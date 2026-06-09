Ветеран труда: кому положено звание и как оформить

Почетное звание «Ветеран труда» — это не просто запись в удостоверении, а реальный ключ к десяткам тысяч рублей ежегодной экономии. Скидка в 50% на «коммуналку», бесплатный проезд по городу и области, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) — вот лишь стандартный набор. Однако именно здесь кроется главная ловушка: эти деньги не падают с неба автоматически. Огромное количество пенсионеров не знают, что ещё заслужили звание, а те, кто знают, часто тонут в бюрократии, получая отказы из-за устаревших формулировок наград или неподтверждённого стажа.

Суды в 2025–2026 годах на стороне граждан. Конституционный суд уже развернул многолетнюю практику отказов, но механизм получения льгот остаётся загадкой для многих.