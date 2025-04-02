Закрыть или продать? Разговор без эмоций

На очередной встрече с клиентом — человеком, который буквально руками вылепил свой небольшой производственный бизнес. Станки, закупки, команда, заказы — всё налажено, не без сбоев, конечно, но работает. И вдруг он говорит:

«Всё. Хватит. Закрываю. Не могу больше».

Честно? Меня будто током ударило.

Говорю:

«Стоп, погодите. У вас же не киоск с шаурмой на перекрёстке, вы же — производственники! У вас активы, технологии, команда, процессы. Это не бросают — это продают. Или хотя бы ставят на паузу».

Он:

«Деньги закончились, не хочу влезать в долги!».

Ну знаете, классика — «никому не надо», «кризис», «лучше вообще ничего, чем нервы». А я вот не согласна.

Закрыть можно всегда. Но после этого ты останешься с нулём и воспоминаниями.

Вот давайте разложу, как я ему разложила.