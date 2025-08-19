Подписаться

Военная служба и пенсия: как подтвердить стаж без трудовой книжки в 2025 году

«У меня в трудовой нет записи об армии — пенсию не дадут?» — этот страх преследует тысячи россиян. Разбираем, почему военный билет ценнее трудовой книжки, как доказать стаж для ПФР и получить баллы даже за службу в 90-х.