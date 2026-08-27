Сколько пенсионных баллов нужно для средней пенсии в 2026 году

Вы думаете, что средняя пенсия в России — это какая-то фиксированная сумма, которую вы получите автоматически, если проработали 30 лет? А что, если я скажу вам, что для получения средней страховой пенсии в 27 117 рублей в месяц нужно накопить 112 пенсионных баллов, а для этого при стаже 30 лет нужно зарабатывать около 93 000 рублей в месяц официально? Не верите? А зря.

Генеральный директор «НПФ Ингосстрах» Оксана Иванова раскрыла точный расчёт: из прогнозируемой средней пенсии вычитается фиксированная выплата (9 584,69 руб.), а оставшаяся сумма делится на стоимость одного балла (156,76 руб.). Выходит 111,8 балла — округляем до 112. Если у вас меньше баллов — ваша пенсия будет ниже средней. Если больше — выше.

Разбираемся, сколько баллов нужно для разного уровня пенсии, как стаж и зарплата влияют на их накопление и что делать, если баллов не хватает.