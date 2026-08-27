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Васильева Яна
Расчет пенсии
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Сколько пенсионных баллов нужно для средней пенсии в 2026 году

Вы думаете, что средняя пенсия в России — это какая-то фиксированная сумма, которую вы получите автоматически, если проработали 30 лет? А что, если я скажу вам, что для получения средней страховой пенсии в 27 117 рублей в месяц нужно накопить 112 пенсионных баллов, а для этого при стаже 30 лет нужно зарабатывать около 93 000 рублей в месяц официально.

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Вы думаете, что средняя пенсия в России — это какая-то фиксированная сумма, которую вы получите автоматически, если проработали 30 лет? А что, если я скажу вам, что для получения средней страховой пенсии в 27 117 рублей в месяц нужно накопить 112 пенсионных баллов, а для этого при стаже 30 лет нужно зарабатывать около 93 000 рублей в месяц официально? Не верите? А зря.

Генеральный директор «НПФ Ингосстрах» Оксана Иванова раскрыла точный расчёт: из прогнозируемой средней пенсии вычитается фиксированная выплата (9 584,69 руб.), а оставшаяся сумма делится на стоимость одного балла (156,76 руб.). Выходит 111,8 балла — округляем до 112. Если у вас меньше баллов — ваша пенсия будет ниже средней. Если больше — выше.

Сколько пенсионных баллов нужно для средней пенсии в 2026 году

Разбираемся, сколько баллов нужно для разного уровня пенсии, как стаж и зарплата влияют на их накопление и что делать, если баллов не хватает.

🧮 Расчёт средней пенсии: 27 117 ₽ и 112 баллов

Формула страховой пенсии в 2026 году проста:

Пенсия = (ИПК × 156,76) + 9 584,69

Где:

  • ИПК — сумма всех накопленных вами пенсионных баллов.

  • 156,76 руб. — стоимость одного пенсионного балла в 2026 году.

  • 9 584,69 руб. — фиксированная выплата к страховой пенсии (гарантированная часть, которую получают все).

Расчёт для средней пенсии:

Прогнозируемая средняя страховая пенсия по старости в 2026 году — 27 117 рублей.

27 117 − 9 584,69 = 17 532,31 руб.
17 532,31 / 156,76 = 111,8 ИПК

Округляем до 112 пенсионных баллов.

Ключевой вывод: если у вас накоплено 112 баллов, ваша пенсия будет примерно равна средней по стране. Если меньше — вы получите меньше средней.

📊 Сколько баллов нужно в зависимости от стажа и зарплаты

Количество баллов, которое вы накапливаете за год, зависит от вашего официального дохода. Чем выше зарплата, тем больше взносов перечисляет работодатель, и тем больше баллов вы получаете.

Чтобы накопить 112 баллов, нужно определённое количество баллов в год в зависимости от стажа:

Сколько пенсионных баллов нужно для средней пенсии в 2026 году

Что это значит на практике:

  • Если вы работаете 40 лет с зарплатой 70 000 рублей в месяц, вы накопите примерно 112 баллов и получите среднюю пенсию.

  • Если вы работаете 30 лет с той же зарплатой, вы накопите только около 84 баллов — и ваша пенсия будет значительно ниже средней.

  • Чтобы получить среднюю пенсию при 30-летнем стаже, ваша зарплата должна быть около 93 000 рублей в месяц.

Важно: речь идёт об официальной («белой») зарплате. Всё, что вы получаете «в конверте», не участвует в формировании пенсионных баллов.

💰 Минимальная пенсия при 30 баллах

Если у вас накоплено только минимальные 30 ИПК (это порог для назначения пенсии в 2026 году), ваша страховая пенсия составит:

30 × 156,76 + 9 584,69 = 14 287,49 руб.

Это примерно 14,3 тысячи рублей. Если вы неработающий пенсионер и ваш совокупный доход ниже регионального прожиточного минимума, государство доплатит разницу через социальную доплату.

Разница между минимальной (30 баллов) и средней (112 баллов) пенсией:

Сколько пенсионных баллов нужно для средней пенсии в 2026 году

📋 Как проверить свои баллы и что делать, если их не хватает

Как узнать, сколько баллов у вас уже есть:

  1. Через портал «Госуслуги» — закажите выписку из индивидуального лицевого счёта.

  2. В клиентской службе Социального фонда России (СФР).

  3. В МФЦ.

В выписке отражены все периоды работы, начисленные баллы и страховые взносы.

Если баллов не хватает, их можно увеличить несколькими способами:

1. Продолжить официально работать. Каждый дополнительный год работы увеличивает и стаж, и количество баллов.

2. Воспользоваться «нестраховыми» периодами. За службу в армии, уход за детьми до 1,5 лет, уход за инвалидами или пожилыми старше 80 лет начисляются пенсионные баллы.

3. Добровольно уплатить взносы в СФР. В 2026 году минимальный добровольный взнос составляет 71 525,52 рубля. Это даёт 1 год страхового стажа и 1,09 пенсионного балла. Максимальный взнос — 572 204,16 рубля даёт 1 год стажа и 8,72 балла.

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🏁 Заключение: ваша пенсия — в ваших руках

Средняя пенсия в 2026 году прогнозируется на уровне 27 117 рублей. Чтобы её получить, нужно накопить 112 пенсионных баллов. Это означает, что при 30-летнем стаже ваша официальная зарплата должна быть около 93 000 рублей в месяц. Если ваш стаж больше — требования к зарплате ниже. Если меньше — выше.

Что нужно запомнить:

  1. Средняя пенсия 2026 года27 117 ₽ (прогноз). Для её получения нужно 112 ИПК.

  2. Формула расчёта: (ИПК × 156,76) + 9 584,69.

  3. При стаже 40 лет нужно 2,8 балла в год → зарплата ~70 000 ₽/мес.

  4. При стаже 30 лет нужно 3,7 балла в год → зарплата ~93 000 ₽/мес.

  5. При 30 минимальных баллах пенсия составит 14 287 ₽ — почти в 2 раза меньше средней.

  6. Проверить свои баллы можно на «Госуслугах» или в СФР.

  7. Если не хватает баллов — можно докупить их через добровольные взносы (от 71 525 ₽ в год).

  8. Если пенсия ниже прожиточного минимума — государство доплатит социальную доплату.

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Главный вывод: ваша будущая пенсия — не «сюрприз» от государства, а результат вашего официального дохода и стажа. Если вы хотите получать среднюю пенсию, ваша «белая» зарплата должна быть не ниже 70–93 тысяч рублей в месяц (в зависимости от стажа). Проверьте свой лицевой счёт на «Госуслугах» уже сегодня и, если баллов не хватает, начните действовать. Каждый год работы с «белой» зарплатой — это ваши будущие баллы. А каждый балл — это 156,76 рубля в месяц до конца вашей жизни.

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

731 подписчик169 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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