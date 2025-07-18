⚖️ Суд подтвердил: потребитель не вправе требовать возврат денег, если дефекты мебели устранимы
Решение: Шестой кассационный суд общей юрисдикции.
Дата: 7 февраля 2023 г.
Дело: № 88-2485/2023-(88-29250/2022).
Категория: защита прав потребителей, изготовление мебели по договору.
🧾 Суть спора
Покупательница заключила договор с ИП Т. на изготовление кухонного гарнитура стоимостью 145 000 ₽. После установки она отказалась принимать мебель, ссылаясь на дефекты: расслоение кромки, сколы, отступления от проекта. Она потребовала расторгнуть договор, вернуть деньги, выплатить неустойку и штраф.
Суды первой инстанции частично удовлетворили иск: расторгли договор, взыскали деньги и санкции. Однако апелляция отменила это решение, а кассация подтвердила правомерность отказа в иске.
🔍 Что установили суды
📌 1. Дефекты были, но они устранимы
Судебная экспертиза выявила, что дефекты действительно есть, но:
– их устранение стоит 10 921,52 ₽
– работы займут 2 дня
– кухня пригодна к использованию по назначению
📌 2. Истец сразу потребовала расторжения договора, минуя стадию ремонта
Она не направляла требований об устранении недостатков, не установила срок для исправления, и не допустила исполнителя к ремонту.
📌 3. Ответчик действовал добросовестно
В переписке он выразил готовность устранить недочёты, но заказчица не предоставила доступ к объекту.
📌 4. Устная переписка — не доказательство нарушения процедуры
Суды отказались принимать скриншоты мессенджеров как допустимые доказательства по делу — такие материалы не были исследованы в первой инстанции.
✅ Итог
Кассационный суд оставил в силе апелляционное определение:
– в расторжении договора отказано
– в возврате денег и санкциях отказано
– ответственность исполнителя исключена
💡 Выводы для мебельщиков
🔧 1. Устранимые дефекты — не основание для возврата
Даже если в мебели есть недочёты, клиент обязан сначала предложить вам их устранить.
📝 2. Требуйте соблюдения процедуры по ЗоЗПП (ст. 29):
– письменная претензия
– указание срока на устранение
– доступ к изделию для ремонта
🛠 3. Предлагайте устранение сразу и письменно
Не устно, а официально — через почту или email. Это отрежет путь к претензиям о «неустойке» и «расторжению».
📂 4. Сохраняйте все документы: договоры, эскизы с подписями, акты, ответы на претензии
Экспертиза в этом деле не смогла точно сравнить мебель с проектом — потому что эскиз был не подписан и исправлен вручную. Это ослабило позицию потребителя.
📌 Практический вывод
Это дело — яркий пример, когда мебельщик отстоял свои интересы на всех инстанциях. Закон не работает в автоматическом режиме в пользу потребителя. Суд требует процедуры, экспертизы и документов.
👉 Если дефекты устранимы, а клиент требует деньги — вы вправе отказаться. Главное: зафиксируйте готовность устранить недостатки.
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