Фиксированная выплата к пенсии: 4 законных способа увеличить ее в 2 раза и даже больше

Основание 2: Премиальные коэффициенты за позднее обращение за пенсией ⏰

А вот это уже менее известный, но очень мощный инструмент увеличения пенсии! Оказывается, если ты не обращаешься за пенсией сразу после возникновения права на нее, а откладываешь этот момент, то размер фиксированной выплаты будет увеличиваться на специальные премиальные коэффициенты.

Таблица: Повышающие коэффициенты за отсрочку обращения за пенсией

Как видишь, разница колоссальная! Отсрочка на 10 лет более чем удваивает фиксированную выплату. Это отличный вариант для тех, кто продолжает работать и чувствует себя хорошо.

Но помни о рисках: Эта стратегия не подходит, если у тебя есть проблемы со здоровьем. Также нужно понимать, что ты все эти годы не будешь получать пенсию вообще, а значит, должен иметь другие источники дохода.