробления бизнеса организациями и предпринимателями, работающими на интернет-площадках? Такие сведения есть у маркетплейсов в ассортименте – начнем по порядку с наиболее явных:

единый или схожий до степени смешения ассортимент реализуемых продавцом товаров; в вопиющих случаях – а таких немало – реализуемый товар имеет один и тот же нанесенный товарный знак!

одни и те же лица, осуществляющие взаимодействие с представителями маркетплейса – осуществляют документооборот, доставляют товар на точки ввода товара на маркетплейс и возврата товара (склад, сортировочный центр);

один и тот же IP-адрес, с которого осуществляется взаимодействие с маркетплейсом, например, при доступе в личный кабинет магазинов на маркетплейсе;

один и тот же источник происхождения товара – например, одна и та же фабрика по пошиву широкого ассортимента одежды производит изделия по заказу нескольких формально не связанных друг с другом организаций - при этом фактически обладающих признаками единого предприятия;

одни и те же точки ввода товара на маркетплейс и возврата товара (склад, сортировочный центр) – зачастую даже расположенные в разных регионах организации пользуются одними и теми же складами и сортировочными центрами – ничего удивительного в этом нет – ведь по факту – это части одного бизнеса и «раскидало» их по стране не просто так - не редко организации или индивидуальные предприниматели в поиске экономии на налогах формально регистрируют части своей «осьминожьей структуры» в регионах с льготными ставками налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, фактически же осуществляют деятельность в регионе осуществления деятельности основной, головной организации!

Резюмируя вышесказанное хотелось бы отметить, что большинство предпринимателей прекрасно понимают противоправность своего поведения, руководствуюсь при этом стремлением сэкономить на самом ненужной как они считают статье расходов – налогах, оправдывая свое безрассудное поведение тезисами а-ля: «Да так все делают» или «Да они все тупые, они ничего не найдут». В данном случае, такое безрассудное поведение может быть объяснено не пониманием предпринимателями возможных последствий такого противоправного поведения – начиная с претензий от налогового ведомства и заканчивая уголовным преследованием правонарушителя. Добавляют уверенности в себе при совершение такого рода поступков и нерадивые консультанты, подсовывая «неокрепшему» в юридическом плане предпринимательскому сознанию разного рода советы и «схематозы» о том, как совершенно безопасно сэкономить на налогах. Тут нужно запомнить одно – бесплатный сыр бывает только в мышеловке!

Выходом из ситуации если факт дробления уже произошел может выступить великодушно (пишу без всякой иронии) инициированная правительством и проводимая с января сего года налоговая амнистия дробления бизнеса – ее аспекты можно почерпнуть, например на официальном сайте налоговой службы.

Амнистия предусмотрена для компаний и предпринимателей, которые использовали схемы дробления бизнеса для оптимизации налогов – в случае, если в 2025–2026 годах добровольно откажутся от применения таких схем, то суммы подлежащих к доначислению налогов, пеней и штрафов за 2022– 2024 годы им будут прощены.