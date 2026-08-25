Платежка за ЖКХ вырастет на треть: кому и на сколько поднимут тарифы с 1 октября — и как не переплатить

Вы уже привыкли к январской прибавке в квитанциях за «коммуналку» и выдохнули? А зря. С 1 октября 2026 года россиян ждет вторая, куда более ощутимая волна повышения тарифов ЖКХ.

Вы уже привыкли к январской прибавке в квитанциях за «коммуналку» и выдохнули? А зря. С 1 октября 2026 года россиян ждёт вторая, куда более ощутимая волна повышения тарифов ЖКХ. Если январский рост на 1,7% был лишь «разминкой», то осенью совокупный платёж за свет, воду, газ и отопление может увеличиться на 10–15% в зависимости от региона. А в некоторых субъектах — и на все 22%.

Федеральная антимонопольная служба официально подтвердила: индексация тарифов состоится строго с 1 октября, а её предельные значения по регионам составят от 8% в Хакасии до 22% в Ставропольском крае. Эксперты прогнозируют, что совокупный рост тарифов за 2026 год может достичь 30–35%, что приведёт к увеличению ежемесячной платы за квартиру примерно на треть. Для стандартной 50-метровой квартиры в центре города ежемесячная оплата, которая сейчас составляет 7–8 тысяч рублей, к будущей зиме может достигнуть 10 тысяч рублей.

Разбираемся, кто, сколько и за что заплатит с октября, почему тарифы растут и как защитить свой кошелёк.

📌 Двойной удар по кошельку: почему тарифы поднимают дважды

В 2026 году правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ.

Первый этап — 1 января 2026 года — прошёл практически незаметно. Рост на 1,7% во всех регионах был связан с изменением ставки НДС с 20 до 22%. Именно поэтому январское повышение было единым для всей страны.

Второй этап — 1 октября 2026 года — это уже региональная индексация. Каждый субъект РФ получил свой предельный индекс роста, который не может быть превышен. Осенью правительство намерено пересмотреть тарифы с учётом экономически обоснованных расчётов по каждому субъекту — и именно этот этап, как ожидается, окажется более ощутимым для граждан.

Почему именно осенью? По словам экспертов, тенденция к регулярному повышению тарифов обусловлена прежде всего дефицитом бюджетов — как федерального, так и региональных. Ресурсоснабжающие организации, сталкиваясь с нехваткой средств, вынуждены добиваться повышения тарифов для покрытия своих расходов. Кроме того, на рост влияет увеличение стоимости энергоресурсов и реализация инвестиционных программ в энергетике.

🗺️ Кто сколько заплатит: региональный разрез

Предельные индексы роста тарифов с 1 октября 2026 года утверждены для каждого региона отдельно. Вот как распределится нагрузка по стране:

Что это значит в деньгах:

В Санкт-Петербурге тарифы вырастут в среднем на 14,6%. Например, холодное водоснабжение подорожает с 43,13 до 50,50 рубля за кубометр — рост около 17%. Отопление вырастет примерно на 15% — с 2 466 до 2 836 рублей за гигакалорию. При расходе 10 кубометров воды в месяц стоимость самого ресурса по новому тарифу составит 505 рублей против 431 рубля.

🏛️ Что говорят власти и депутаты

ФАС официально подтвердила: индексация пройдёт строго с 1 октября, а не в июле, как сообщали некоторые СМИ. В ведомстве пообещали внимательно следить за соблюдением предельных значений.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что осенью правительство пересмотрит тарифы с учётом экономически обоснованных расчётов по каждому субъекту. Она также отметила, что изменения в налоговом законодательстве для управляющих компаний — снижение порога применения УСН и отмена льгот по страховым взносам — могут дополнительно отразиться на тарифах.

Председатель Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов подчеркнул, что рост тарифов напрямую бьёт по семейным бюджетам, и призвал ориентироваться исключительно на уровень реальной инфляции.

Депутат Александр Аксененко рекомендовал гражданам после индексации сравнить новую квитанцию с предыдущей и проверить, какие позиции подорожали. Если рост вызывает вопросы, необходимо сначала запросить разъяснения у управляющей или ресурсоснабжающей организации, а в случае необходимости — обращаться в жилищную инспекцию или региональный тарифный орган.

⚖️ А что депутаты? Борьба с ростом тарифов

В Госдуму уже внесены законопроекты, направленные на ограничение роста тарифов:

Мораторий на повышение с 1 июля по 31 декабря 2026 года.

Ограничение частоты индексации — не чаще одного раза в календарный год.

Обязательное предварительное обсуждение индексов с Госдумой.

Однако на момент написания статьи (конец августа 2026 года) эти законопроекты ещё не приняты. Поэтому готовьтесь к осеннему повышению — оно состоится.

💡 Как защитить свой кошелёк: практические советы

1. Проверяйте квитанции. После 1 октября сравните новую платёжку с предыдущей. Убедитесь, что рост не превышает установленный в вашем регионе индекс.

2. Установите счётчики. Переход на оплату по фактическому потреблению вместо норматива может сэкономить 20–40% на воде.

3. Переходите на двухтарифный счётчик электроэнергии. Если перенести часть энергопотребления на ночное время, можно сэкономить 15–25%.

4. Проверьте, не положены ли вам льготы. Пенсионеры, инвалиды, ветераны и многодетные семьи имеют право на компенсацию части расходов на ЖКУ.

5. Оформляйте субсидию. Если расходы на ЖКУ превышают установленную в регионе долю от дохода, вы имеете право на государственную субсидию.

6. Следите за новостями. Возможно, депутатам всё же удастся принять закон об ограничении роста тарифов.

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🏁 Заключение: осень с «тяжёлой» платёжкой

Осень 2026 года принесёт россиянам очередной, и весьма ощутимый, рост тарифов ЖКХ. Где-то он составит 8–10%, где-то — 15–22%. В среднем по стране ежемесячный платёж за «коммуналку» может увеличиться на 10–15%, а совокупный рост за год — достигнуть 30–35%.

Что нужно запомнить:

Индексация пройдёт с 1 октября 2026 года — это официально подтвердила ФАС. Январское повышение на 1,7% было связано с ростом НДС. Региональные индексы варьируются от 8% (Хакасия) до 22% (Ставропольский край). В Москве тарифы вырастут на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%. Эксперты прогнозируют совокупный рост за год до 30–35%. В Госдуме уже внесены законопроекты об ограничении роста тарифов, но они пока не приняты. Проверяйте квитанции и при сомнениях обращайтесь в УК, жилищную инспекцию или тарифный орган. Льготы и субсидии сохраняются — проверьте, не положены ли они вам.

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Главный вывод: осеннее повышение тарифов — уже решённый вопрос. Но вы можете смягчить удар: установите счётчики, проверьте право на льготы и субсидии, и внимательно следите за каждой строкой в квитанции. Ваши деньги — в ваших руках. И даже когда тарифы растут, вы можете платить ровно столько, сколько должны, и не копейкой больше.