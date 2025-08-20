Справка предпенсионера в 2025 году: зачем она нужна, как получить за 5 минут и какие льготы откроет

🤔 Кто такой предпенсионер и зачем ему справка?

С 2019 года в России действует понятие «предпенсионный возраст». Это пять лет, оставшихся до выхода на обычную или досрочную пенсию. Именно в этот период государство предоставляет особую поддержку.

Справка о статусе предпенсионера — это официальный документ, который доказывает, что вы имеете право на эти меры поддержки. Без нее получить льготы практически невозможно.