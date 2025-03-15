Точка безубыточности: где заканчивается боль и начинается кайф

Разбираем частый вопрос от предпринимателей:
— «Какая у меня точка безубыточности? Сколько надо продать, чтобы не уйти в минус?»
Давайте коротко и по делу.
Точка безубыточности — это когда бизнес перестаёт тянуть деньги из вашего кармана и выходит хотя бы в ноль. Работаете — и не теряете. Заработок с продаж покрывает все расходы.
Теперь по сути:
Есть постоянные расходы — они как абонентская плата за телефон. Хоть продаёте, хоть нет: аренда, зарплата, интернет.
Есть переменные расходы — появляются только когда что-то продаёте. Закупили товар — потратились. Продали — снова закупили.
Пример: Постоянные расходы — 15 млн ₽ в месяц. Выручка — 50 млн ₽. Себестоимость товара — 30 млн ₽.
Маржа = 50 млн ₽ – 30 млн ₽ = 20 млн ₽. Маржинальность = (20 млн ₽ / 50 млн ₽) × 100% = 40%.
Считаем точку безубыточности: 15 млн ₽ / 40% = 37,5 млн ₽.
Если выручка меньше 37,5 млн ₽ — это убыток. 👉 Если ровно 37,5 млн ₽ — это ноль. 👉 Всё выше — ваша прибыль.
Варианты расчёта точки безубыточности:
1️. По выручке — сколько нужно отгрузить, сделать, оказать.
2️. По количеству товаров — сколько штук надо продать.
💬 Хотите узнать свою точку? Пишите — посчитаем и разложим всё по полочкам.
@elenademina_findoctor
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