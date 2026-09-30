Кто из известных и богатых личностей РФ отказался от пенсии

Пока миллионы россиян считают дни до пенсии и годами ждут положенных индексаций, есть в стране люди, которые от государственных выплат отказываются демонстративно. Не потому, что им не нужны деньги — у некоторых из них с финансами как раз всё непросто. А потому, что считают предлагаемые суммы унизительными. Или не хотят позориться. Или, как депутаты, публично отказываются от «надбавок за статус» — чтобы выглядеть ближе к народу. Речь идёт о знаменитостях, политиках и богачах, которые в разное время заявили: «Пенсию не возьму». Разбираемся, кто именно отказался от выплат, сколько им предлагали и что за этим стоит.
Джигурда: «Я её даже не оформлял»
Никита Джигурда, актёр и шоумен, в марте 2026 года отметил 65-летие — возраст, дающий право на страховую пенсию по старости. Но вместо того чтобы оформить документы, он публично заявил: «У меня пенсия десять тысяч рублей, и я от неё отказался. Я её даже не оформлял. Отдайте тем, кто нуждается».
Сумма его не впечатлила. Десять тысяч рублей — это меньше прожиточного минимума пенсионера во многих регионах. Джигурда сравнил себя с математиком Григорием Перельманом, который отказался от миллионной премии за доказательство гипотезы Пуанкаре. Разница в масштабах, но жест похожий: демонстративный отказ от денег, которые кажутся недостойными.
При этом сам Джигурда признался: финансы у него сейчас «жестко экономные». Дети живут во Франции, на теннис и перелёты к ним денег не хватает. Несколько лет назад, когда положение было совсем тяжёлым, он участвовал в скандальном телепроекте о лечении от алкоголизма. «Если десять тысяч умножить на двадцать лет, примерно столько я получил за участие в проекте за три съёмочных дня», — вспоминал он. То есть отказ от пенсии — не жест богатого человека, которому деньги не нужны. Это скорее принцип: «Если государство предлагает столько, пусть отдаст тем, кому реально нечего есть».
Распутина: «Зачем мне кость брошенная?»
Маша Распутина, певица с 37-летним стажем на эстраде, оказалась ещё категоричнее. На церемонии Fashion Summer Awards — 2026 она заявила журналистам, что отказалась от государственной пенсии, назвав её «позорной». «Я 37 лет на эстраде. Я отказалась. Все! Это же позорно. А зачем мне такая кость брошенная? Слава богу, что я до сих пор востребована. Я себе на кусок хлеба сама заработаю. Только не такая позорная пенсия. Не хочу! Я всегда буду молодой!».
Размер её пенсии, по данным СМИ, составил около восьми тысяч рублей. Для человека, который десятилетиями собирал стадионы, это действительно выглядит как «брошенная кость». Распутина подчеркнула, что продолжает активную концертную деятельность и предпочитает обеспечивать себя сама.
Но есть и другая деталь. Позже выяснилось, что Распутиной не хватило трудового стажа — того самого минимума в 15 лет, который требуется для страховой пенсии по новым законам. То есть отказ от пенсии в её случае — не только принцип, но и следствие того, что пенсия ей, возможно, и не была бы назначена в полном объёме.
Успенская и Бабаян: просто не оформили
Не все отказываются демонстративно. Некоторые просто не оформляют пенсию — потому что не думают о ней, потому что заняты, потому что уверены: заработают сами.
Любовь Успенская, певица, призналась, что не получает пенсию и даже не оформляла её. «Когда я была маленькой девочкой, посмотрела какой-то фильм, где герой говорит: „Чтоб ты жил на свою пенсию!“. Эта фраза врезалась мне в память. И я сказала себе: буду всю жизнь работать, чтобы не думать о том, как прожить на пенсию». Она также опровергла слухи о том, что получает американскую пенсию.
Роксана Бабаян, певица и актриса, рассказала в студии программы «Секрет на миллион»: «Когда можно было пенсию оформить, я её не оформила, я даже не думала о том, что мне нужно». Она назвала размер своей возможной пенсии «копейками».
Юрий Шевчук, лидер группы «ДДТ», в интервью Юрию Дудю1 пожаловался: «Пенсия — 10 тысяч рублей. Вот как я на них всех прокормлю?». В молодости он не оформлял трудовую деятельность, поэтому к пенсионному возрасту получил минимальные выплаты. Но он пенсию получает — просто она мизерная.
