ИИ и конфиденциальность: можно ли доверять нейросетям данные о клиентах и финансах

Когда ты вводишь информацию в нейросеть (например, в ChatGPT), данные передаются на сервер разработчика, где обрабатываются и возвращаются тебе в виде ответа.

В бесплатных и некоторых платных версиях сервисов, данные могут использоваться для обучения моделей. Да-да, твои фразы и цифры могут стать частью «опыта» нейросети — и никто не гарантирует, что это не всплывёт в чужих ответах.

Некоторые сервисы заявляют, что данные не хранятся, но проверять это сложно. Исключение — платные корпоративные версии с гарантией конфиденциальности.