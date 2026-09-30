Кто из известных и богатых личностей РФ отказался от пенсии

Джигурда: «Я её даже не оформлял»

Никита Джигурда, актёр и шоумен, в марте 2026 года отметил 65-летие — возраст, дающий право на страховую пенсию по старости. Но вместо того чтобы оформить документы, он публично заявил: «У меня пенсия десять тысяч рублей, и я от неё отказался. Я её даже не оформлял. Отдайте тем, кто нуждается».

Сумма его не впечатлила. Десять тысяч рублей — это меньше прожиточного минимума пенсионера во многих регионах. Джигурда сравнил себя с математиком Григорием Перельманом, который отказался от миллионной премии за доказательство гипотезы Пуанкаре. Разница в масштабах, но жест похожий: демонстративный отказ от денег, которые кажутся недостойными.

При этом сам Джигурда признался: финансы у него сейчас «жестко экономные». Дети живут во Франции, на теннис и перелёты к ним денег не хватает. Несколько лет назад, когда положение было совсем тяжёлым, он участвовал в скандальном телепроекте о лечении от алкоголизма. «Если десять тысяч умножить на двадцать лет, примерно столько я получил за участие в проекте за три съёмочных дня», — вспоминал он. То есть отказ от пенсии — не жест богатого человека, которому деньги не нужны. Это скорее принцип: «Если государство предлагает столько, пусть отдаст тем, кому реально нечего есть».