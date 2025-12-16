С 15 декабря при снятии пенсии с карты потребуется подтверждение – новые правила

С 15 декабря 2025 года в России начинается внедрение новых правил, призванных поставить мощный заслон на пути таких мошенников. Теперь для крупных операций с пенсионными картами потребуется обязательное дополнительное подтверждение, вплоть до согласия родственника.
Эти изменения — часть большой государственной стратегии по защите финансов наиболее уязвимой категории граждан. Но любые нововведения вызывают вопросы и иногда — панику. Давайте спокойно разберемся, что на самом деле меняется с 15 декабря, как к этому подготовиться и как превратить новые правила из потенциальной головной боли в надежный щит для ваших денег.
Что именно меняется? Три нововведения с 15 декабря 2025 года
Изменения касаются не только пенсионеров, а всех владельцев банковских карт, но для получателей пенсий и социальных выплат они имеют особое значение. Вот три ключевых новшества.
1. Обязательное подтверждение крупных операций (лимит — от 50 000 рублей).
Любая попытка снять наличными или перевести сумму от 50 000 рублей и выше потребует дополнительной верификации. Это не просто ввод SMS-кода (который мошенники уже научились выманивать). Подтвердить операцию можно будет одним из способов:
Звонок из банка. Специалист колл-центра свяжется с вами для устного подтверждения намерений.
Push-уведомление в мобильном приложении банка с необходимостью подтвердить действие.
Оформление доверенности на операцию заранее, в отделении банка.
2. Внедрение «правила второй руки» (согласие родственника или доверенного лица).
Это самое обсуждаемое нововведение. При попытке снять крупную сумму банк может запросить согласие заранее назначенного родственника или доверенного лица. Идея в том, чтобы у мошенника не было шансов выманить деньги у одинокого и доверчивого человека — банк перепроверит операцию с тем, кто, скорее всего, знает о реальных финансовых потребностях пенсионера.
3. «Период охлаждения» для подозрительных операций.
Если система банка заподозрит неладное (например, попытка снять все деньги с карты сразу после получения пенсии в нехарактерном месте), операция может быть приостановлена на несколько часов или даже дней. Это время дается банку на анализ, а клиенту — на то, чтобы одуматься или связаться с банком, если это были не его действия.
Для наглядности сравним, как было и как стало:
Кто и как попадает под действие новых правил?
Важно понимать, что изменения носят поэтапный характер и в первую очередь затронут наиболее уязвимые группы.
С 15 декабря 2025: Новые правила начинают внедряться. Крупные системообразующие банки (такие как Сбербанк, ВТБ, Тинькофф) начнут применять их в первую очередь к клиентам, которые получают пенсии и социальные выплаты от государства.
В течение 2026 года: Правила станут стандартом для всех кредитных организаций, включая небольшие региональные банки. «Правило второй руки» станет распространенной практикой.
На кого правила не распространяются?
На операции по картам, к которым уже оформлена нотариальная доверенность на распоряжение средствами. Если доверенное лицо и так имеет полный доступ, дополнительные подтверждения от него не требуются. Также банки могут гибко подходить к постоянным клиентам с длительной историей подобных операций.
Пошаговая инструкция: как подготовиться к новым правилам
Чтобы новые меры защиты не застали вас врасплох в самый неподходящий момент, лучше подготовиться заранее.
Шаг 1: Определитесь с «второй рукой» (доверенным лицом).
Это должен быть человек, которому вы безоговорочно доверяете и который готов оперативно реагировать на звонки из банка. Чаще всего это супруг, взрослый ребенок, близкий родственник или друг. Обсудите это с ним заранее, объясните суть нововведений и получите его согласие.
Шаг 2: Оформите связку в банке.
Вам нужно совместно посетить отделение банка, где открыта ваша пенсионная карта. Там вы подадите заявление о подключении услуги «Доверенное лицо» или «Вторая рука для подтверждения операций». Ваш доверенный человек предъявит паспорт, его данные внесут в систему. Часто это можно сделать и онлайн через мобильное приложение, подтвердив действие одноразовым паролем.
Варианты оформления доверенности:
Банковская доверенность (простая). Оформляется бесплатно прямо в отделении. Дает право только на подтверждение операций, но не на самостоятельное распоряжение деньгами. Это оптимальный вариант для новых правил.
