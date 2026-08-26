На какие трудовые гарантии может рассчитывать предпенсионер

Вы думаете, что пенсия — это где-то далеко, а все льготы — для тех, кто уже на заслуженном отдыхе? А вот и нет. С 2019 года в России существует особая категория граждан — предпенсионеры. Это те, кому до пенсии осталось пять лет или меньше.

Вы думаете, что пенсия — это где-то далеко, а все льготы — для тех, кто уже на заслуженном отдыхе? А вот и нет. С 2019 года в России существует особая категория граждан — предпенсионеры. Это те, кому до пенсии осталось пять лет или меньше. И для них государство создало целый набор трудовых и социальных гарантий, о которых многие даже не догадываются: от оплачиваемых выходных на диспансеризацию до повышенного пособия по безработице и защиты от увольнения.

В 2026 году эти льготы стали ещё шире. Предпенсионеры получили дополнительные гарантии при сверхурочной работе, а подтвердить свой статус можно за пару кликов через «Госуслуги». Разбираемся, кто такие предпенсионеры, на какие льготы они имеют право и как получить всё, что вам положено по закону.

🎯 Кто такие предпенсионеры в 2026 году

Предпенсионер — это гражданин, которому до выхода на страховую пенсию по старости осталось не более пяти лет. В 2026 году общеустановленный возраст выхода на пенсию составляет:

для женщин — 59 лет (1967 г.р.);

для мужчин — 64 года (1962 г.р.).

Соответственно, предпенсионерами в 2026 году являются женщины с 54 лет и мужчины с 59 лет. При этом существуют исключения для льготных категорий: работников вредных производств, жителей Крайнего Севера, многодетных матерей — для них пенсионный возраст наступает раньше, а значит, и статус предпенсионера они получают тоже раньше.

Важно: статус предпенсионера присваивается автоматически. С 2026 года Социальный фонд информирует граждан о статусе в беззаявительном порядке. Но для получения конкретных льгот может потребоваться справка, подтверждающая этот статус.

🏥 1. Два оплачиваемых дня на диспансеризацию

Это, пожалуй, самая востребованная льгота для работающих предпенсионеров. Согласно статье 185.1 Трудового кодекса РФ, работники предпенсионного возраста имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год для прохождения диспансеризации.

Что это значит на практике:

За вами сохраняется место работы и средний заработок .

Эти дни можно использовать по частям или подряд.

Работодатель не имеет права отказать.

Льгота полагается каждый год, пока вы остаётесь предпенсионером.

Важно: для обычных работников (не предпенсионеров) положен только один день, а для предпенсионеров и работающих пенсионеров — два.

Как оформить: достаточно написать заявление на имя работодателя. Согласовывать даты и собирать справки не нужно — ваше право подтверждается статусом предпенсионера.

🛡️ 2. Защита от увольнения и дискриминации по возрасту

Это одна из самых важных гарантий для предпенсионеров. Работодатель не имеет права уволить сотрудника или отказать в приёме на работу только из-за его возраста.

Уголовная ответственность: за необоснованный отказ в приёме на работу или увольнение предпенсионера по возрасту предусмотрена уголовная ответственность по статье 144.1 УК РФ. Это не просто штраф — это реальная уголовная статья, которая может грозить работодателю.

Важное уточнение: статус предпенсионера не даёт полного иммунитета от увольнения. Трудовой договор может быть расторгнут на общих основаниях (сокращение штата, дисциплинарные проступки и т.д.). Но если причина увольнения — возраст, это прямое нарушение закона.

💰 3. Повышенное пособие по безработице

Если предпенсионер потерял работу, государство предлагает ему особые условия поддержки.

Размер пособия:

В первые три месяца — до 15 886 рублей в месяц.

В последующий период — до 6 209 рублей.

Период выплаты: предпенсионеры могут получать пособие по безработице до 24 месяцев в суммарном исчислении в течение 36 месяцев. Это значительно дольше, чем для обычных безработных.

Как получить:

Обратиться в центр занятости по месту жительства. Встать на учёт по безработице. Сообщить о своём статусе предпенсионера и подтвердить его справкой.

🎓 4. Бесплатное профессиональное обучение

Предпенсионеры имеют право на бесплатное профессиональное переобучение за счёт государства. Это касается как работающих, так и неработающих граждан.

Доступные направления в 2026 году:

специалист по аналитике и базам данных;

программист 1С;

специалист по работе с нейросетями;

графический и веб-дизайн.

Формат обучения — онлайн, 2–3 месяца, с нуля. Центр занятости также помогает с составлением резюме и подбором вакансий.

⚡️ 5. Особый порядок сверхурочной работы

С 1 сентября 2026 года вступили в силу изменения в Трудовом кодексе, которые увеличили годовой лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов. Однако для предпенсионеров действует особый порядок.

Предпенсионеров, пенсионеров и работников с вредными условиями труда можно привлекать к сверхурочной работе сверх 120 часов в год только при соблюдении двух условий:

Письменное согласие работника. Отсутствие медицинских противопоказаний.

Это дополнительная защита, которая не даёт работодателю перегружать сотрудников старшего возраста.

📊 Сравнительная таблица: все льготы предпенсионера в 2026 году

Чтобы вы наглядно видели все возможности, мы подготовили подробную таблицу. Сохраните её — она может пригодиться вам или вашим близким.

📝 Как подтвердить статус предпенсионера

В большинстве случаев статус предпенсионера подтверждать не нужно — он присваивается автоматически. Однако для получения некоторых льгот (например, пособия по безработице или налоговых вычетов) может потребоваться справка.

Где получить справку:

Через портал «Госуслуги» — самый быстрый способ. В личном кабинете на сайте Социального фонда (СФР) — раздел «Пенсии» → «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста». Лично в клиентской службе СФР или в МФЦ.

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🏁 Заключение: ваш статус — ваши деньги

Статус предпенсионера в 2026 году — это не просто формальность. Это реальный набор прав и льгот, который может существенно сэкономить ваши деньги, защитить от недобросовестных работодателей и помочь в трудной жизненной ситуации.

Что нужно запомнить:

Предпенсионер — это гражданин, которому до пенсии осталось 5 лет или меньше. Статус присваивается автоматически. 2 оплачиваемых дня на диспансеризацию — ваше законное право. Работодатель не может отказать. Защита от увольнения по возрасту — уголовная ответственность для работодателя. Ваш возраст не может быть причиной увольнения. Повышенное пособие по безработице — до 15 886 ₽/мес. в течение 24 месяцев. Это в разы больше, чем у обычных безработных. Бесплатное переобучение — шанс освоить новую профессию за счёт государства. Сверхурочная работа — только с вашего письменного согласия. Работодатель не может заставить вас перерабатывать. Подтвердить статус можно через «Госуслуги», сайт СФР или лично в МФЦ.

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Главный вывод: если вы предпенсионер — вы имеете право на льготы, о которых даже не подозреваете. Проверьте свой статус, узнайте о всех доступных мерах поддержки и не позволяйте работодателям и бюрократии лишать вас того, что положено по закону. Ваш статус — не просто «почти пенсионер». Это ваша защита, ваши деньги и ваше будущее.