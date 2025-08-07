Подписаться

Дети не платят алименты? Суд взыщет с них +500 000 ₽ неустойки!

Представьте: ваш сын 3 года не платит по 10 000 ₽ алиментов. Кажется, долг всего 360 000 ₽? Но с учетом неустойки он превращается в 1.2 млн ₽! В 2025 году 67% родителей-пенсионеров не знают об этом «финансовом оружии». Разберем, как закон заставит детей платить, даже если они давно забыли о вашем существовании.