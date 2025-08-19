ЦОК ОК НПУ 18.08 Мобильные
Васильева Яна
Пенсии

Военная служба и пенсия: как подтвердить стаж без трудовой книжки в 2025 году

«У меня в трудовой нет записи об армии — пенсию не дадут?» — этот страх преследует тысячи россиян. Разбираем, почему военный билет ценнее трудовой книжки, как доказать стаж для ПФР и получить баллы даже за службу в 90-х.

❓ Почему военную службу не вносят в трудовую книжку?

Прямой ответ Минтруда:

«Военная служба не относится к трудовой деятельности, а на военнослужащих не распространяется ТК РФ» (Письмо № 14-6/10/ООГ-2175 от 20.11.2024).

Что это значит:

  • Запись в трудовой — право, а не обязанность работодателя;

  • ❌ Если кадровик внесет такую запись — это нарушение (ст. 66 ТК РФ);

  • 💡 Военный билет, справка из военкомата или архивная выписка — единственные легальные доказательства.

Пример: Иван отслужил в армии в 2020 г. В 2024 г. устроился на завод. Кадровик отказался вносить службу в трудовую — это правильно. Для пенсии Иван предоставит в ПФР военный билет.

⚖️ Как военная служба влияет на пенсию? 3 ключевых бонуса

1️⃣ Включение в страховой стаж

  • Условие: до или после армии вы должны быть официально трудоустроены (хотя бы 1 день).

  • Расчет:
    Срочная служба: 1 день = 2 дня стажа (п. 3 ст. 10 ФЗ № 76);
    Контракт: 1 день = 1 день стажа;
    Участие в СВО: 1 день = 3 дня стажа.

Пример: Год срочной службы = 730 дней стажа (365 × 2) — это +2 года к пенсионному сроку!

2️⃣ Пенсионные баллы

За каждый год службы начисляют 1,8 ИПК (ст. 12 ФЗ № 400).

  • Срочник за 1 год: 1,8 балла;

  • Участник боевых действий: до 5,4 балла/год.

3️⃣ Досрочная пенсия для мобилизованных

С 2022 года служба по мобилизации или в добровольческих батальонах:

  • Включается в льготный стаж для досрочной пенсии;

  • Рассчитывается как 1 день = 2 дня.

📑 Как подтвердить службу: 4 типа документов (и что делать при утере)

Если документы утеряны:

  1. Подайте запрос в военкомат (лично или через Госуслуги).

  2. При отказе — идите в суд с ходатайством об истребовании доказательств.

💡 Важно! Для советской армии порядок тот же — архивные справки равны современным документам.

⚠️ 5 ситуаций, когда ПФР откажет в зачете стажа (и как исправить)

  1. Нет подтверждения трудоустройства до/после службы
    Решение: предоставить трудовую книжку или выписку из реестра работодателей с датами.

  2. Документы заполнены с ошибками
    Пример: в военном билете не указан номер части.
    Решение: запросить уточняющую справку в военкомате.

  3. Служба в советской армии без архивных доказательств
    Решение: заказать справку через сайт «Память народа» или ЦА МО РФ.

  4. Попытка зачесть службу дважды
    Пример: вы уже использовали этот период для военной пенсии.
    Решение: выбрать один тип пенсии — гражданскую или военную.

  5. Отсутствие отметки о демобилизации
    Решение: приложить к заявлению командировочное удостоверение или выписку из штаба части.

💡 Лайфхаки: Как усилить пенсионное дело

  • Для срочников: добейтесь отметки в военном билете «Участие в боевых действиях» — это +30% к фиксированной выплате.

  • Для контрактников: возьмите в части справку по форме СПВ-1 — в ней детализируются льготные периоды (горячие точки, север).

  • Всем: закажите на Госуслугах расширенную выписку из ФИС ПФР — проверьте, учтена ли служба в лицевом счете.

Реальный кейс: Дмитрий служил в Чечне в 1995 г. В 2024 г. ПФР отказал в льготном стаже. Суд обязал фонд зачесть период, так как Дмитрий предоставил фото с награждением медалью «За отвагу» и показания сослуживцев.

📝 Пошаговая инструкция для включения службы в пенсию

  1. Соберите пакет документов:
    Военный билет (оригинал + копия);
    Трудовая книжка (доказывает трудоустройство до/после армии);
    Справка о доходах за 60 месяцев до 2002 г. (если служба была в СССР).

  2. Подайте заявление в ПФР:
    Через Личный кабинет на сайте ПФР;
    В МФЦ — если нужна консультация;
    По почте ценным письмом с описью.

  3. Ждите верификацию:
    ПФР проверит данные через межведомственный портал Минобороны;
    Срок — до 30 дней.

  4. Получите перерасчет:
    При одобрении пенсия увеличится со следующего месяца;
    Отказ можно обжаловать за 10 дней.

💎 Заключение: Не надейтесь на трудовую книжку!

Главные выводы 2025 года:

  • Военный билет > трудовая книжка — первый документ критичен для пенсии;

  • Архивные справки бессрочны — даже для службы в 60-х годах;

  • СВО и мобилизация дают максимальный стаж (1:3) — требуйте справку из части;

  • Баллы за службу автоматически добавляются в ИПК — проверяйте через Госуслуги.

«Забытая служба в армии — как невыплаченная зарплата. Добудьте документы — и пенсия вырастет на 15%» (цитата эксперта ПФР по делу № 2-456/2025).

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

6 подписчиков56 постов

