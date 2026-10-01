Почему ваша пенсия не увеличивается

Очень часто я слышу одну и ту же фразу. Пенсионер приходит ко мне и говорит: «Я ходила в Пенсионный фонд. Мне сказали, что ничего не положено». И на этом всё заканчивается. Человек уходит, проходит год, два, пять лет — ничего не меняется. Пенсия остаётся прежней. А могла бы быть выше. Иногда — на несколько тысяч рублей ежемесячно. Иногда — на десятки тысяч за прошлые годы. И причина не в том, что фонд злой или государство жадное. Причина в двух ошибках, которые совершают почти все. Разбираемся, что это за ошибки, почему они так дорого обходятся и как их исправить.
Ошибка первая: устное обращение
Это самая распространённая и самая дорогая ошибка. Человек приходит в клиентскую службу Социального фонда, стоит в очереди, садится напротив специалиста и спрашивает: «Проверьте, пожалуйста, мою пенсию. Может, что-то положено?»
Специалист смотрит в компьютер. Листает. Пожимает плечами. Говорит: «Нет, у вас всё правильно. Ничего не положено». Человек кивает, благодарит, уходит. И уверен: он сделал всё, что мог. Государство проверило, государство сказало — не положено.
А теперь вопрос. Где письменное заявление? Где официальный ответ? Где основания отказа? Где расчёт, с которым можно ознакомиться? Ничего этого нет. Есть только слова. Устные, ничем не зафиксированные. И если через год выяснится, что специалист ошибся — доказать что-либо будет невозможно. Никто не подтвердит, что вы приходили. Никто не подтвердит, что вам что-то говорили. Никто не подтвердит, что вы вообще были в этом кабинете.
Я 25 лет работаю юристом и практически не встречал, чтобы серьёзный юридический вопрос решался просто на словах. Ни в пенсионном праве, ни в трудовом, ни в наследственном. Везде нужны документы. Везде нужна фиксация. Везде нужна письменная форма. И когда речь идёт о ваших деньгах, не стоит ограничиваться словами «я ходила, мне сказали».
Почему устное обращение ничего не значит
Дело в природе государственной услуги. Пенсионный фонд — это не консультационный центр. Это орган, который принимает решения. И любое решение должно быть оформлено. Если решения нет — нет и правовых последствий. А устный ответ специалиста — это не решение. Это мнение. Даже если специалист опытный и добросовестный. Даже если он действительно проверил данные.
Более того, устный ответ не создаёт никаких обязательств для фонда. Вы не можете обжаловать то, чего нет. Вы не можете потребовать перерасчёт на основании «мне сказали, что не положено». Вы не можете ссылаться на это в суде. Всё, что у вас есть, — это воспоминание. А воспоминания в суде не являются доказательством.
И самое главное: устный ответ не запускает сроки. Если вы подали письменное заявление и получили письменный отказ — у вас есть основания для обжалования. Если вы просто поговорили и ушли — у вас нет ничего. И время идёт. А вместе с ним — и срок исковой давности. Три года — и всё, даже если вы потом поймёте, что вам действительно было положено, взыскать деньги за прошлое уже не получится.
Ошибка вторая: неправильно составленное заявление
Допустим, вы всё-таки подали письменное заявление. Это уже шаг вперёд. Но и здесь есть ловушка. Многие пишут что-то вроде: «Прошу проверить мою пенсию и увеличить её, если что-то положено». Или: «Прошу пересмотреть размер пенсии». Или: «Прошу разобраться в моей ситуации».
Звучит разумно. Но с точки зрения юриста — это не заявление. Это просьба. Причём просьба настолько размытая, что на неё невозможно дать конкретный ответ. Фонд получает такое обращение и отвечает формально: «Ваша пенсия рассчитана правильно. Оснований для перерасчёта не имеется». И всё. Формально — ответ дан. Фактически — ничего не проверено.
Правильное заявление должно быть конкретным. В нём должно быть чётко указано:
что именно вы просите — перерасчёт, учёт периода, включение баллов, изменение способа расчёта;
на каком основании — какая норма закона, какие обстоятельства;
какими документами это подтверждается — трудовая книжка, архивные справки, свидетельства, справки о заработке.
Фраза «прошу проверить мою пенсию и увеличить её, если что-то положено» — это не конкретное требование. Это запрос на удачу. И, как правило, удача не приходит.
Таблица: устное обращение против письменного заявления
Эта таблица — не просто справка. Это карта, которая показывает, почему устный путь ведёт в тупик. Обратите внимание: письменное заявление даёт вам инструмент. Официальный ответ можно обжаловать. Основания отказа можно оспорить. Расчёт можно проверить. А устный ответ — это ничто. Пустота.
Что должно быть в правильном заявлении
Разберём структуру. Заявление о перерасчёте пенсии — это не сочинение на свободную тему. Это юридический документ. И в нём должны быть конкретные элементы.
Первое: шапка. Наименование органа, в который подаётся заявление. Ваши данные: ФИО, адрес, СНИЛС, номер пенсионного дела. Контактный телефон.
Второе: описательная часть. Кратко изложите ситуацию. Когда назначена пенсия. Что именно, по вашему мнению, учтено неверно. Какие периоды работы не приняты. Какие документы не учтены.
