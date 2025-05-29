Активные и пассивные счета простыми словами

Субсчета

Некоторые активно-пассивные (АП) счета разбиты на субсчета, которые, в свою очередь, являются только активными (А) или только пассивными (П), например, счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" (АП) имеет субсчета: 62.01 (А), на котором отражается только задолженность покупателей, и 62.02 (П), на котором отражаются только авансы покупателей. Так же делится и счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" (АП). При таком способе учета в балансе дебиторская и кредиторская задолженность будет отражена не сводно одной суммой, а в разбивке субсчетов: например, в активе и в пассиве могут отразиться расчеты с одним и тем же контрагентом, если по одному договору у него долг, а по второму предоплата, не закрытая отгрузкой.

Счета учета доходов, расходов и выручки также делятся на субсчета:

90 «Продажи» (АП); 90.01 «Выручка» (П); 90.02 «Себестоимость продаж» (А); 90.03 "Налог на добавленную стоимость" (А).

91 «Прочие доходы и расходы» (АП); 91.01 «Прочие доходы» (П); 91.02 «Прочие расходы» (А).

Далее все дебетовые остатки по счетам попадут в актив при формировании баланса, а кредитовые – в пассив.

На практике в процессе ведения учета важно не допускать отрицательных остатков по субсчетам (для этого перед формированием отчетности необходимо контролировать оборотно-сальдовую ведомость на предмет "красного сальдо"), тогда все виды отчетов по задолженности будут отражать правильные цифры, и финансовый результат будет формироваться корректно.

Видео к данной статье размещено в моем ТГ-канале https://t.me/Anisovabuh