Маликова: отказалась из-за скандала
Инна Маликова, певица и актриса, в конце 2022 года оказалась в центре скандала. 44-летняя артистка заявила о выходе на досрочную пенсию — по закону она имела на это право как артист с более чем 20-летним стажем. Но реакция общества оказалась настолько бурной, что она отозвала иск. «Глядя на то, как начали развиваться события, мы решили отозвать иск. Инна Юрьевна будет претендовать на выход на пенсию на общих основаниях с остальными гражданами РФ», — сообщил её представитель.
Маликова объяснила, что не ожидала такой реакции, и подчеркнула: деньги она собиралась передавать благотворительному фонду «Старость в радость». Но общественное давление оказалось сильнее.
Политики: отказ от «депутатских» надбавок
Отдельная история — депутаты и сенаторы. В 2018 году «Единая Россия» внесла законопроект, который давал парламентариям право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к страховой пенсии. Закон был принят, и с 1 января 2019 года вступил в силу.
В список тех, кто публично заявил о готовности отказаться от надбавок, вошли:
Андрей Турчак — секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации;
Рауф Арашуков — сенатор;
Вячеслав Володин — председатель Госдумы;
Светлана Журова — депутат Госдумы;
Ирина Роднина — депутат Госдумы;
Евгений Ревенко — замсекретаря Генсовета «Единой России»;
Сергей Боярский — депутат Госдумы;
Александр Козловский — депутат Госдумы от Псковской области.
Турчак назвал отказ от «депутатских» пенсий личным решением каждого парламентария. Ольга Баталина, комментируя законопроект, сказала: «У каждого депутата и сенатора будет право самостоятельно решить вопрос об отказе, исходя из своих представлений о справедливости».
Важный момент: речь идёт не об отказе от страховой пенсии, которую депутаты заработали как обычные граждане, а именно о доплате за статус. Но и это показательно. На фоне разговоров о повышении пенсионного возраста парламентарии демонстративно отказывались от привилегий.
Таблица: кто отказался и от чего
Эта таблица — не просто список имён. Это срез отношения к пенсионной системе в России. Одни отказываются от копеечных выплат демонстративно. Другие просто не оформляют документы. Третьи отказываются от привилегий, чтобы выглядеть ближе к народу. И только единицы признаются: «Да, пенсия маленькая, но я её получаю, потому что иначе не выжить».
Почему они отказываются: три разных мотива
За каждым отказом стоит своя логика, и она далеко не всегда благородна.
Первый мотив: унизительная сумма. Джигурда, Распутина, Бабаян — все они называют размер пенсии оскорбительным. Для людей, которые зарабатывали миллионы, десять или восемь тысяч рублей — это не «поддержка», а насмешка. Отказ в таком случае — способ сохранить достоинство.
Второй мотив: «я сам заработаю». Успенская прямо говорит: «Буду всю жизнь работать, чтобы не думать о пенсии». Это позиция людей, которые не привыкли полагаться на государство и уверены в своей востребованности.
Третий мотив: имидж. Для политиков отказ от надбавок — это публичный жест. «Мы такие же, как вы», — говорят они. Работает ли это на самом деле — вопрос открытый, но с точки зрения PR-хода решение выглядит выигрышным.
Что это значит для обычных людей
Истории знаменитостей и политиков, отказавшихся от пенсии, вызывают смешанные чувства. С одной стороны, это повод для иронии: «Конечно, им легко отказываться, когда есть миллионы». С другой — это напоминание о том, насколько несовершенна пенсионная система для всех остальных.
Пока одни демонстративно отказываются от восьми тысяч рублей, другие живут на эти деньги. Пока депутаты отказываются от надбавок, обычные пенсионеры годами ждут индексации. И это неравенство — не только в суммах, но и в возможностях — оно и есть главная проблема.
Заключение
Список тех, кто отказался от пенсии, оказался длиннее, чем можно было ожидать. Джигурда, Распутина, Успенская, Бабаян, Маликова, Шевчук — все они в разное время заявили, что государственные выплаты их не устраивают. Кто-то отказался демонстративно, кто-то просто не оформил документы, кто-то отозвал иск под давлением общественности. Отдельная категория — депутаты и сенаторы, которые добровольно отказались от надбавок к пенсии.
Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.
За этими историями стоит не только личный выбор, но и systemic проблема: пенсионная система не воспринимается как справедливая. Для одних она даёт слишком мало, для других — слишком много. И пока одни отказываются от «брошенной кости», другие выживают на неё. Это и есть главный парадокс.
- Признан иноагентом на территории РФ