Нотариальная доверенность. Дороже, но дает доверенному лицу широкий круг полномочий (снятие, перевод, закрытие счета). Подходит, если вы по состоянию здоровья не можете посещать банк.
Шаг 3: Настройте мобильный банк и связь.
Убедитесь, что ваш номер телефона, привязанный к карте, актуален.
Установите мобильное приложение банка и научитесь пользоваться push-уведомлениями. Это самый быстрый и безопасный способ подтверждения.
Сообщите доверенному лицу, на какие номера банк может звонить (обычно это короткие номера типа 900, 1000, 3000), чтобы он не принял звонок за мошеннический.
Как будут выглядеть типовые сценарии после 15 декабря?
Сценарий А: Пенсионер хочет снять 60 000 рублей в кассе банка на ремонт.
Он называет сумму кассиру.
Кассир инициирует операцию. Система видит, что клиент — получатель пенсии, сумма выше 50 тыс. руб.
Если услуга «Вторая рука» подключена: На телефон доверенного лица (например, дочери) приходит автоматический звонок или SMS с запросом: «Ваша мама, Иванова Анна, пытается снять 60 000 руб. Подтверждаете?». После подтверждения дочерью операция в отделении разблокируется.
Если услуга не подключена: На телефон самого пенсионера поступит звонок из контакт-центра банка. Сотрудник вежливо уточнит: «Вы сейчас пытаетесь снять 60 000 рублей? С какой целью?». После ответа клиента операция будет подтверждена.
Сценарий Б: Мошенник, представившись сотрудником банка, уговаривает пенсионера перевести 100 000 рублей на «безопасный счет».
Пенсионер, поддавшись панике, соглашается и сам вводит данные в приложении.
Система банка видит нетипичную операцию (крупный перевод на новый, неизвестный счет).
Срабатывает «период охлаждения». Перевод не проходит мгновенно.
Банк обязательно звонит для подтверждения либо пенсионеру, либо его «второй руке». На этом этапе обман почти гарантированно раскроется.
Что делать, если вы столкнулись с проблемами или отказом?
Банк не может дозвониться до «второй руки». В заявлении на подключение услуги можно указать несколько контактных лиц. Также операцию можно подтвердить через мобильное приложение самого пенсионера.
Срочно нужны деньги, а подтверждение затягивается. Это главный trade-off новой системы — безопасность в ущерб скорости. Решение: планировать крупные траты заранее. Для экстренных случаев можно разбить сумму на несколько операций менее 50 000 рублей в разные дни (но будьте готовы, что банк может счесть и это подозрительным).
Вы не хотите назначать «вторую руку». Это ваше право. В этом случае все звонки для подтверждения будут поступать только вам. Главное — всегда быть на связи и не игнорировать звонки с номеров банка.
Банк отказывается проводить операцию, несмотря на подтверждение. Требуйте письменного обоснования отказа. Если отказ необоснован, пишите претензию на имя руководителя отделения, а затем жалобу в Центральный банк РФ через онлайн-приемную на его сайте. Это самый действенный способ.
Важно для родственников: Если вы стали «второй рукой», никогда не подтверждайте операцию, о которой не знаете или которая кажется вам странной. Сначала позвоните самому пенсионеру и лично уточните все детали. Ваша задача — быть последним и самым надежным рубежом обороны.
Итог: Новые правила — это щит, а не барьер
Подводя итог, новые правила с 15 декабря — это не попытка усложнить жизнь пенсионерам, а долгожданный и мощный инструмент против самого гнусного вида мошенничества.
Ключевые выводы:
Цель — защита, а не запрет. Правила призваны не ограничить ваши права, а дать вам и вашей семье дополнительный шанс остановить мошенника.
Подготовка решает все. Потратьте один раз время на посещение банка с доверенным лицом — это избавит от множества потенциальных проблем в будущем.
«Правило второй руки» — добровольное, но крайне рекомендуемое. Это самый эффективный способ защиты для одиноко проживающих пожилых людей.
Главное — сохранять бдительность. Никакие технологии не заменят здравый смысл. Помните: настоящий банк никогда не будет спрашивать у вас по телефону коды из SMS, CVV карты или пароли от приложения.
Внедрение этих мер — серьезный шаг к тому, чтобы пенсия была гарантией спокойной старости, а не мишенью для аферистов. Воспользуйтесь этой защитой, и ваши сбережения останутся в безопасности.
