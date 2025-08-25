Могут ли взыскать долги с пенсии? Полный гид по правам пенсионера в 2025 году

К сожалению, для тысяч российских пенсионеров это стало суровой реальностью. Но знаете ли вы, что закон строго защищает ваше право на прожиточный минимум, и даже у приставов есть ограничения? Давайте разберемся, как происходит взыскание долгов с пенсии, сколько могут удержать и, самое главное, как защитить свои кровные деньги.
Пенсия — это такой же доход, и это главная причина
Многие пенсионеры ошибочно полагают, что пенсия имеет какой-то особый статус и неприкосновенна. К сожалению, это не так. С точки зрения закона, пенсия — это регулярный денежный доход гражданина. И согласно статье 98 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», на нее может быть обращено взыскание по решениям суда, постановлениям государственных органов и другим исполнительным документам.
Проще говоря, если у вас есть долг, который подтвержден судом, приставы имеют полное право удерживать деньги практически с любого вашего дохода, и пенсия не является исключением.
Кто конкретно будет удерживать деньги с вашей пенсии?
Механизм взыскания может работать двумя основными путями. Важно понимать, какой из них применяется в вашей ситуации, чтобы знать, куда обращаться.
1. Банк, через который приходит пенсия
Это самый распространенный сценарий. Если вы получаете пенсию на карту или счет в банке, то судебный пристав-исполнитель направляет в этот банк постановление о взыскании. Банк, в соответствии с федеральным законодательством, обязан его исполнить. Он будет ежемесячно списывать определенную сумму с вашего счета до полного погашения долга, а остаток перечислять вам.
2. Социальный фонд России (СФР)
Если вы получаете пенсию через почту или наличными, либо если по каким-то причинам взыскание через банк невозможно, приставы направляют постановление напрямую в ваше отделение Соцфонда. В этом случае удержание будет производиться непосредственно перед отправкой пенсии вам, и вы получите уже уменьшенную сумму.
Таблица: Кто и как удерживает деньги из пенсии
Кто удерживает? | Как работает механизм? | Куда обращаться?
Банк | Списывает деньги с карты/счета на основании постановления пристава | В банк для уточнения суммы и порядка списаний
Соцфонд России (СФР) | Удерживает сумму до перечисления пенсии почтой или на счет | В отделение СФР с заявлением о сохранении прожиточного минимума
Сколько могут удержать? Все зависит от типа долга
Закон устанавливает четкие лимиты удержаний, и они различаются в зависимости от того, какой именно долг вы не оплатили. Это самое важное, что нужно знать.
До 70% удерживают в самых серьезных случаях:
По алиментам на несовершеннолетних детей.
Возмещение вреда, причиненного здоровью другого человека.
Возмещение вреда в связи со смертью кормильца.
Компенсация ущерба от преступления.
Высокий процент здесь обусловлен повышенной социальной значимостью этих обязательств.
До 50% удерживают по большинству других долгов:
Просроченные кредиты и займы (ипотека, автокредит, потребительский кредит).
Неуплаченные налоги и штрафы (включая штрафы ГИБДД).
Задолженность за коммунальные услуги (ЖКХ).
Долги по распискам перед другими людьми.
Прочие требования, не связанные с вредом здоровью или алиментами.
Важно: эти проценты — не от всей пенсии, а от суммы, которая остается после уплаты НДФЛ (если он applicable). Но так как пенсия не облагается налогом на доходы, удерживают именно от ее полной суммы.
Главный щит пенсионера: неприкосновенный прожиточный минимум
Самое важное правило, которое забывают многие пенсионеры и которым часто пренебрегают взыскатели: с пенсионера нельзя удерживать сумму, которая оставляет его ниже прожиточного минимума.
В 2025 году прожиточный минимум для пенсионеров в целом по России установлен на уровне 15 250 рублей. Это значит, что после всех удержаний на вашем счету или на руки вы должны получать не менее этой суммы.
Но есть огромный нюанс: эта норма не применяется автоматически. Чтобы ее защитить, вы должны сами проявить инициативу.
Как защитить свой прожиточный минимум? Подаем заявление!
Чтобы гарантированно сохранить себе 15 250 рублей, нужно совершить одно простое, но критически важное действие: подать заявление в службу судебных приставов.
Без этого заявления пристав и банк могут исходить из того, что у вас есть другие источники дохода (например, зарплата, если вы работаете, или помощь родственников), и продолжать удерживать 50-70%, оставляя вас с мизерной суммой.
Что делать, если удерживают больше положенного?
Если вы обнаружили, что с вашей пенсии удерживают больше 50% (или 70% по алиментам) или что остаток меньше 15 250 рублей, ваши действия:
Напишите жалобу старшему судебному приставу того отдела, где находится ваш исполнитель. Укажите, что нарушаются нормы Закона «Об исполнительном производстве».
Обратитесь с жалобой в прокуратуру. Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов, в том числе и приставами.
Подайте исковое заявление в суд о признании действий пристава незаконными.
Какие доходы защищены от взыскания?
Важно знать, что есть виды пенсий и выплат, на которые взыскание обратить нельзя в принципе. Согласно статье 101 Закона № 229-ФЗ, к ним относятся:
Компенсационные выплаты по уходу за инвалидом.
Единовременная материальная помощь (из средств федерального бюджета, благотворительности и т.д.).
Пособия на детей.
Суммы выплат в связи с причинением вреда здоровью.
Заключение: не будьте пассивны, защищайте свои права
Да, с пенсии могут взыскивать долги. Но закон предоставляет вам мощные инструменты для защиты. Главное — не пускать ситуацию на самотек.
Ключевые выводы:
Пенсия не неприкосновенна — с нее могут удерживать до 50-70% по решению суда.
Прожиточный минимум (15 250 руб.) — ваша главная защита, но его нужно отстоять, подав заявление приставам.
Узнайте, какой долг и кто взыскивает — обратитесь к приставам за разъяснениями.
Проверяйте списания по банковской выписке или при получении пенсии на почте.
Если ваши права нарушают — жалуйтесь старшему приставу, в прокуратуру или в суд.
Помните, что пенсия — ваше основное средство к существованию. Боритесь за ее сохранность, и закон в большинстве случаев будет на вашей стороне.
