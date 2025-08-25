Могут ли взыскать долги с пенсии? Полный гид по правам пенсионера в 2025 году

Кто конкретно будет удерживать деньги с вашей пенсии?

Механизм взыскания может работать двумя основными путями. Важно понимать, какой из них применяется в вашей ситуации, чтобы знать, куда обращаться.

1. Банк, через который приходит пенсия

Это самый распространенный сценарий. Если вы получаете пенсию на карту или счет в банке, то судебный пристав-исполнитель направляет в этот банк постановление о взыскании. Банк, в соответствии с федеральным законодательством, обязан его исполнить. Он будет ежемесячно списывать определенную сумму с вашего счета до полного погашения долга, а остаток перечислять вам.

2. Социальный фонд России (СФР)

Если вы получаете пенсию через почту или наличными, либо если по каким-то причинам взыскание через банк невозможно, приставы направляют постановление напрямую в ваше отделение Соцфонда. В этом случае удержание будет производиться непосредственно перед отправкой пенсии вам, и вы получите уже уменьшенную сумму.

Таблица: Кто и как удерживает деньги из пенсии

Кто удерживает? | Как работает механизм? | Куда обращаться?

Банк | Списывает деньги с карты/счета на основании постановления пристава | В банк для уточнения суммы и порядка списаний