Автоматизированный комплекс по контролю за исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость АСК НДС-2

Кратко о том, что делает комплекс. Итак, давайте поговорим про наиболее эффективный и продвинутый инструмент в руках налогового органа – речь про автоматизированный комплекс по контролю за начислением и уплатой НДС – система АСК НДС-2!

Что делает АСК НДС-2

✔️ автоматизирует прием налоговой декларации по НДС, хранит налоговые декларации, книги покупок и книга продаж;

✔️ сопоставляет в автоматическом режиме заявленный НДС к вычету и соответствующий ему НДС начисленный к уплате в разрезе каждого контрагента; при наличии расхождений - отправляет автотребование о необходимости предоставить разъяснения о причинах их возникновения;

В случае не устранения выявленных расхождений путем выставления автотребования - налоговые органы вправе истребовать счета-фактуры, первичные и иные документы.

✔️ формирует цепочки контрагентов от источника образования разрыва - проблемного налогоплательщика – к возможным выгодоприобретателям - так называемые автоцепочки.

Автоцепочки подлежат дальнейшей тщательной отработке сотрудниками налогового органа по месту нахождения возможных выгодоприобретателей в рамках камеральной проверки; все автоцепочки, не отработанные в режиме камеральной проверки по месту нахождения предполагаемого выгодоприобретателя – автоматически попадают в ФРПВ (Федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей – о нем писал ранее) для дальнейшей отработки вне рамок налоговой проверки; результатом отработки вне рамок налоговой проверки является вызов налогоплательщика на комиссию по побуждению к добровольному устранению разрыва по итогам проведения которой составляется протокол фиксирующий все выявленные обстоятельства, а также решение налогоплательщика – будет ли разрыв добровольно устранен или нет; в случае 2-кратного отказа налогоплательщика от добровольного устранения разрыва – материал передается для подготовки предпроверочного анализа и проведения выездной налоговой проверки.

В контуре АСК НДС-2 действует Система управления рисками – СУР - распределяет налогоплательщиков, представивших декларации по НДС в 3 группы налогового риска: высокий, средний, низкий.

Уровни риска обозначаются цветами – красный – высокий уровень риска, желтый – средний риск, зеленый – низкий уровень риска.

✏️ «Цветовой» признак не присваивается налогоплательщику один раз и навсегда – может меняться динамически в зависимости от «качества» представленной декларации и постоянно выявляемых системой новых обстоятельств.

✏️ Налогоплательщики, представившие декларации, которым присвоен высокий и средний налоговый риск получают «особое внимание» не только инспекции, в которой состоят на учете, но и управления ФНС России по региону.

✏️ При присвоении декларации высокого уровня риска особенно высока вероятность попадания в ФРПВ.

Как следствие развития АСК НДС-2 возникло явление «экстерриториальных» проверок, ранее вообще не встречавшихся в практике работы контрольного блока.

Теперь же отработку автоцепочки (сбор доказательственной базы для последующего побуждения к добровольному устранению разрыва) могут отправить в другую ИФНС или в ИФНС, расположенную вообще в другом регионе - например, если организация состоит на налоговом учете в Подольской ИФНС – проведение мероприятий могут поручить инспекторам из ИФНС, расположенной в Екатеринбурге.

Причин введения данного способа организации контрольной работы несколько – одна из них - разгрузить наиболее загруженные контрольной работой регионы.