Третье: правовое обоснование. Ссылки на нормы. Например: статья 15 Федерального закона № 400-ФЗ, статья 30, статья 34. Если речь о неучтённом стаже — ссылка на правила подсчёта. Если о баллах — на порядок начисления.
Четвёртое: требование. Чётко и конкретно: «Прошу произвести перерасчёт размера страховой пенсии по старости с учётом периода работы с … по … на основании архивной справки № …». Не «проверить», не «разобраться», не «если положено».
Пятое: перечень приложений. Все документы, которые вы прикладываете. Копии трудовой книжки, архивные справки, свидетельства, выписки.
Шестое: дата и подпись.
Что делать, если фонд отказал
Письменный отказ — это не конец. Это начало. Потому что отказ можно обжаловать. И для этого у вас есть два пути.
Первый путь: вышестоящий орган. Жалоба подаётся в вышестоящий орган Социального фонда — например, в региональное отделение. Срок рассмотрения — 30 дней. Жалоба подаётся письменно, с приложением копии отказа.
Второй путь: суд. Иск подаётся по вашему месту жительства. Госпошлину по пенсионным делам вы не платите. В иске вы указываете, что считаете отказ незаконным, и требуете перерасчёта. Судебная практика в 2026 году складывается в пользу пенсионеров — особенно если есть документы, подтверждающие неучтённые периоды.
Главное — не молчать. Отказ — это не «нет». Это «мы не согласны». И если вы правы, это можно доказать.
Почему пенсионеры не подают заявления
Причин несколько, и все они понятны.
Первая: не знают, как писать. «Мы же не юристы!» — говорят мне пенсионеры. И это чистая правда. Юридический язык сложен. Формулировки требуют точности. Ошибка в ссылке на норму — и заявление могут отклонить по формальному признаку.
Вторая: боятся. «А вдруг станет хуже? Вдруг пересчитают и уменьшат?» Этот страх не имеет оснований. Перерасчёт не может ухудшить положение пенсионера, если он не связан с выявлением ошибок в его пользу. Если вы просите учесть дополнительные периоды — хуже не станет.
Третья: не верят. «Всё равно откажут». И это самый опасный настрой. Потому что он ведёт к бездействию. А бездействие — это гарантированный отказ. Не потому, что фонд злой, а потому, что никто не рассмотрит то, чего нет.
Четвёртая: не знают, что можно. Многие пенсионеры уверены, что если фонд назначил пенсию — значит, всё правильно. А если что-то не учли — значит, так и должно быть. Это заблуждение. Ошибки случаются. Данные теряются. Архивы восстанавливаются. И то, что было невозможно десять лет назад, сегодня может быть учтено.
Как проверить, есть ли основания для перерасчёта
Прежде чем писать заявление, стоит проверить, есть ли вообще основания. Вот что можно сделать.
Первый шаг: закажите выписку из индивидуального лицевого счёта. Через портал Госуслуг или в клиентской службе СФР. В выписке отражены все периоды работы, баллы и взносы.
Второй шаг: сверьте данные с трудовой книжкой. Если увидите пропуски — это основание для обращения. Если периоды совпадают, но баллов мало — возможно, дело в заработке.
Третий шаг: проверьте, учтены ли нестраховые периоды. Уход за детьми, служба в армии, уход за инвалидом — всё это должно быть отражено.
Четвёртый шаг: проверьте, применены ли льготы. Северный стаж, работа во вредных условиях, досрочная пенсия — всё это влияет на размер.
Пятый шаг: если сомневаетесь — проконсультируйтесь. Юрист по пенсионным делам может проанализировать документы и сказать, есть ли перспектива.
Почему я подготовил образец заявления
Именно потому, что «мы же не юристы». Я 25 лет работаю с пенсионными делами и вижу, как люди теряют деньги просто потому, что не знают, как правильно написать заявление. Они приходят, говорят, уходят. И ничего не меняется.
Поэтому я подготовил образец заявления, который можно использовать как основу. В нём есть структура, формулировки, ссылки на нормы. Вы можете взять его, адаптировать под свою ситуацию, приложить документы и подать. Это не гарантия результата — каждая ситуация индивидуальна. Но это начало. Это первый шаг, который превращает устное «мне сказали» в письменное «прошу рассмотреть и ответить».
Заключение
Почему ваша пенсия не увеличивается? Потому что вы не просите. Точнее — просите неправильно. Устно, размыто, без документов. А государственная услуга работает только с письменными обращениями и конкретными требованиями.
Две ошибки — устное обращение и неправильно составленное заявление — стоят пенсионерам тысяч рублей ежегодно. Их можно исправить. Напишите заявление. Укажите конкретное требование. Приложите документы. Получите письменный ответ. Если откажут — обжалуйте. Если не согласны с расчётом — оспаривайте.
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Ваша пенсия — это не милость. Это заработанные деньги. И если вы считаете, что вам недоплачивают, — у вас есть право проверить и потребовать. Но для этого нужно действовать. Не словами. Документами. Начните с заявления. И, возможно, через месяц вы получите ответ, который изменит вашу пенсию. А через год — и всю вашу жизнь.