Стало известно, почему россияне недополучают пенсионные баллы

Вы отработали тридцать лет. Официально. С белой зарплатой, с отчислениями, с трудовой книжкой, в которой каждая запись заверена печатью. Вы подходите к пенсионному возрасту — и получаете отказ. Причина: не хватает пенсионных баллов. Тридцать лет стажа есть, а права на пенсию формально нет. Звучит как абсурд. Но это реальность 2026 года. Пенсионный юрист Анна Решетникова объяснила, почему так происходит и кто в зоне риска.
Главная причина: документы о зарплате просто исчезли
Пенсионная система устроена так, что стаж и баллы — это два разных показателя. Трудовая книжка подтверждает стаж: вы работали, запись есть. Но для расчёта индивидуального пенсионного коэффициента нужны сведения о заработке и страховых взносах. Именно здесь и возникает разрыв.
Человек мог официально работать десятилетиями, но столкнуться с нехваткой баллов из-за утраченных документов о зарплате. Особенно часто проблемы возникают с предприятиями, закрывшимися в 1990-е годы. Архивы ликвидированных организаций не всегда сохранились. Печати выцвели, записи неразборчивы, справки о заработке утеряны. Стаж подтверждён, а размер заработка, от которого напрямую зависят баллы, подтвердить нечем.
Юрист Решетникова предлагает закрепить в законе № 400-ФЗ гарантию назначения страховой пенсии женщинам с 25 годами официальной работы и мужчинам с 30 годами, добавив условие о наличии как минимум пяти лет стажа в 1991–2001 годах. По её мнению, работник не должен лишаться пенсии по причинам, которые от него не зависели.
Вторая причина: зарплата «в конверте»
Если работодатель платит вам часть денег неофициально, страховые взносы идут только с «белой» части. Баллы начисляются только с официальной зарплаты. При выходе на пенсию может оказаться, что стаж есть, а баллов катастрофически не хватает.
Проблема усугубляется тем, что баллы с каждым годом «дорожают». Чтобы получить максимальные 10 баллов за год, нужно зарабатывать 248 250 рублей в месяц до вычета НДФЛ. При зарплате на уровне МРОТ за год начисляется всего около 1,09 балла. Чтобы накопить 30 баллов, потребуется почти 30 лет такой работы.
Третья причина: самозанятые и ИП остаются за бортом
Если вы самозанятый или индивидуальный предприниматель и не платите добровольные страховые взносы, пенсионные баллы не накапливаются. Период такой деятельности не включается в страховой стаж, и коэффициенты за него не начисляются.
По данным «Парламентской газеты», около семи миллионов россиян могут остаться без страховой пенсии именно по этой причине — речь идёт о фрилансерах и самозанятых, которые не имеют зарегистрированного трудового стажа и не накопили необходимого количества ИПК.
Четвёртая причина: ошибки работодателей и технические сбои
Неточности в трудовой книжке, отсутствие архивных справок или ошибки работодателей при передаче данных в систему персонифицированного учёта напрямую влияют на количество пенсионных коэффициентов. Неофициальная занятость или ошибки в отчётности компании приводят к тому, что на лицевом счёте отражаются неполные данные.
Встречаются и технические сбои: дублирование счетов, расхождения в персональных данных при смене фамилии, некорректное применение северных коэффициентов. Часто теряются социально значимые периоды: военная служба, отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет, время получения пособия по безработице.
Таблица: кто в зоне риска и почему
Эта таблица — не приговор, а карта рисков. Найдите свою категорию. Если вы попали хотя бы в одну — проверьте свои баллы прямо сейчас. Возможно, вы уже теряете право на пенсию, сами того не зная.
Что делать, если баллов не хватает
Первое и самое главное — не спешите покупать баллы. Юрист Решетникова советует сначала запросить выписку из индивидуального лицевого счёта и подробный расчёт ИПК.
Иногда баллы можно добавить бесплатно — за счёт неучтённого заработка до 2002 года, пропущенных периодов работы, службы по призыву или ухода за детьми, пожилыми людьми и инвалидами. Отдельно Решетникова напомнила о переходном периоде: периоды ухода до 2027 года можно оформить по прежним правилам до конца 2027-го.
Если все сведения учтены корректно, а баллов всё равно не хватает, остаются два пути: продолжить официально работать или докупить баллы, вступив в добровольные правоотношения с Социальным фондом.
Как проверить свои баллы прямо сейчас
Закажите выписку из индивидуального лицевого счёта через портал Госуслуг. В ней отражены все периоды работы, начисленные баллы и уплаченные взносы. Если обнаружены пропуски, их можно исправить, предоставив в СФР подтверждающие документы: трудовую книжку, договоры или архивные справки.
Сверьте данные выписки с трудовой книжкой и справками о доходах. Это позволяет своевременно выявить неточности. Если в трудовой книжке или электронных сведениях есть ошибка, необходимо исправить её через работодателя или обратиться с заявлением в Социальный фонд.
Судебная практика: шанс есть
Если Соцфонд не учёл часть стажа или заработка, можно взыскать недоплаченное за весь период с момента назначения пенсии. Судебная практика по таким делам складывается в пользу граждан.
Обращение в суд имеет смысл, когда Социальный фонд отказался учитывать подтверждённый период работы, а его пропуск уменьшает стаж, коэффициенты, размер выплаты или лишает права на досрочную пенсию.
Заключение
Тридцать лет стажа — это не гарантия пенсии. Это лишь одна из составляющих. Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо одновременно выполнить три условия: не менее 15 лет стажа, не менее 30 пенсионных баллов и достижение пенсионного возраста. Если хотя бы одного элемента не хватает — в пенсии откажут.
Проблема в том, что миллионы россиян не знают о своём недоборе до момента обращения. Документы о зарплате утеряны, работодатели ликвидированы, зарплата была «серой» — и вот результат: стаж есть, а пенсии нет.
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Но выход есть. Проверьте свои баллы через Госуслуги. Сверьте данные с документами. Если найдёте пропуски — восстанавливайте. Если баллов не хватает — работайте официально или докупайте. И не ждите пенсионного возраста, чтобы узнать, что вы не имеете права на пенсию. Проверьте себя прямо сегодня.