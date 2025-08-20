ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Васильева Яна
Пенсии

Справка предпенсионера в 2025 году: зачем она нужна, как получить за 5 минут и какие льготы откроет

Вам осталось 5 лет до пенсии? Поздравляем, вы — предпенсионер! Это не просто статус, а ключ к десяткам льгот и пособий. Узнайте, как бесплатно получить главный документ, подтверждающий ваши права, и что с ним делать дальше.

🤔 Кто такой предпенсионер и зачем ему справка?

С 2019 года в России действует понятие «предпенсионный возраст». Это пять лет, оставшихся до выхода на обычную или досрочную пенсию. Именно в этот период государство предоставляет особую поддержку.

Справка о статусе предпенсионера — это официальный документ, который доказывает, что вы имеете право на эти меры поддержки. Без нее получить льготы практически невозможно.

🔍 Важно! Статус предпенсионера не зависит от того, продолжаете вы работать или нет. Он определяется исключительно возрастом и стажем.

📊 Какие бывают справки и для чего они нужны?

Не все знают, но существует несколько видов справок, и каждая нужна для своей цели. Выбор типа — ключевой момент при получении.

Тип справки | Для чего нужна | Кому выдается | Особенности

Для налоговых льгот | Освобождение от имущественных налогов (на квартиру, дачу, машину) | Граждане предпенсионного возраста | Справка действует бессрочно, пока действует льгота

Для службы занятости | Получение повышенного пособия по безработице (до 150% от обычного) | Граждане, вставшие на учет в ЦЗН | Действует только для предъявления в ЦЗН

Для работодателя | Получение дополнительных 2 оплачиваемых дней отпуска для диспансеризации | Работающие предпенсионеры | Работодатель не вправе требовать эту справку, вы предоставляете ее по желанию

🏃‍♂️ Где и как получить справку? 3 рабочих способа

Получить документ можно быстро и совершенно бесплатно.

🔹 Способ 1: Через Портал Госуслуг (самый быстрый)

Это оптимальный вариант, который занимает буквально 5 минут без визитов в учреждения.

  1. Авторизуйтесь на портале Gosuslugi.ru.

  2. Перейдите прямо к услуге по этой ссылке или найдите в каталоге: «Жизненные ситуации» → «Пенсия» → «Получение справки, подтверждающей наличие права на меры социальной поддержки».

  3. Заполните заявление: Укажите свои данные и выберите тип справки (см. таблицу выше). Будьте внимательны!

  4. Получите готовый документ: Готовая справка в формате PDF появится в вашем Личном кабинете в разделе «Мои документы» в течение нескольких минут. Она уже подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) СФР и имеет полную юридическую силу.

💡 Совет: Распечатайте справку на цветном принтере. Для предъявления в большинстве инстанций подойдет обычная распечатка. Также ее можно сразу отправить в нужную организацию прямо с портала.

🔹 Способ 2: Лично в отделении Социального фонда России (СФР)

Подходит для тех, кто не пользуется интернетом.

  1. Найдите ближайшее отделение СФР на официальном сайте.

  2. Возьмите с собой паспорт и СНИЛС.

  3. Обратитесь к специалисту и напишите заявление.

  4. Получите справку сразу же в бумажном виде.

🔹 Способ 3: Через МФЦ «Мои документы»

Алгоритм такой же, как и при обращении в СФР. Записаться на прием можно через портал Госуслуг или по телефону вашего МФЦ.

⚠️ Что делать, если вам отказывают в выдаче справки?

Такие случаи редки, но бывают. Основные причины отказа и ваши действия:

Причина отказа | Что делать?

Недостаточно данных для подтверждения возраста/стажа | Подать заявление о уточнении индивидуальных сведений в СФР

Технический сбой | Обратиться с письменным заявлением в клиентскую службу СФР

Некорректные данные в системе | Подать заявление на исправление сведений в СФР, предоставив подтверждающие документы (паспорт, трудовую книжку)

🛡️ Помните: Отказ в выдаче справки без веских оснований незаконен. Вы можете обжаловать его действия через вышестоящее руководство СФР или прокуратуру.

📝 Шаблон заявления для работодателя (если потребуется)

Хотя по закону вы не обязаны сообщать работодателю о своем статусе, если хотите получить дни на диспансеризацию, лучше сделать это письменно.

Генеральному директору
ООО «Вектор»
Иванову И.И.
от менеджера отдела продаж
Петровой А.С.

Заявление

В соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации прошу предоставить мне два оплачиваемых выходных дня для прохождения диспансеризации.

К заявлению прилагаю справку, подтверждающую мой статус предпенсионера.

Дата, подпись: ________________ / Петрова А.С. /

💎 Заключение: Не упустите свои льготы

Получение справки предпенсионера — это не бюрократия, а простой и быстрый способ активировать свою социальную защиту от государства.

  1. Проверьте свой возраст: Узнайте на Госуслугах дату выхода на пенсию.

  2. Получите справку онлайн: Это займет 5 минут, не выходя из дома.

  3. Используйте свои права: Подайте на налоговые льготы, встаньте на учет в ЦЗН при необходимости и смело проходите диспансеризацию.

Не стесняйтесь требовать то, что положено вам по закону. Эти меры поддержки были созданы именно для вас.











