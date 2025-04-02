Закрыть или продать? Разговор без эмоций

На очередной встрече с клиентом — человеком, который буквально руками вылепил свой небольшой производственный бизнес. Станки, закупки, команда, заказы — всё налажено, не без сбоев, конечно, но работает. И вдруг он говорит:
«Всё. Хватит. Закрываю. Не могу больше».
Честно? Меня будто током ударило.
Говорю:
«Стоп, погодите. У вас же не киоск с шаурмой на перекрёстке, вы же — производственники! У вас активы, технологии, команда, процессы. Это не бросают — это продают. Или хотя бы ставят на паузу».
Он:
«Деньги закончились, не хочу влезать в долги!».
Ну знаете, классика — «никому не надо», «кризис», «лучше вообще ничего, чем нервы». А я вот не согласна.
Закрыть можно всегда. Но после этого ты останешься с нулём и воспоминаниями.
Вот давайте разложу, как я ему разложила.
🛑 Закрытие бизнеса
Плюсы:
Быстро. Сегодня решил — через месяц всё свернул.
Психологически: «всё, свободен», нет постоянного фона тревоги.
Можно резать убытки и не влезать в новые долги.
Минусы:
Убытки по максимуму: оборудование, база клиентов, наработанные процессы — всё это просто уходит в никуда.
Репутационные потери: ты уходишь с рынка не как игрок, а как "не справился".
Команда распадается — собрать снова будет в разы сложнее.
Через год, когда захочешь вернуться — начнёшь с нуля и по завышенным ценам.
💼 Продажа бизнеса или временная заморозка
Плюсы:
Есть шанс получить хотя бы часть вложенных денег обратно. Даже если не по максимуму, но лучше, чем ничего.
Бренд, оборудование, клиентская база — это активы, а не мусор.
Можно договориться о продаже частями, или оставить себе долю.
А если заморозить — сохранить всё в «спящем режиме» до лучших времён.
Минусы:
Требует времени и терпения: нужно готовить бизнес к продаже, вести переговоры, искать покупателей.
Неизвестность: процесс может затянуться.
Нужно поддерживать порядок в документах, финансах и производстве хотя бы на базовом уровне — а это требует усилий.
Что в итоге?
Я очень просила его не принимать решение сгоряча. Клиент ушёл думать.
Мораль?
Не рубите хвост по колено. Производственный бизнес — это не фриланс на кухне. Это система, которую можно монетизировать. Даже если кажется, что никто не купит — спрос может прийти не с той стороны, откуда ждёте.
И да, если вам вдруг захотелось всё бросить — сначала поговорите с хорошим финансистом, он поможет и подскажет как можно упаковать бизнес для продажи.
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