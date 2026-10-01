Почему ваша пенсия не увеличивается

Ошибка первая: устное обращение

Это самая распространённая и самая дорогая ошибка. Человек приходит в клиентскую службу Социального фонда, стоит в очереди, садится напротив специалиста и спрашивает: «Проверьте, пожалуйста, мою пенсию. Может, что-то положено?»

Специалист смотрит в компьютер. Листает. Пожимает плечами. Говорит: «Нет, у вас всё правильно. Ничего не положено». Человек кивает, благодарит, уходит. И уверен: он сделал всё, что мог. Государство проверило, государство сказало — не положено.

А теперь вопрос. Где письменное заявление? Где официальный ответ? Где основания отказа? Где расчёт, с которым можно ознакомиться? Ничего этого нет. Есть только слова. Устные, ничем не зафиксированные. И если через год выяснится, что специалист ошибся — доказать что-либо будет невозможно. Никто не подтвердит, что вы приходили. Никто не подтвердит, что вам что-то говорили. Никто не подтвердит, что вы вообще были в этом кабинете.

Я 25 лет работаю юристом и практически не встречал, чтобы серьёзный юридический вопрос решался просто на словах. Ни в пенсионном праве, ни в трудовом, ни в наследственном. Везде нужны документы. Везде нужна фиксация. Везде нужна письменная форма. И когда речь идёт о ваших деньгах, не стоит ограничиваться словами «я ходила, мне сказали».