Стало известно, почему россияне недополучают пенсионные баллы

Главная причина: документы о зарплате просто исчезли

Пенсионная система устроена так, что стаж и баллы — это два разных показателя. Трудовая книжка подтверждает стаж: вы работали, запись есть. Но для расчёта индивидуального пенсионного коэффициента нужны сведения о заработке и страховых взносах. Именно здесь и возникает разрыв.

Человек мог официально работать десятилетиями, но столкнуться с нехваткой баллов из-за утраченных документов о зарплате. Особенно часто проблемы возникают с предприятиями, закрывшимися в 1990-е годы. Архивы ликвидированных организаций не всегда сохранились. Печати выцвели, записи неразборчивы, справки о заработке утеряны. Стаж подтверждён, а размер заработка, от которого напрямую зависят баллы, подтвердить нечем.

Юрист Решетникова предлагает закрепить в законе № 400-ФЗ гарантию назначения страховой пенсии женщинам с 25 годами официальной работы и мужчинам с 30 годами, добавив условие о наличии как минимум пяти лет стажа в 1991–2001 годах. По её мнению, работник не должен лишаться пенсии по причинам, которые от него не зависели.