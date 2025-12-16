С 15 декабря при снятии пенсии с карты потребуется подтверждение – новые правила

Что именно меняется? Три нововведения с 15 декабря 2025 года

Изменения касаются не только пенсионеров, а всех владельцев банковских карт, но для получателей пенсий и социальных выплат они имеют особое значение. Вот три ключевых новшества.

1. Обязательное подтверждение крупных операций (лимит — от 50 000 рублей).

Любая попытка снять наличными или перевести сумму от 50 000 рублей и выше потребует дополнительной верификации. Это не просто ввод SMS-кода (который мошенники уже научились выманивать). Подтвердить операцию можно будет одним из способов:

Звонок из банка. Специалист колл-центра свяжется с вами для устного подтверждения намерений.

Push-уведомление в мобильном приложении банка с необходимостью подтвердить действие.

Оформление доверенности на операцию заранее, в отделении банка.

2. Внедрение «правила второй руки» (согласие родственника или доверенного лица).

Это самое обсуждаемое нововведение. При попытке снять крупную сумму банк может запросить согласие заранее назначенного родственника или доверенного лица. Идея в том, чтобы у мошенника не было шансов выманить деньги у одинокого и доверчивого человека — банк перепроверит операцию с тем, кто, скорее всего, знает о реальных финансовых потребностях пенсионера.

3. «Период охлаждения» для подозрительных операций.

Если система банка заподозрит неладное (например, попытка снять все деньги с карты сразу после получения пенсии в нехарактерном месте), операция может быть приостановлена на несколько часов или даже дней. Это время дается банку на анализ, а клиенту — на то, чтобы одуматься или связаться с банком, если это были не его действия.

Для наглядности сравним, как было и как стало: