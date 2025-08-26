Средние пенсии госслужащих в России: новые данные от Социального фонда

Введение: на каком уровне находятся пенсионные выплаты госслужащих в 2025 году

По данным Социального фонда России, федеральные государственные гражданские служащие получают пенсию в среднем 36 281 рубль в месяц по состоянию на 1 июля 2025 года. Эта цифра значительно превышает средний размер пенсии по старости в России, который составляет около 25 098 рублей. Давайте разберемся, из чего складываются эти выплаты и почему существует такая разница между пенсиями госслужащих и обычных пенсионеров.