Бизнесу, работающему по франшизе приготовиться?! (к повышенному вниманию со стороны налоговых органов наверняка!)

В ходе обсуждения заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок Юлия Чалова указала аудитории свое видение понятия «дробление бизнеса» (как его идентифицируют налоговые органы), и на что они опираются при его выявлении, а также перечислила наиболее распространенные признаки, свидетельствующие о дроблении бизнеса (выдержка из презентации – сухо и по делу).

Использование компаниями, входящими предположительно в единую группу одного итого же товарного знака – бренда

Сразу хочу заметить, что наличие общего товарного знака само по себе без существования нижеприведенных признаков схемы налоговой минимизации не говорит вообще ни о чем – претензии могут возникнуть лишь при совокупности элементов конструкции;

Централизованное управление - хотя компании юридически разные, ими управляют из одного центра

В данном случае налоговый орган указывает на следующее – одним из признаков согласованности действий группы компаний может служить факт того, что все текущие организационные вопросы могут решаться управляющим среднего звена непосредственно на месте, но при этом, контроль за его деятельностью, стратегическое планирование деятельности, а также весь управленческий и бухгалтерский учет осуществляется из головной организации группы,

Общая предпринимательская деятельность - формально независимые компании действуют как единый хозяйствующий субъект

Тут все просто и не просто одновременно! В теории для доказывания существования единой группы компаний, раздробленной лишь формально, с целью использования более льготного режима налогообложения необходимо подтвердить факт несамостоятельности учредителей и руководителей ее звеньев – то есть, в частности, учредители должны лишь номинально выполнять эту функцию – фактически не принимая вообще никакого участия в деятельности учрежденной организации – выявление и доказывание этого обстоятельства является чуть ли не основным условием возможности вменения препринимательствующим субъектам такого рода претензий! Однако, однозначно толкуемые в пользу наличия схемы обстоятельства – как то оформление разных участков одного и того же бизнеса на, к примеру, родственников и дальних родственников - хоть и встречается до сих пор – но все таки уже не общее место! В иных случаях процесс доказывания должен быть проведен максимально полно – с целью недопущения «притягивания за уши» этого важного элемента доказывания существования схемы!

Совместное использование сотрудников и поставщиков - все компании используют одни и те же ресурсы и поставщиков

Данное обстоятельство обычно выявляется налоговым органом еще на стадии планирования налоговой проверки – если в былые годы проработка этого элемента доказательственной базы занимало достаточно большое количество времени – необходимо было в ручную отсмотреть сотрудников каждой входящей в предполагаемую группу организации и провести их сравнение – то теперь это выполняется программным комплексом буквально за пять минут! До чего дошел прогресс! И если факт перетекания персонала в значительном количестве из одного юридического лица в другое – еще может служить косвенным признаком применения схемы минимизации/уклонения от налогообложения – то использование одного и того же набора поставщиков – это совершенно обычная практика при осуществлении предпринимательской деятельности в рамках договора франшизы!

Создание новых юридических лиц - при достижении предельных значений показателей налоговой отчетности создаются новые юридические лица для дальнейшего дробления