Почему может неправильно выделяться НДС при УСН при получении оплаты от покупателей на расчетный счет (в банковских выписках)

(В примере используется: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1560), Бухгалтерия редакция 3.0 (3.0.172.24)).

Для начала вспомним, что начисление НДС в Книгу продаж происходит условно двумя путями:

- с реализаций, в которых выделен НДС,

- с авансовых счетов-фактур, выставленных на не закрытый отгрузками аванс на конец квартала.

Напрямую из документа поступления денежных средств НДС в Книгу продаж не попадет, но зато попадает сумма оплаты в Книгу учета доходов и расходов для УСН (далее – КУДиР), и наша задача, чтобы доход для УСН корректно отразился:

- Оплата за товары/услуги, отгруженные в 2024 году, - в полном объеме.

- Оплата за товары/услуги, отгруженные в 2025 году, - за минусом НДС.

- Предоплата – за минусом НДС.

При загрузке выписки банка из файла kl_to_1c.txt алгоритм программы делает следующее:

1. Ищет контрагента по ИНН и КПП в справочнике 1С и подставляет его в строку выписки.

2. Распознает, чем является поступившая сумма - предоплатой или задолженностью, и в соответствии с этим проставляет счет учета: 62.01 или 62.02, и документ-основание оплаты: реализация или поступление на р/с.

Автоматическое подставление счетов учета в выписке банка.

Автоматическое подставление счетов учета в выписке банка.

3. Ищет в назначении платежа номер счета на оплату, при совпадении номера, даты, контрагента, организации, и при статусе счета «Не оплачен», проставляет этот счет в строку «Счет на оплату».

Автоматическое подставление счета на оплату в выписке банка.

В зависимости от этого реализовано заполнение ставки НДС в выписках банка при получении оплаты от покупателя:

Вариант 1: Счет покупателя проставлен в строке «Счет на оплату» - ставки и сумма НДС заполнятся из счета автоматически.

а) НДС в счете выделен.

б) НДС в счете не выделен.

При этом будут сформированы такие движения по счетам и регистрам:

а) При оплате по счету, выставленном в текущем году с НДС:

в бухучете задолженность покупателя погашена (сч. 62.01) либо учтена как предоплата (сч. 62.02) – на полную сумму оплаты; в КУДиР отражен доход – за минусом НДС.

а) в КУДиР отражен доход – за минусом НДС.

б) При оплате по счету, выставленном в прошлом году без НДС (когда организация еще не была плательщиком НДС):

в бухучете задолженность покупателя погашена (сч. 62.01) – на полную сумму оплаты; в КУДиР отражен доход – также полная сумма оплаты.

б) в КУДиР отражен доход полностью.

Вариант 2: Счет покупателя не был указан в назначении платежа.

Тогда алгоритм 1С ищет ставку НДС в поле "Назначение платежа" (т.е. указанную покупателем при заполнении платежного поручения), и в соответствии с ней заполняет строки «Ставка НДС» и «Сумма НДС».

Покупатель указал в платежке "НДС не облагается".

Покупатель указал в платежке "в т. ч. НДС 5%".

Покупатель указал в платежке "в т. ч. НДС 5%", но неверную сумму НДС, т.е. которая не совпадает с расчетной - ошибочная. Строка «Ставка НДС» осталась незаполненной, проставилась только сумма.

Вариант 3: Ни счет, ни ставка НДС не были указаны покупателем в назначении платежа.

Тогда ставка НДС проставляется в соответствии с учетной политикой организации.

Покупатель не указал в платежке ни счет, ни ставку НДС.

Встроенный алгоритм по загрузке банковских платежей (поступлений от покупателей) в 1С Бухгалтерия имеет ряд недостатков:

1. При указании покупателем по невнимательности неверной ставки НДС в платежном поручении, она также неверно проставится в банковской выписке 1С, что влечет за собой неверное заполнение книги продаж, соответственно, неверный расчет налога, к примеру:



Покупатель платит по факту за 2025 год, и в назначении платежа вместо счета на оплату указывает договор, и ошибочно указывает «Без НДС»:

Проводки документа поступления.

Регистр учета УСН документа поступления.

Как мы видим, сумма дохода для УСН не уменьшена на сумму НДС, т.е. произойдет завышение суммы налога по УСН. И, наоборот, сумма НДС к уплате будет занижена, т.к. он не выделен в документе, значит, не попал в соответствующий регистр, и при автоматическом заполнении счетов-фактур на аванс данное поступление просто не попадет в список:

При автоматическом заполнении счетов-фактур на аванс документы со ставкой "Без НДС" в список не попадают.

2. При неуказании покупателем в назначении платежа реквизитов счета на оплату и ставки НДС может оказаться так, что в банковской выписке будет выделена сумма НДС несмотря на то, что фактически это платеж за товар (услуги), отгруженные в 2024 году, когда организация еще не была плательщиком НДС.

На расчет суммы НДС данная ситуация не повлияет, т.к. начисление налога в программе производится либо с реализации (а она была в 2024 году без НДС), либо с авансов, отраженных на счете 62.02 (а этот платеж встанет на счет 62.01 как погашение задолженности).

Но вот сумма дохода для УСН окажется занижена, т.к. такие платежи в силу закона не облагаются НДС, а программа включит их в КУДиР за минусом налога.

Проводки документа поступления.

Регистр учета УСН документа поступления.

Получается, для того, чтобы налоги (НДС и УСН) корректно отражались в Книге продаж и КУДиР при их автоматическом заполнении, необходимо вручную разносить каждое поступление от покупателей, привязывая в банковской выписке счет на оплату или распределяя платеж по счетам, если их несколько.

Это несложно делать в организациях с относительно небольшим движением по банку (условно до 20-30 поступлений в день), т.к. требуется много рабочего времени бухгалтера на то, чтобы распределить суммы по счетам на оплату с помощью акта сверки или карточки сч.62., но сложно при большом количестве платежей в день; или сложно в тех организациях, где не выставляются счета на оплату, а только реализации, например, физлицам, - это 100% обработка каждого платежа через акт сверки и ручное указание ставки и суммы НДС в банковской выписке.



Пожелание разработчикам 1С Бухгалтерия: пожалуйста, сделайте автоматическое заполнение строки выписки банка "Ставка НДС" и "Сумма НДС" в соответствии с расчетными документами (документами-основаниями), по которым разносится платеж при проведении документа поступления на расчетный счет, или хотя бы в соответствии с учетной политикой организации. Не нужно ставить расчет таких важных налогов, как НДС и УСН, в зависимость от того, что написал покупатель в назначении платежа.

На данный момент выделение НДС в соответствии с расчетными документом работает почему-то только при разбивке задолженности на несколько документов-оснований:

Один документ-основание - НДС выделен неверно.

Два документа основания - НДС выделен верно.

На сегодняшний день, если у организации ставка НДС единая (нет льготных товаров/услуг), много переходящих договоров с 2024 на 2025 год, платежи идут потоком, без привязки к счетам, и их значительное количество, не подлежащее обработке руками, например, сотни в день, предлагаю использовать другой способ выделения НДС в поступлениях от покупателей и сводный метод расчета НДС и УСН, отличающийся от заложенного в программе 1С Бухгалтерия алгоритма, чтобы быть уверенным в исчисленных суммах налогов. Об этом в одной из следующих статей.