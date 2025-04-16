Агентирование и его особенности

В своей практике я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда бухгалтеры вводят своих клиентов в заблуждение, оказывая им медвежью услугу. Я считаю, что это происходит из-за отсутствия взаимодействия бухгалтеров с юристами. А ведь это крайне важное сотрудничество для обеих сторон.

Вот как «логично» рассуждает бухгалтер:

Турист вносит денежные средства, услуги оказываются туристу, следовательно, налоги должны быть уплачены со всей суммы.

Чтобы платить налоги с «комиссии» (позже я объясню, почему это слово взято в кавычки), некоторые бухгалтеры предлагают заключить с туристом агентский договор.

В чём же здесь ошибка?

Агентский договор

Согласно статье 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать юридические и иные действия по поручению другой стороны (принципала) от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

В этой статье указано, что одна сторона обязуется совершать действия, а значит, законодатель подразумевает длительность этих отношений, а не разовую сделку.

Если мы глубже рассмотрим логику закона и обратимся ко всем видам посреднических услуг, то поймём, что агентирование предназначено для организации работы хозяйствующих субъектов между собой. А между юридическим лицом и физическим лицом могут быть комиссионные отношения или поручение, а также их сочетание. И некоторые бухгалтеры выбирают поручение.

Договор поручения

Однако, формат поручения также не подходит. Согласно статье 971 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить определенные юридические действия от имени и за счет другой стороны (доверителя). Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.

Ключевым моментом в этой статье является то, что действия должны осуществляться от имени туриста. Однако я с уверенностью заявляю, что с туроператорами или иными непосредственными исполнителями, чьи услуги турагент (автор тура) бронирует для своих клиентов эта он действует ОТ СВОЕГО ИМЕНИ.

Кроме того, закон требует, чтобы доверитель (клиент) выдал доверенность. Это условие согласуется с характером договора, который подразумевает действия от имени.

Давайте обратимся к специальному закону, регулирующему туристскую сферу: ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Согласно статье 9 этого закона, турагент осуществляет продвижение и реализацию туристского продукта по поручению туроператора. Таким образом, с туристом турагент не вправе заключать агентский (или иной посреднический) договор в силу закона. Тот же механизм работает и при бронировании отеля, экскурсии и иных туристских услуг.

Самое удивительное, что у некоторых бухгалтеров нормально уживается в голове, что можно быть агентами клиента (потребителя), но нельзя быть агентами Исполнителя. Не понятно почему.

Логично было бы предположить обратное. Организация, действуя как агент, реализует услуги своего принципала своему клиенту — физическому лицу. А физическое лицо является потребителем услуг, и с ним должен быть договор возмездного оказания услуг, а не агентский.