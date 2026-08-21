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Васильева Яна
Пенсии
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Выход на пенсию раньше срока: кому положена досрочная пенсия

Вы работаете 40 лет, воспитываете троих детей или трудитесь на вредном производстве — и до сих пор не знаете, что можете выйти на пенсию на 5, 9 или даже 15 лет раньше сверстников? В 2026 году сотни тысяч россиян уже воспользовались этим правом.

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Вы работаете 40 лет, воспитываете троих детей или трудитесь на вредном производстве — и до сих пор не знаете, что можете выйти на пенсию на 5, 9 или даже 15 лет раньше сверстников? В 2026 году сотни тысяч россиян уже воспользовались этим правом. А вы всё ещё работаете, хотя могли бы отдыхать?

В 2026 году общеустановленный возраст выхода на пенсию составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Однако законодательство предусматривает десятки оснований для досрочного выхода — от длительного стажа до работы в особых условиях. Разбираем все категории льготников, условия и возраст выхода.

Выход на пенсию раньше срока: кому положена досрочная пенсия

📌 1. Длительный стаж: 42 года для мужчин, 37 лет для женщин

Самая массовая категория досрочников. Граждане с большим страховым стажем могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста.

Выход на пенсию раньше срока: кому положена досрочная пенсия

Важно: возраст выхода не может быть ниже 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. То есть даже при наличии стажа вы не сможете выйти на пенсию раньше этих границ.

⚠️ 2. Работники вредных и опасных производств (Списки № 1 и № 2)

Это одна из самых ранних пенсий. Право на неё имеют работники, занятые на производствах с вредными и опасными условиями труда.

Список № 1 (особо вредные и особо тяжёлые условия)

Кроме того, право на досрочную пенсию имеют инвалиды по зрению I группы: мужчины — в 50 лет, женщины — в 40 лет.

Выход на пенсию раньше срока: кому положена досрочная пенсия

❄️ 3. «Северяне»: жители Крайнего Севера и приравненных местностей

Работа в суровых климатических условиях даёт право выйти на пенсию на пять лет раньше.

Выход на пенсию раньше срока: кому положена досрочная пенсия

Важно: в 2026 году на досрочную «северную» пенсию могут выйти женщины 1972 года рождения и мужчины 1967 года рождения.

Отдельная льгота: женщины с двумя и более детьми могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 12 лет северного стажа или 17 лет в приравненных районах и общем стаже не менее 20 лет.

👩‍👧‍👦 4. Многодетные матери

Многодетные матери имеют право на досрочную пенсию при соблюдении трёх условий:

  • воспитание детей до 8-летнего возраста;

  • страховой стаж не менее 15 лет;

  • индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30.

Выход на пенсию раньше срока: кому положена досрочная пенсия

С 2026 года в страховой стаж многодетных матерей включаются периоды ухода за всеми детьми до 1,5 лет — без прежнего ограничения по количеству детей.

👨‍👧 5. Родители и опекуны детей-инвалидов

Один из родителей (или опекун), воспитавший ребёнка-инвалида с детства до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию.

Выход на пенсию раньше срока: кому положена досрочная пенсия

Важно: дети должны быть воспитаны до 8 лет. Если ребёнок не дожил до этого возраста или родитель был лишён родительских прав, право на льготу не возникает.

👨‍🏫 6. Педагогические работники

Педагоги имеют право на досрочную пенсию при наличии 25 лет педагогического стажа. Однако с 2026 года действует отсрочка в 5 лет после выработки необходимого стажа.

Пример: если педагог выработал 25 лет стажа в 2022 году, он получает право на пенсию в 2026 году. Если стаж выработан в 2026 году, право возникнет только в 2031 году.

Необходимое условие: наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

🏥 7. Медицинские работники

Медики также имеют право на досрочную пенсию при наличии специального стажа.

Выход на пенсию раньше срока: кому положена досрочная пенсия

Как и у педагогов, с 2026 года действует отсрочка в 5 лет после выработки стажа. Медики, выработавшие стаж в 2022 году, получают право на пенсию в 2026 году. При выработке стажа в 2026 году — только в 2031 году.

Необходимое условие: наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

🎭 8. Творческие работники

Представители творческих профессий также имеют право на досрочную пенсию. Как и у педагогов и медиков, действует отсрочка в 5 лет после выработки необходимого стажа и достижения минимального порога пенсионных баллов.

🆘 9. Безработные предпенсионеры

Граждане предпенсионного возраста, потерявшие работу, могут выйти на пенсию досрочно при соблюдении определённых условий.

Выход на пенсию раньше срока: кому положена досрочная пенсия

Для этого необходимо:

📊 Полная таблица: все категории досрочников в 2026 году

Выход на пенсию раньше срока: кому положена досрочная пенсия

🏁 Заключение: ваша досрочная пенсия — в ваших руках

Досрочная пенсия — это не привилегия для избранных, а законное право для миллионов россиян. В 2026 году этим правом могут воспользоваться десятки категорий граждан: от работников вредных производств до многодетных матерей, от «северян» до педагогов и медиков.

Что нужно запомнить:

  1. Длительный стаж даёт право выйти на пенсию на 2 года раньше: мужчинам — с 62 лет (42 года стажа), женщинам — с 57 лет (37 лет стажа).

  2. Вредные производства (Список № 1) — самая ранняя пенсия: мужчины с 50 лет, женщины с 45 лет.

  3. «Северяне» выходят на пенсию на 5 лет раньше — мужчины с 55 лет, женщины с 50 лет.

  4. Многодетные матери с пятью детьми выходят на пенсию в 50 лет — на 9 лет раньше.

  5. Педагоги и медики имеют право на досрочную пенсию, но с 2026 года действует отсрочка в 5 лет после выработки стажа.

  6. Безработные предпенсионеры (женщины с 54 лет, мужчины с 59 лет) могут выйти на пенсию досрочно при соблюдении условий.

  7. Обязательное условие для всех категорий: наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

  8. 2027 год — «пустой» год для пенсий на общих основаниях, но досрочные пенсии продолжают назначаться.

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Главный вывод: если вы попадаете в одну из перечисленных категорий — не ждите, пока наступит общеустановленный возраст. Проверьте свой стаж, баллы и документы. Возможно, вы уже имеете право на досрочную пенсию, о которой даже не подозревали. Обратитесь в Социальный фонд, подайте заявление — и получите заслуженный отдых на годы раньше сверстников. Ваша досрочная пенсия — это не подарок, а ваше законное право, заработанное годами труда, многодетностью или работой в особых условиях.

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

732 подписчика162 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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