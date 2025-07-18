⚖️ Суд подтвердил: потребитель не вправе требовать возврат денег, если дефекты мебели устранимы

Освещаем судебный процесс, в котором суд подтвердил, что производитель мебели вправе не возвращать деньги за мебель, если ее дефекты устранимы.

Решение: Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

Дата: 7 февраля 2023 г.

Дело: № 88-2485/2023-(88-29250/2022).

Категория: защита прав потребителей, изготовление мебели по договору.

🧾 Суть спора

Покупательница заключила договор с ИП Т. на изготовление кухонного гарнитура стоимостью 145 000 ₽. После установки она отказалась принимать мебель, ссылаясь на дефекты: расслоение кромки, сколы, отступления от проекта. Она потребовала расторгнуть договор, вернуть деньги, выплатить неустойку и штраф.

Суды первой инстанции частично удовлетворили иск: расторгли договор, взыскали деньги и санкции. Однако апелляция отменила это решение, а кассация подтвердила правомерность отказа в иске.

🔍 Что установили суды

📌 1. Дефекты были, но они устранимы

Судебная экспертиза выявила, что дефекты действительно есть, но:

– их устранение стоит 10 921,52 ₽

– работы займут 2 дня

– кухня пригодна к использованию по назначению

📌 2. Истец сразу потребовала расторжения договора, минуя стадию ремонта

Она не направляла требований об устранении недостатков, не установила срок для исправления, и не допустила исполнителя к ремонту.

📌 3. Ответчик действовал добросовестно

В переписке он выразил готовность устранить недочёты, но заказчица не предоставила доступ к объекту.

📌 4. Устная переписка — не доказательство нарушения процедуры

Суды отказались принимать скриншоты мессенджеров как допустимые доказательства по делу — такие материалы не были исследованы в первой инстанции.

✅ Итог

Кассационный суд оставил в силе апелляционное определение:

– в расторжении договора отказано

– в возврате денег и санкциях отказано

– ответственность исполнителя исключена

💡 Выводы для мебельщиков

🔧 1. Устранимые дефекты — не основание для возврата

Даже если в мебели есть недочёты, клиент обязан сначала предложить вам их устранить.

📝 2. Требуйте соблюдения процедуры по ЗоЗПП (ст. 29):

– письменная претензия

– указание срока на устранение

– доступ к изделию для ремонта

🛠 3. Предлагайте устранение сразу и письменно

Не устно, а официально — через почту или email. Это отрежет путь к претензиям о «неустойке» и «расторжению».

📂 4. Сохраняйте все документы: договоры, эскизы с подписями, акты, ответы на претензии

Экспертиза в этом деле не смогла точно сравнить мебель с проектом — потому что эскиз был не подписан и исправлен вручную. Это ослабило позицию потребителя.

📌 Практический вывод

Это дело — яркий пример, когда мебельщик отстоял свои интересы на всех инстанциях. Закон не работает в автоматическом режиме в пользу потребителя. Суд требует процедуры, экспертизы и документов.

👉 Если дефекты устранимы, а клиент требует деньги — вы вправе отказаться. Главное: зафиксируйте готовность устранить недостатки.

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