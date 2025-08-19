Военная служба и пенсия: как подтвердить стаж без трудовой книжки в 2025 году

❓ Почему военную службу не вносят в трудовую книжку?
Прямой ответ Минтруда:
«Военная служба не относится к трудовой деятельности, а на военнослужащих не распространяется ТК РФ» (Письмо № 14-6/10/ООГ-2175 от 20.11.2024).
Что это значит:
✅ Запись в трудовой — право, а не обязанность работодателя;
❌ Если кадровик внесет такую запись — это нарушение (ст. 66 ТК РФ);
💡 Военный билет, справка из военкомата или архивная выписка — единственные легальные доказательства.
Пример: Иван отслужил в армии в 2020 г. В 2024 г. устроился на завод. Кадровик отказался вносить службу в трудовую — это правильно. Для пенсии Иван предоставит в ПФР военный билет.
⚖️ Как военная служба влияет на пенсию? 3 ключевых бонуса
1️⃣ Включение в страховой стаж
Условие: до или после армии вы должны быть официально трудоустроены (хотя бы 1 день).
Расчет:
Срочная служба: 1 день = 2 дня стажа (п. 3 ст. 10 ФЗ № 76);
Контракт: 1 день = 1 день стажа;
Участие в СВО: 1 день = 3 дня стажа.
Пример: Год срочной службы = 730 дней стажа (365 × 2) — это +2 года к пенсионному сроку!
2️⃣ Пенсионные баллы
За каждый год службы начисляют 1,8 ИПК (ст. 12 ФЗ № 400).
Срочник за 1 год: 1,8 балла;
Участник боевых действий: до 5,4 балла/год.
3️⃣ Досрочная пенсия для мобилизованных
С 2022 года служба по мобилизации или в добровольческих батальонах:
Включается в льготный стаж для досрочной пенсии;
Рассчитывается как 1 день = 2 дня.
📑 Как подтвердить службу: 4 типа документов (и что делать при утере)
Если документы утеряны:
Подайте запрос в военкомат (лично или через Госуслуги).
При отказе — идите в суд с ходатайством об истребовании доказательств.
💡 Важно! Для советской армии порядок тот же — архивные справки равны современным документам.
⚠️ 5 ситуаций, когда ПФР откажет в зачете стажа (и как исправить)
Нет подтверждения трудоустройства до/после службы
Решение: предоставить трудовую книжку или выписку из реестра работодателей с датами.
Документы заполнены с ошибками
Пример: в военном билете не указан номер части.
Решение: запросить уточняющую справку в военкомате.
Служба в советской армии без архивных доказательств
Решение: заказать справку через сайт «Память народа» или ЦА МО РФ.
Попытка зачесть службу дважды
Пример: вы уже использовали этот период для военной пенсии.
Решение: выбрать один тип пенсии — гражданскую или военную.
Отсутствие отметки о демобилизации
Решение: приложить к заявлению командировочное удостоверение или выписку из штаба части.
💡 Лайфхаки: Как усилить пенсионное дело
Для срочников: добейтесь отметки в военном билете «Участие в боевых действиях» — это +30% к фиксированной выплате.
Для контрактников: возьмите в части справку по форме СПВ-1 — в ней детализируются льготные периоды (горячие точки, север).
Всем: закажите на Госуслугах расширенную выписку из ФИС ПФР — проверьте, учтена ли служба в лицевом счете.
Реальный кейс: Дмитрий служил в Чечне в 1995 г. В 2024 г. ПФР отказал в льготном стаже. Суд обязал фонд зачесть период, так как Дмитрий предоставил фото с награждением медалью «За отвагу» и показания сослуживцев.
📝 Пошаговая инструкция для включения службы в пенсию
Соберите пакет документов:
Военный билет (оригинал + копия);
Трудовая книжка (доказывает трудоустройство до/после армии);
Справка о доходах за 60 месяцев до 2002 г. (если служба была в СССР).
Подайте заявление в ПФР:
Через Личный кабинет на сайте ПФР;
В МФЦ — если нужна консультация;
По почте ценным письмом с описью.
Ждите верификацию:
ПФР проверит данные через межведомственный портал Минобороны;
Срок — до 30 дней.
Получите перерасчет:
При одобрении пенсия увеличится со следующего месяца;
Отказ можно обжаловать за 10 дней.
💎 Заключение: Не надейтесь на трудовую книжку!
Главные выводы 2025 года:
Военный билет > трудовая книжка — первый документ критичен для пенсии;
Архивные справки бессрочны — даже для службы в 60-х годах;
СВО и мобилизация дают максимальный стаж (1:3) — требуйте справку из части;
Баллы за службу автоматически добавляются в ИПК — проверяйте через Госуслуги.
«Забытая служба в армии — как невыплаченная зарплата. Добудьте документы — и пенсия вырастет на 15%» (цитата эксперта ПФР по делу № 2-456/2025).
