Выход на пенсию раньше срока: кому положена досрочная пенсия

Вы работаете 40 лет, воспитываете троих детей или трудитесь на вредном производстве — и до сих пор не знаете, что можете выйти на пенсию на 5, 9 или даже 15 лет раньше сверстников? В 2026 году сотни тысяч россиян уже воспользовались этим правом. А вы всё ещё работаете, хотя могли бы отдыхать? В 2026 году общеустановленный возраст выхода на пенсию составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Однако законодательство предусматривает десятки оснований для досрочного выхода — от длительного стажа до работы в особых условиях. Разбираем все категории льготников, условия и возраст выхода.

📌 1. Длительный стаж: 42 года для мужчин, 37 лет для женщин

Самая массовая категория досрочников. Граждане с большим страховым стажем могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста. Важно: возраст выхода не может быть ниже 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. То есть даже при наличии стажа вы не сможете выйти на пенсию раньше этих границ.

⚠️ 2. Работники вредных и опасных производств (Списки № 1 и № 2)

Это одна из самых ранних пенсий. Право на неё имеют работники, занятые на производствах с вредными и опасными условиями труда.

Список № 1 (особо вредные и особо тяжёлые условия)

Кроме того, право на досрочную пенсию имеют инвалиды по зрению I группы: мужчины — в 50 лет, женщины — в 40 лет.

❄️ 3. «Северяне»: жители Крайнего Севера и приравненных местностей

Работа в суровых климатических условиях даёт право выйти на пенсию на пять лет раньше. Важно: в 2026 году на досрочную «северную» пенсию могут выйти женщины 1972 года рождения и мужчины 1967 года рождения. Отдельная льгота: женщины с двумя и более детьми могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 12 лет северного стажа или 17 лет в приравненных районах и общем стаже не менее 20 лет.

👩‍👧‍👦 4. Многодетные матери

Многодетные матери имеют право на досрочную пенсию при соблюдении трёх условий: воспитание детей до 8-летнего возраста ;

страховой стаж не менее 15 лет ;

индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30. С 2026 года в страховой стаж многодетных матерей включаются периоды ухода за всеми детьми до 1,5 лет — без прежнего ограничения по количеству детей.

👨‍👧 5. Родители и опекуны детей-инвалидов

Один из родителей (или опекун), воспитавший ребёнка-инвалида с детства до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию. Важно: дети должны быть воспитаны до 8 лет. Если ребёнок не дожил до этого возраста или родитель был лишён родительских прав, право на льготу не возникает.

👨‍🏫 6. Педагогические работники

Педагоги имеют право на досрочную пенсию при наличии 25 лет педагогического стажа. Однако с 2026 года действует отсрочка в 5 лет после выработки необходимого стажа. Пример: если педагог выработал 25 лет стажа в 2022 году, он получает право на пенсию в 2026 году. Если стаж выработан в 2026 году, право возникнет только в 2031 году. Необходимое условие: наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

🏥 7. Медицинские работники

Медики также имеют право на досрочную пенсию при наличии специального стажа. Как и у педагогов, с 2026 года действует отсрочка в 5 лет после выработки стажа. Медики, выработавшие стаж в 2022 году, получают право на пенсию в 2026 году. При выработке стажа в 2026 году — только в 2031 году. Необходимое условие: наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

🎭 8. Творческие работники

Представители творческих профессий также имеют право на досрочную пенсию. Как и у педагогов и медиков, действует отсрочка в 5 лет после выработки необходимого стажа и достижения минимального порога пенсионных баллов.

🆘 9. Безработные предпенсионеры

Граждане предпенсионного возраста, потерявшие работу, могут выйти на пенсию досрочно при соблюдении определённых условий. Для этого необходимо: состоять на учёте в службе занятости;

отсутствие возможности трудоустройства;

наличие необходимого страхового стажа.

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📊 Полная таблица: все категории досрочников в 2026 году

🏁 Заключение: ваша досрочная пенсия — в ваших руках