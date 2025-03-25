Почему может неправильно выделяться НДС при УСН при получении оплаты от покупателей на расчетный счет (в банковских выписках)

(В примере используется: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1560), Бухгалтерия редакция 3.0 (3.0.172.24)).
Для начала вспомним, что начисление НДС в Книгу продаж происходит условно двумя путями:
- с реализаций, в которых выделен НДС,
- с авансовых счетов-фактур, выставленных на не закрытый отгрузками аванс на конец квартала.
Напрямую из документа поступления денежных средств НДС в Книгу продаж не попадет, но зато попадает сумма оплаты в Книгу учета доходов и расходов для УСН (далее – КУДиР), и наша задача, чтобы доход для УСН корректно отразился:
- Оплата за товары/услуги, отгруженные в 2024 году, - в полном объеме.
- Оплата за товары/услуги, отгруженные в 2025 году, - за минусом НДС.
- Предоплата – за минусом НДС.
При загрузке выписки банка из файла kl_to_1c.txt алгоритм программы делает следующее:
1. Ищет контрагента по ИНН и КПП в справочнике 1С и подставляет его в строку выписки.
2. Распознает, чем является поступившая сумма - предоплатой или задолженностью, и в соответствии с этим проставляет счет учета: 62.01 или 62.02, и документ-основание оплаты: реализация или поступление на р/с.
3. Ищет в назначении платежа номер счета на оплату, при совпадении номера, даты, контрагента, организации, и при статусе счета «Не оплачен», проставляет этот счет в строку «Счет на оплату».
В зависимости от этого реализовано заполнение ставки НДС в выписках банка при получении оплаты от покупателя:
Вариант 1: Счет покупателя проставлен в строке «Счет на оплату» - ставки и сумма НДС заполнятся из счета автоматически.
При этом будут сформированы такие движения по счетам и регистрам:
а) При оплате по счету, выставленном в текущем году с НДС:
в бухучете задолженность покупателя погашена (сч. 62.01) либо учтена как предоплата (сч. 62.02) – на полную сумму оплаты; в КУДиР отражен доход – за минусом НДС.
б) При оплате по счету, выставленном в прошлом году без НДС (когда организация еще не была плательщиком НДС):
в бухучете задолженность покупателя погашена (сч. 62.01) – на полную сумму оплаты; в КУДиР отражен доход – также полная сумма оплаты.
Вариант 2: Счет покупателя не был указан в назначении платежа.
Тогда алгоритм 1С ищет ставку НДС в поле "Назначение платежа" (т.е. указанную покупателем при заполнении платежного поручения), и в соответствии с ней заполняет строки «Ставка НДС» и «Сумма НДС».
Вариант 3: Ни счет, ни ставка НДС не были указаны покупателем в назначении платежа.
Тогда ставка НДС проставляется в соответствии с учетной политикой организации.
Встроенный алгоритм по загрузке банковских платежей (поступлений от покупателей) в 1С Бухгалтерия имеет ряд недостатков:
1. При указании покупателем по невнимательности неверной ставки НДС в платежном поручении, она также неверно проставится в банковской выписке 1С, что влечет за собой неверное заполнение книги продаж, соответственно, неверный расчет налога, к примеру:
Покупатель платит по факту за 2025 год, и в назначении платежа вместо счета на оплату указывает договор, и ошибочно указывает «Без НДС»:
Как мы видим, сумма дохода для УСН не уменьшена на сумму НДС, т.е. произойдет завышение суммы налога по УСН. И, наоборот, сумма НДС к уплате будет занижена, т.к. он не выделен в документе, значит, не попал в соответствующий регистр, и при автоматическом заполнении счетов-фактур на аванс данное поступление просто не попадет в список:
2. При неуказании покупателем в назначении платежа реквизитов счета на оплату и ставки НДС может оказаться так, что в банковской выписке будет выделена сумма НДС несмотря на то, что фактически это платеж за товар (услуги), отгруженные в 2024 году, когда организация еще не была плательщиком НДС.
На расчет суммы НДС данная ситуация не повлияет, т.к. начисление налога в программе производится либо с реализации (а она была в 2024 году без НДС), либо с авансов, отраженных на счете 62.02 (а этот платеж встанет на счет 62.01 как погашение задолженности).
Но вот сумма дохода для УСН окажется занижена, т.к. такие платежи в силу закона не облагаются НДС, а программа включит их в КУДиР за минусом налога.
Получается, для того, чтобы налоги (НДС и УСН) корректно отражались в Книге продаж и КУДиР при их автоматическом заполнении, необходимо вручную разносить каждое поступление от покупателей, привязывая в банковской выписке счет на оплату или распределяя платеж по счетам, если их несколько.
Это несложно делать в организациях с относительно небольшим движением по банку (условно до 20-30 поступлений в день), т.к. требуется много рабочего времени бухгалтера на то, чтобы распределить суммы по счетам на оплату с помощью акта сверки или карточки сч.62., но сложно при большом количестве платежей в день; или сложно в тех организациях, где не выставляются счета на оплату, а только реализации, например, физлицам, - это 100% обработка каждого платежа через акт сверки и ручное указание ставки и суммы НДС в банковской выписке.
Пожелание разработчикам 1С Бухгалтерия: пожалуйста, сделайте автоматическое заполнение строки выписки банка "Ставка НДС" и "Сумма НДС" в соответствии с расчетными документами (документами-основаниями), по которым разносится платеж при проведении документа поступления на расчетный счет, или хотя бы в соответствии с учетной политикой организации. Не нужно ставить расчет таких важных налогов, как НДС и УСН, в зависимость от того, что написал покупатель в назначении платежа.
На данный момент выделение НДС в соответствии с расчетными документом работает почему-то только при разбивке задолженности на несколько документов-оснований:
На сегодняшний день, если у организации ставка НДС единая (нет льготных товаров/услуг), много переходящих договоров с 2024 на 2025 год, платежи идут потоком, без привязки к счетам, и их значительное количество, не подлежащее обработке руками, например, сотни в день, предлагаю использовать другой способ выделения НДС в поступлениях от покупателей и сводный метод расчета НДС и УСН, отличающийся от заложенного в программе 1С Бухгалтерия алгоритма, чтобы быть уверенным в исчисленных суммах налогов. Об этом в одной из следующих статей.
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